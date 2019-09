Tuga nema kraja: Njihovu 'kćer čudo' dadilja zaboravila u autu

Dvogodišnja djevojčica koju su roditelji dobili nakon preživljenih šest spontanih pobačaja preminula je nakon što ju je dadilja zaboravila odvesti u vrtić, ostavila u automobilu i otišla na posao. Dvogodišnja Zariah Hasheme umrla je 17. rujna, nakon što je provela sate u automobilu, dok su vani bila 32 stupnja.

Žena koja ju je trebala odvesti u vrtić, dadilja Tammie Brooks (40), navodno je to zaboravila. Odvezla se na posao i ostavila ju je u automobilu.

Roditelji Demi Petrowski i Zachary Hasheme iz Hobbsa u Novom Meksiku su slomljeni.

- Ovakvu bol ne bih poželjela najgorem neprijatelju. Imala sam šest pobačaja dok nisam dobila Zariah, sjećam se koliko sam svaki dan molila da se dogodi to čudo - ispričala je Demi za lokalne medije. Ona je suprugu telefonski javila strašnu vijest.

- Čuo sam kako Demi vrišti s druge strane slušalice o tome da je Zariah mrtva. Nagazio sam na kočnice i stao. Mislim, možeš zaboraviti ponijeti olovku, ali malo je teško zaboraviti dijete u automobilu - kaže on.

Tammie Books optužena je za napuštanje djeteta, zbog čega je djevojčica umrla i sada je u pritvoru okruga Hobbs, dok ovih dana ne bude sprovedena na sud. Istražiteljima je rekla kako nije primijetila da je dijete na zadnjem sjedištu dok poslije podne nije krenula u banku. Zarijini roditelji, pak, sada upozoravaju ljude da vode računa o tome, a prolaznike da obrate pažnju na to vide li dijete samo u automobilu, kako traži pomoć.

- Svakako pomozite - poručuje Demi. Dodaje kako bi vrtići i slični centri za čuvanje djece, ako se ono ne pojavi u vrtiću bez najave, trebali kontaktirati roditelje da provjere u čemu je problem.

Iza smrti djevojčice pokrenuta je i GoFundMe kampanja prikupljanja sredstava za pogrebne troškove, za pomoć roditeljima. Cilj je bio prikupiti 2000 dolara, ili oko 13.400 kuna, a već do nedjelje poslije podne sakupilo se 2415 dolara, odnosno oko 16.150 kuna.

Što se događa u autu tijekom vrućina?

U parkiranom automobilu potrebno je 20 minuta da se temperatura podigne za 20°C. Ako je vanjska temperatura 40°C, u parkiranom autu će nakon sat vremena biti će 68°C. Prije nego što uđete u parkirani auto prozračite ga i rashladite. U automobilu nikako ne ostavljajte djecu i kućne ljubimce.

- Visoke temperature, kojima svjedočimo u posljednje vrijeme, znatno pojačavaju rizik od pojave toplinskog udara. To je stanje koje nastaje uslijed prekomjerne izloženosti visokim temperaturama, kada termoregulacijski mehanizmi više ne uspijevaju održavati normalnu tjelesnu temperaturu. Radi se o ozbiljnom stanju, koje u najtežim slučajevima može biti i životno ugrožavajuće. Posebno su opasni zatvoreni neklimatizirani, suncu izloženi prostori, primjerice parkirani automobili pa nisu rijetki slučajevi stradavanja u takvim situacijama, poglavito male djece - kaže Milan Mazalin, liječnik opće prakse i dodaje kako toplinski udar može nastupiti naglo.

Temperatura može ići i iznad 40°C



Vodeći simptomi su glavobolja, vrtoglavica, pojačano znojenje, koje se zbog dehidracije može postepeno smanjiti.

- Koža je vruća, crvena, suha, ubrzava se frekvencija disanja i pulsa, koji prelazi 160 otkucaja u minuti. Kako popuštaju termoregulacijski mehanizmi, dolazi do porasta tjelesne temperature, koja ako prijeđe 40 stupnjeva, postaje vitalno ugrožavajuća te dolazi do oštećenja unutarnjih organa, prije svega mozga, što može dovesti do smrtnog ishoda - kaže Mazalin.

Posebno su osjetljivi kronični bolesnici, starije osobe, a prije svega djeca, čiji obrambeni mehanizmi nisu u potpunosti razvijeni i teže se nose s takvim ekstremnim situacijama.

Boravak na suncu treba izbjegavati u razdoblju od 10 do 17 sati. Pijte tekućinu redovito i sklonite se u najhladniju prostoriju u domu. Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8 i 10 sati, u 13 sati i noću nakon 22 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32°C danju i ispod 24°C noću. To je posebno važno za djecu. Dječja kolica nikako ne smijete pokrivati tkaninama jer zbog nedostatnog strujanja zraka unutar kolica temperatura već za 10 minuta poraste za 15°C.

Bolesnika premjestite u hlad i postavite ga u bočni položaj



Dr. Mazalin napominje da ako dođe do toplinskog udara, treba što prije maknuti bolesnika iz takvog okruženja, rashladiti ga polijevanjem vode ili zamatanjem u vlažne obloge. Ako je pri svijesti potrebno je započeti nadoknadu tekućine, a ako nije ili povraća staviti ga u bočni položaj, te zatražiti liječničku pomoć.

Foto: Dreamstime

- Čovjeka treba odmah premjestiti u hlad ili hladniji prostor, ukloniti s njega što više odjeće- Ako je bez svijesti, a diše, postaviti ga u bočni položaj, pozvati hitnu medicinsku službu, hladiti ga mokrim ručnicima sve dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38°. Pokušajte stvoriti umjetni vjetar lepezom, novinama i slično - savjetuje Josipa Siroglavić, specijalizantica javnozdravstvene medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'.

Dodaje kako visoke temperature najnegativnije djeluju na dišni sustav kroničnih bolesnika (koji boluju od KOPB-a - kronična opstrukcijske plućne bolesti i astme) te djecu.

- U tim situacijama disanje je otežano, dolazi do bronhospazama i nadražujućeg kašlja. Uz to, na vrućini se krvne žile šire, čime se snizuje tlak. Mijenja se i zgrušavanje krvi pa zbog česte dehidracije dolazi do lokalne tromboze, a noge natiču jer tekućina zaostaje u donjim dijelovima tijela. Kod naglih promjena temperature može doći i do infarkta - upozorava dr. Siroglavić.