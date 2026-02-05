Tržnica u Dubrovniku uvrštena je među 7 najboljih u Europi

Hrvatska arhitektura ima razlog za slavlje - naš je projekt ušao u samo finale jedne od najuglednijih europskih arhitektonskih nagrada. Riječ je o prestižnoj Nagradi Europske unije za suvremenu arhitekturu - Mies van der Rohe Award (EUmies Awards), a među sedam najboljih projekata u Europi za 2026. godinu našla se i Tržnica Gruž u Dubrovniku.

Dubrovnička tržnica, projekt studija ARP Veljačić-Peračić, iza kojeg stoje arhitekti Miranda Veljačić i Dinko Peračić, najprije je bila uvrštena među 40 najboljih realizacija u Europi, da bi se sada probila i u samo finale. Uz hrvatski projekt, u završnici su još tri arhitektonska ostvarenja iz Francuske te po jedno iz Belgije, Španjolske i Slovenije.

Nagrada EUmies Awards osnovana je 1988. godine u Barceloni, u suradnji Fundació Mies van der Rohe i programa Europske unije za potporu kulturnim i kreativnim sektorima, a smatra se jednom od najvažnijih referenci u svijetu suvremene arhitekture.

Žiri je u obrazloženju istaknuo kako sedam finalnih projekata za 2026. godinu predstavlja primjeran doprinos budućnosti europske arhitekture. Prema njihovoj ocjeni, riječ je o projektima koji uspješno odgovaraju na lokalne uvjete, ali i na šire društvene izazove, stvarajući kvalitetna, uključiva i funkcionalna mjesta za život, učenje i okupljanje.

Dodaju i kako se u tim projektima uspješno balansira između inovacije i poštovanja konteksta. Neki od njih transformiraju zapuštena područja - industrijske zone, manja mjesta ili periferne gradske četvrti - dok drugi diskretno interveniraju u već oblikovanim urbanim sredinama.

- U svim slučajevima arhitekte vodi duboko razumijevanje društvenih, kulturnih i okolišnih čimbenika koji oblikuju suvremeni život. Ono što ih povezuje jest naglasak na ljudsku dimenziju - arhitekturu koja poboljšava svakodnevicu - zaključuje žiri.

Kako objašnjavaju autori projekta, početna ideja bila je relativno jednostavna - iznad tržnice u Gružu trebalo je izvesti nadstrešnicu koja bi štitila prodavače i posjetitelje od sunca i kiše. No taj je zadatak ubrzo prerastao u cjelovitu obnovu urbanog sklopa.

S jedne strane nalazi se povijesni ljetnikovac koji je, zbog ranijih intervencija, ostao bez jednog dijela te je trebao ponovno dobiti svoj izvorni, monumentalan karakter i otvorene vizure. S druge strane je sama tržnica - vitalno i važno gradsko mjesto koje generacije Dubrovčana doživljavaju kao dio svakodnevice i gradskog identiteta - koju je trebalo rekonstruirati kao jasnu, prepoznatljivu i cjelovitu javnu građevinu.

Natkrivanje tržnice imalo je više ciljeva: afirmirati i obnoviti kulturnu baštinu, urediti okolne javne prostore te povezati dijelove tržnice koji se nalaze unutar i izvan povijesnih zidina u jednu prostornu cjelinu.

Krov je morao biti dovoljno nizak da se s rive i dalje vide povišeni dijelovi ljetnikovca, ali istovremeno i dovoljno visok da prostor ostane prozračan, prirodno ventiliran i oblikovan kao suvremeni javni prostor. Jednim potezom - jednim krovom nad trgom - trebalo je riješiti složene prostorne odnose i povezati različite povijesne slojeve ovog dijela grada.

Zaštita od sunca, vjetra i kiše riješena je sustavom velikih zaokretnih tendi. Ukupno je postavljeno devet identičnih tendi trokutastog presjeka, obloženih svjetlopropusnim platnom, koje se protežu unutar i izvan kontura ljetnikovca. Na taj način tržnica djeluje kao jedinstvena, kompaktna javna građevina.

U otvorenom položaju tende propuštaju svjetlo i zrak te ne zaklanjaju pogled na vrijednu baštinu, dok se u slučaju kiše zatvaraju polaganim zaokretanjem uz pomoć hidrauličkog pogona. Prostor ispod njih ostaje svijetao, prozračan i klimatski zaštićen, a prizmatični volumeni tendi, osvijetljeni iznutra, dodatno osvjetljavaju cijelu tržnicu.

Vrijedi podsjetiti i da je Tržnica Gruž već nagrađivana - prva nagrada koju je projekt osvojio bila je prestižna D&D Award, što je dodatno potvrdilo njegovu arhitektonsku vrijednost i značaj.