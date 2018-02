Trudnice ne smiju izbjeljivati zube niti odlaziti na liposukciju

U zdravoj trudnoći urednog tijeka nema posebnih zabrana jer trudnoća nije bolest. Ipak, nekih se ograničenja treba pridržavati kako bi devet mjeseci prošlo bez problema.

- Fizička aktivnost je poželjna, no treba izbjegavati kontaktne sportove i one u kojima je neizbježno padanje (skijanje, klizanje, jahanje, rolanje...). Iako trudnica može biti odličan sportaš, svjedoci smo mnogih teških ozljeda uzrokovanih nepažnjom treće osobe koja nenamjerno može ozlijediti trudnicu. Zato se preporučuju šetnje, plivanje, trčanje, lagano planinarenje ili umjerena vožnja biciklom - pojašnjava prof. dr. sc. Višnja Latin, specijalistica ginekologije i porodništva.

Ne jesti za dvoje

Iznimno je važno da trudnica sluša svoje tijelo i ne forsira se. Ako osjeti umor, pospanost i ne osjeća se najbolje, više će imati koristi od odmora nego od aktivnosti. Što se tiče prehrane u trudnoći, potrebno je, osim na kvalitetu, paziti i na količinu. Dijete su zabranjene jer je smanjeni unos kalorija štetan i za majku i za dijete.

- Obroci moraju biti redoviti, raspoređeni na pet dnevno, ali umjereni. Treba ograničiti unos ugljikohidrata pa izbjegavajte slastice, tijesto, krumpir, rižu i kruh. Preskočite i suhomesnate proizvode jer su teško probavljivi, posebice oni s jakim začinima i više soli - kaže prof. Latin.

Foto: Dreamstime

Alkohol, sokove s aditivima i puno kave također treba izbjegavati, kao i produkte od nepasteriziranog mlijeka, sirovo meso (zbog mogućnosti zaraze toksoplazmozom) te sirova jaja i školjke. Dobro je izbjegavati i ribu koja sadrži visoke razine žive (morski pas, sabljarka i skuša), koja je povezana s kašnjenjima u razvoju i oštećenjima mozga. Preporučeni dnevni unos kalorija za trudnice je 2500, a ne smije se jesti za dvoje. Količina kalorija ovisi i o drugim faktorima: trudnica koja je aktivna treba više kalorija od one koja mora mirovati.

Oprezno s kremama

Ni metabolizam nije jednak u svih, a u obzir treba uzeti i početnu težinu. Stoga, naglašava prof Latin, nije važno dobiti između 12 i 15 kg u trudnoći, nego kojom dinamikom i kako se dobivaju kilogrami.

Lagana masaža je preporučljiva, a neke je tretmane ipak bolje zaobići. Treba izbjegavati saune i tople kupke, solarij i tretmane koji zagrijavaju tijelo jer to može uzrokovati kontrakcije. U trudnoći se ne preporučuju ni lasersko skidanje dioptrije, uklanjanje strija i liposukcija.

Ginekolozi savjetuju i izbjegavanje anticelulitnih krema. Iako ne postoje studije koje dokazuju štetnost, koža je najveći organ te sve što apsorbira ulazi djelomice i u krvotok. Treba paziti i na oralnu higijenu kako bakterije ne bi dospjele do ploda. No stomatolozi su jednoglasni da s izbjeljivanjem zuba treba pričekati, i to zbog spojeva čiji utjecaj na plod nije ispitan. Također, treba odgoditi i injekcije botoksa, tetoviranje i pirsing.

Seks je dopušten

Spolni odnosi su dopušteni, no treba paziti sumnja li se na infekcije. Prof. Latin kaže kako je najbolji bočni položaj, a apstinencija se obično savjetuje samo posljednja četiri tjedna trudnoće jer u spermi ima prostaglandina koji može izazvati kontrakcije.

Foto: Dreamstime

Povraćanje i zubi

Mnoge trudnice pate od jutarnjih mučnina i povraćaju tijekom prvog tromjesečja. S pranjem zubi nakon toga ipak treba pričekati od 30 do 60 minuta, jer želučana kiselina nagriza caklinu čineći je podložnijom mehaničkom oštećenju prilikom četkanja.