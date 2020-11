Tuširati se ujutro ili navečer: Jedan način je za 'nijansu' bolji

Postoji li pravo vrijeme za tuširanje? Neki ljudi radije se tuširaju noću tako da mogu čisti uskočiti u krevet. Drugi ne mogu zamisliti da dan ne započnu bez tuširanja. No što je bolje?

Tuširanje ili kupanje prije spavanja može poboljšati kvalitetu spavanja i može vam pomoći da brže zaspete. Ključ je u vremenu. Tuširanje 1,5 do 2 sata prije spavanja zagrijat će vam tijelo, a zatim vam omogućiti i izraženiji pad tjelesne temperature, što pospješuje san.

Zapravo, noćni tuš ili kupka mogli bi biti posebno korisni u toplijim podnebljima ili tijekom ljetnih mjeseci. Kada su vani visoke temperature možda će biti teško postići prirodni pad tjelesne temperature potreban za dobar san, a tu tuš ili kupka mogu pomoći. Ovaj pad tjelesne temperature uzrokuje usporavanje otkucaja srca, brzinu disanja i probavu, dovodeći naša tijela u savršen ritam za optimalan san.

Međutim, nemojte čekati predugo prije spavanja da biste se otuširali ili biste mogli završiti budni do dugo u noć. Ako se tuširate preblizu vremenu za spavanje, to će zagrijati vaše tijelo i neće vam ostaviti dovoljno vremena da temperatura tijela padne. Tada nećete moći zaspati sve dok vam ne padne temperatura tijela.

Što se tiče jutarnjeg tuširanja, nema stvarnih znanstvenih prednosti, premda stručnjaci priznaju da nekima još uvijek može biti od koristi. Tuširanje kao dio svakodnevne jutarnje rutine može poslužiti kao znak koji mozgu daje informacije da je vrijeme za početak dana.

Tuširanje može okrijepiti vaša osjetila. Ako je voda u kojoj se tuširate topla, to će vas opustiti. Međutim, naturopatski liječnici često preporučuju tisuću godina staru praksu koja se naziva hidroterapija, koja uključuje izmjenično vruće i hladne temperature kako bi probudili vaš sustav, povećali protok krvi i podržali imunitet.

U konačnici, ako vam je primarni cilj biti čist, zaista nema krivog vremena za tuširanje ili kupanje, piše Real Simple.