U bolnicu je došla zbog bolne mjesečnice: 'Vi upravo rađate!'

Australka Caity Mason (25) iz Melbournea u bolnicu je početkom veljače stigla otvorena 10 centimetara i u trudovima. Bila je trudna 35 tjedana i pet dana, a nije imala pojma, piše Daily Mail.

Novinarima je priznala da je bila u potpunom šoku kad je čula sretnu vijest.

- Nisam znala da ću uspjeti roditi Flynna, osobito bez ikakve prethodne najave i pripreme. Inače sam uvijek dobro organizirana - kazala je pojašnjavajući da joj se tijelo nije promijenilo te da još stane u svoje haljine i grudnjake.

- Jutra sam uglavnom provodila u teretani ili sam igrala netball - kazala je ističući da nije imala pojma da je trudna. Bavila se sportom bez ikakvih tegoba, a pritom je odlazila na zabave, pila i plesala uoči samog porođaja.

- Nije da sam imala makar i jedan dan da se pripremim. U 1:30 ujutro su mi rekli da sam trudna, a tad sam već bila u ozbiljnim trudovima - nastavila je tvrdeći da je imala redovnu menstruaciju svakog mjeseca te da nije osjećala jutarnje mučnine.

- Bila sam u potpunom šoku. Kad su mi rekli da sam trudna, pitala sam koliko dugo. A očito je bilo jako dugo, jer nisam bila ni sa kim - pojasnila je. Samo nekoliko tjedana uoči poroda s prijateljima je slavila Novu godinu i svoj rođendan.

- Pila sam velike količine alkohola, bavila sam se boardingom i netballom. To su sve stvari koje trudnica ne bi trebala raditi - rekla je.

Iako ne žali ni za čim, osjeća se kao da je izgubila dio normalne trudnoće kakvu iskuse druge žene.

- Kad pogledam unatrag, nedostaju mi snimke ultrazvuka i sve one fotografije rasta i razvoja bebe. Flynn je savršeni dječačić i s razlogom je stigao u moj život - kazala je. Dodala je kako je njegovom ocu morala nakon poroda reći da je rodila, no on je odlučio da ne želi biti dijelom dječakova života.

- Ponekad se brinem da Flynnu možda nisam dovoljna. Druga djeca u svojim životima imaju očeve, a Flynn nema i ne želim da mu to nedostaje. Dan Očeva je vrlo težak za nas - tvrdi ona. Iako se čini nemogućim da je devet mjeseci trudnoće provela ne sumnjajući da očekuje dijete, čini se da riječ o puno učestalijem problemu nego što se misli.

Prof. Michael Permezel, predsjednik The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists, tvrdi da je takva situacija prilično učestala.

- Od 6000 trudnica u bolnicama tijekom godine, dvije ili tri nisu znale da su trudne - pojasnio je.

Sličan je slučaj bio i sa Erin Bussenchutt koja je imala 21 godinu i bila je u 38. tjednu trudnoće kad je otišla liječniku kako bi joj ugradio kontraceptiv.

Zahvat podrazumijeva nalaz krvi nakon kojeg joj je liječnik kazao da je trudna. Rodila je sljedećeg dana.

- Sin mi je dao novi smisao i razlog da učinim nešto sa sobom te mi je ukazao da u životu postoje daleko važnije stvari od onih oko kojih se uzrujavam - kazala je. Sada, četiri godine poslije, očekuje još jedno dijete s novim partnerom. Kazala je da je ovog puta prepoznala simptome kroz nekoliko tjedana te da se dobro pripremila za dolazak ovog djeteta.

