Twitter 'poludio' za genijalnom torbicom: Ovo su žene čekale!

Liz Nicole iz Floride podijelila je dvije fotografije u kratkim hlačicama na Twitteru. Pokazala je torbicu na kojoj vidimo otvoreni vanjski džep s tri manja džepa, koje je popunila s novcem, sunčanim naočalama i šminkom.

Od objavljivanja fotografije, Liz je prikupila više od 43.000 retweetova, a stotine ljudi komentirali su domišljatost u rješavanju vječnog ženskog problema - previše sitnica.

Komentari poput 'U redu, sad moram ovo imati!' i 'Ovo je sjajan izum!' su samo mali dio oduševljenja koje je ovaj 'izum' potaknuo.

@NormaRivero99 idea millonaria para los festivales!!!! — Mariafernanda (@MSauceda99) February 7, 2019

- Milijunska ideja za festivale - komentirala je Mariafernanda.

Međutim, s objavom u kojoj je napisala 'Moja mama je to napravila' (My Mom Made It), navela je mnogo ljudi na krivi zaključak da je džep proizvod kreativnosti njezine mame, kad je u stvarnosti u pitanju brend s tim imenom.

Nakon što su mnogi ljudi pitali može li i njima njena majka napraviti sličan par hlačica, Liz je pojasnila da je 'Moja mama je to napravila' ime brenda.

No kratke hlače nisu jeftine. Koštaju 323 kune ( 69 australskih dolara).

U pitanju je australski brend, a svu njihovu odjeću osmislio je osnivač marke Nyree Leckenby.

- Zbog vas su moje kratke hlače postale viralne! Volim vas, ekipa - komentirao je brend Lizinu objavu na svojoj Instagram stranici.