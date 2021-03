Zbog epidemije je veće zanimanje putnika za boravkom u kućama za odmor i apartmanima. Lani je 30 posto rezervacija bilo za takav smještaj, što je više nego ranijih godina, rekli su u Booking.com.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dodali su da će takav alternativni smještaj biti sve traženiji. Za ljeto su u Hrvatskoj među najtraženijim odredištima Zadar, Rovinj, Biograd na Moru, Split i Vodice. Napominju da je to prema podacima iz siječnja 2021. na temelju pretraživanja za dolaske između lipnja i rujna 2021., a usporedili su ih s istim periodom prošle godine. Dodaju da ljudi rezerviraju i dulja međunarodna putovanja.

- Upiti i rezervacije za ljetovanja započeli su još u prosincu ponajviše zahvaljujući odličnim popustima za rane rezervacije. Naime, mnogi hoteli i smještajni kapaciteti na Jadranu su ove godine ponudili izdašne popuste do čak 35 posto za rezervacije do kraja siječnja ili 15-20 posto popusta do kraja ožujka. Ponuđeni popust višečlanoj obitelji nipošto nije zanemariv - kažu u turističkoj agenciji Arriva. Dodali su da ljudi i dalje najčešće traže povoljan hotelski smještaj iako su imali nešto više upita za smještaj u kampovima i mobilnim kućicama.

- Pred nama je još jedna neizvjesna godina, nažalost obilježena pandemijom i restriktivnim mjerama, pa većina smještajnih kapaciteta gostima nudi fleksibilnije otkazne rokove no ikad prije, a to je besplatno otkazivanje 3-7 dana prije dolaska - kažu iz Arrive.

Dodali su da su cijene kao i 2019..

- Neki hoteli su ostavili iste cijene, a neki su ih malo i povećali, što nas je iznenadilo. Mislim da se hotelijeri nadaju da će ljeto biti kao nekad - kažu iz Mondo travela. Dodali su da se traže mobilne kuće i kuće za odmor u kojima gosti imaju veću privatnost i dalje su od gužvi. Zbog toga su se lani više tražile jedrilice i brodovi.

- Dio hotela u Hrvatskoj koji su bili u zakupu inozemnih agencija ove godine se oslobodio i mogu ih rezervirati domaći gosti pa je za ljetovanje više interesa za Dubrovnik, Rovinj i Lošinj, gdje je prije bilo teško pronaći slobodan smještaj u sezoni. Većina hotela produljila je popuste za rane uplate do kraja ožujka - rekli su iz Integrala Zagreb.

I iz Azurtoursa kažu da zbog nižih cijena za rane rezervacije ljudi već rezerviraju ljetovanja, ali manje nego prijašnjih godina. I ova sezona ovisit će o epidemiološkoj situaciji, a sigurno će više tražiti odvojeniji smještaj.