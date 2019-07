U 20 godina prvi put je sasvim skratila kosu i obojila u plavo

Mary iz Minneapolisa u SAD-u je cijeli život imala dužu kosu koju je farbala u tamniju bolju 20-ak godina, sama kod kuće. Nikada joj, kaže, nije palo na pamet ošišati se skroz kratko i obojiti u platinasto plavu.

Došla je kod stručnjaka za makeover Christophera Hopkinsa. Željela je da joj malo promijeni frizuru i šminku kako bi izgledala mlađe. Iz salona je izašla kao nova žena.

Rekla je da će njezin novi izgled posebno razveseliti supruga, sa kojim je u braku 27 godina, jer je on tip koji voli kraću kosu kod žena.

Foto: screenshot/

- Dosadio mi je moj staromodan izgled, a ovo me oduševilo. Jako sam uzbuđena. Kosu sam bojila istom bojom iz kutije više od 20 godina, a ovo kako danas izgledam zaista nisam očekivala. Nisam očekivala toliki preobražaj - rekla je i dodala da je za ovog 'makeover gurua' saznala na internetu.

Gledala je kako je uredio neke žene na YouTubeu i saznala da je u njezinom gradu. Nije puno dvojila - željela je da nešto napravi i sa njom.

- Ne mogu dočekati da me suprug vidi. To će mu biti poklon za godišnjicu. Dugo me je nagovarao da skratim kosu, ali ja sam nekako mislila da je kratku kosu kompliciranije održavati, da treba kupovati razne proizvode da bi to stajalo. Žao mi je što to nisam napravila puno ranije - ispričala je neposredno nakon što se pogledala u ogledalo i oduševila novim izgledom.

Pogledajte njezin fantastičan preobražaj u videu: