Novi nalazi kao dokaz o evoluciji ptica

<p>Ostaci nove vrste malenog krilatog dinosaura mesoždera koji je živio u Patagoniji prije 90 milijuna godina, pronađeni su u Argentini, objavili su u paleontolozi koji procjenjuju da bi to otkriće moglo dati nove informacije o evoluciji ptica.</p><p>Ostaci životinje koja nije bila dulja od metar i pol, pronađeni su na nalazištu u središnjoj pokrajini Rio Negro, oko 1100 kilometara južno od Buenos Airesa, objavila je Znanstvena agencija Nacionalnog sveučilišta u Matanzi. Ta nova vrsta nazvana je Overoraptor chimentoi i svrstana je u skupinu dinosaura mesoždera zvanih Paraves, objasnio je <strong>Matias Motta</strong>, znanstvenik u Argentinskom prirodoslovnom muzeju (MACN).</p><p>Prva otkrića dogodila su se još 2013., a u drugoj kampanji u 2018. godini pronađeno je još ostataka. </p><p>- Ta je životinja posjedovala vrlo zašiljenu kandžu na kažiprstu, kojom se služila za napad na svoj plijen. Imala je izduljene šape što daje naslutiti da je riječ o životinji koja je trčala - objasnio je Motta, voditelj studije objavljene u časopisu The Science of Nature. Motta je ocijenio da 'ta životinju pripada novoj skupini dinosaura južne polutke, dinosaura koji je zacijelo bio brz, okretan te je kao i njegovi srodnici, morao biti mesojed'. </p><p>Znanstvenici su u čudu konstatirali da su šape te izumrle životinje slične nogama grabežljivaca, a gornji dio (šapa) bio je robustan i izduljen, nalik nogama modernih ptica, objasnili su. </p><p>Do ovog novog otkrića svi dinosauri mesojedi nalik ptici koji su do sada otkriveni u Patagoniji pripadaju skupini Unenlagia, a bili su okretni i kretali se stražnjim nogama.</p><p>- Suprotno onome što smo u početku vjerovali, Overoraptor ne pripada porodici Unenlagia, već drugoj skupini koja obuhvaća vrstu s Madagaskara nazvanu Rahonavis - objasni je paleontolog <strong>Fernando Novas</strong>.</p>