U Buzinu još na Badnjak možete posjetiti veliki sajam OPG-a

Kako izgledaju kuglice za bor od čvaraka, je li sok od aronije dobar dar ili su možda bolji sirevi, med, hrenada, pokloni u kojima je heljda, konoplja ili sušeno povrće glavna zvijezda... Je li idealan dar mami krema od konoplje koja zateže bore, univerzalna krema od gaveza tati, ceker od komušine s posebnim ukrasima ili ekološke vrećice od pčelinjeg voska u kojima možete sačuvati hranu ili ponijeti užinu na posao najboljoj prijateljici?

Na sve nedoumice odgovore i inspiraciju za darivanje daje ADVENTSKI CEKER manifestaciju koju sad već tradicionalno organizira Grad Zagreb u Supernova centru Buzin s ciljem promoviranja domaćih proizvoda brojnih OPG-ovaca. U mnoštvu 'sitnica' ali i konkretnih zdravih proizvoda ova manifestacija tako pruža inspiraciju da se ovih blagdana u šarenim papirima nađu lokalni, ručno rađeni i zdravi proizvodi - OPG pokloni.

Manifestacija traje do Badnjaka 24.12., a na posebno kreiranom 'OPG plavcu' sadržaj ADVENTSKOG CEKERA predstavit će brojni izlagači. OPG Ivan Kefeček iz Sesveta ponudit će brojne zdrave napitke - popularan sok od bazge i kupinovo vino koje je odlična dopuna svakom poklonu. Za one koji su u potrazi za zdravim poklon paketima tu je OPG Branko Kovačić koji se bavi uzgojem i preradom bobičastog voća, ljekovitog bilja te raznih sorti voća i povrća s plantaže u Vrbovcu. Zvijezda poklon paketa je višestruko nagrađivan sok od aronije. Idete li na na obiteljski ručak za Božić, domaćicu će razveseliti poklon prepun šarenih teglica s domaćom zimnicom OPG Ivanićavka u vlasništvu Mislava Lukše. Plantaže voća i povrća su u Kloštru Ivaniću, a zimnica ima okus bakine. Tu su med i ostali pčelarski proizvodi OPG pčelarstvo Šanović sa sjedištem u okolici Gline, u Banovini ili pomno odabrani poklon paket OPG pčelarstva Jakopović.Tu je i kvalitetno bučino ulje, bučine koštice, sok od aronije i heljdino brašno s Opg-a Ivana Polovića iz Belajske Vinice u okolici Duga Rese. Za one koji vole darivati (ali i kušati) nešto drugačije tu su višestruko nagrađivane krpice, široki rezanci i mlinci s prepeličjim jajima. Izrađuju se svakodnevno u Novom Čiću pod budnim okom tvrtke Prepelice Perečinec j.d.o.o. Na štandu OPG Srebrenka Šantak iz Velike Pisanice mogu kušat proizvodi s ekološkom markicom.

Ako mislite da na ovom sajmu nema maslinova ulja potražite štand OPG Marjana Pirovića iz mjesta sv. Filip i Jakov, između Zadra i Biograda. Obitelj Pirović se bavi proizvodnjom i uzgojem badema, šipka i maslina, a nasad se prostire na površini od 3 hektara i njihova misija je proizvodnja zdravog voća i povrća.

Tu je i bogata eno-gastro ponuda koja će zadovoljiti i najzahtjevnije gastronome. Na ovoj manifestaciji sudjeluje OPG Bedeković iz Jakuševca s ponudom kulena, kobasica, tlačenice, špeka i čvaraka... Opg Bedeković ima prigodne božićne poklon pakete sa suhomesnatim proizvodima, a vrlo atraktivne su božićne 'čvarak' kuglice. Uz suhomesnate proizvode odlično se kombiniraju i mliječni proizvodi i to oni s potpisom Jasmine Pomper iz Kračeveca (Varaždinska županija). Uz svježi sir i vrhnje hit su kuhani sirevi s vlascem, paprikom, paprom, češnjakom, bučinim košticama, origanom, sezamovim sjemenkama, svježi dimljeni sir te suhi na zraku. Osim toga obitelj pravi sireve i po narudžbi kupaca, a kako su otkrili nude i obični i voćni jogurt, sirne namaze s lukom i bez, s tucanom ljutom paprikom, slaninom i slično" - rekli su nam organizatori ove manifestacije dodajući kako su ove godine svoje sudjelovanje prijavili i OPG-ovi specijalizirani za proizvodnju ekoloških namaza (Obrt za Proizvodnju SMID) poput višestruko nagrađivane Hrenade, nekoliko vrsta senfa, zdravi 'kečap' i pesta od tikvica. Tu je i OPG Šimunović s domaćim jegerom, ružinim likerom, aceto balsamicom i prirodnim 'podizačima' imuniteta - pripravkom od crnih bobica bazge Sambunicol i bučinim uljem. OPG Luka Brolich iz Malog Trojstva s obronaka Bilogore ADVENTSKI CEKER puni eko proizvodima od aronije, drijenka, borovnice, višnje, jagode i maline. U mnoštvu štandova ističe se i OPG Braniteljska zadruga Arka naša iz Zagreba s 25 članova koji se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda od kojih su neki džemovi, sušeno voće i začini. QALA se bavi proizvodnjom prirodnih kozmetičkih proizvoda, a djeluje u okviru ove udruge.

Kad je o kozmetici riječ, prirodno napravljeni proizvodi privukli su brojne žene. Tako OPG Mirjana Glas iz Zagreba, specijaliziran za uzgoj industrijske konoplje, uz proizvode s medicinskom svrhom proizvode i kreme, sapune s industrijskom konopljom. Kozmetikom se bavi i Opg Cajzler Dragica sa sjedištem u Zagrebu i to stvarajući proizvode po staroj recepturi bez konzervansa. U svojoj paleti proizvoda imaju različite vrste krema, melema, tinkture i drugih proizvoda. Za one koji ovih blagdana žele darovati ručno rađene suvenire inspiraciju će dati domaća radinost Davor Rendulić iz Zagreba koja se bavi izradom suvenira i predmeta za uspomenu od drveta. Tehnikom pirografije u drvetu graviraju različite natpise i motive. Kreativni darovi dolaze i s potpisom Bibi obrta za proizvodnju i trgovinu iz Zagreba. S njihovim potpisom dolaze vrećice i omoti od pčelinjeg voska za čuvanje hrane što predstavlja alternativu plastici. Proizvod čuva hranu od bakterija, plijesni i propadanja i održava hranu svježom. Obrt Bibi izrađuje unikatne torbe, ruksake i kape.

Za sve one koji vole funkcionalna rješenja te domaće kolače i slastice OPG Vrata Zagorja u ADVENTSKI CEKER ubacuje medenjake i štruklje. Na obiteljskom gospodarstvu vrijedno rade Ružica Šafranec Kišur i njezin suprug Josip, uz puno ljubavi prema tradiciji i prirodi uzgajaju šipak, voće i budno paze na svoje pčele. Unatrag nekoliko godina pokrenuli su proizvodnju tradicijskih medenjaka prema posebnoj recepturi – potpuno prirodni, bez umjetnih boja i konzervansa.

Rade i domaće štruklje od ručno vučenog tijesta s bogatim nadjevima, poput: sira, jabuka (s raznim dodacima poput grožđa, oraha, krušaka, šljiva), buča (bučnica, buče i mak), zelja (zeljančica), vrganja i bukovača, bobičastog voća i drugih nadjeva po želji! Njihov rad je prepoznat 2023. godine kad se osvojili su 3. mjesto na Štrudlafestu u Jaškovu. I na kraju, kakva bi to bila godina kad joj se ne bi nazdravilo vinom. Na manifestaciji ADVENTSKI CEKER OPG Gregorić, iz Vlaškovca, na 3 hektara vlastitih vinograda, uzgajaju Portugizac, Rajnski Rizling, Graševinu, Sauvignon, Pinot Sivi, Plavec Žuti I Kraljevinu koji su odlična dopuna blagdanskom i novogodišnjem stolu.

Manifestacija traje do utorka 24.12. od 10:00 do najkasnije 18:00 sati kada se zatvara i Supernova centar Buzin.