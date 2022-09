U čemu je tajna? Evo zašto neki ljudi ne mogu utonuti u san bez toplih čarapa na stopalima

Ljudi koji imaju naviku spavati s čarapama na nogama u san utonu brže nego bosonogi, pokazalo je to istraživanje objavljeno u Medical News Today. Znanstvenici kažu da je to zbog toga što tjelesna temperatura tijekom noći pada, a najnižu točku dostiže oko 4 sata ujutro.

Zagrijavanje ruku i nogu dovodi do širenja krvnih žila, a to oslobađa toplinu kroz kožu i pomaže sniziti osnovnu tjelesnu temperaturu. Sve to pak vodi slanjem poruke mozgu da je došlo vrijeme za spavanje. Neka istraživanja su pokazala da je topla koža povezana s bržim spavanjem.

- Tijekom 24 sata na dan, pojava sna i budnosti usko je povezana s promjenama u tjelesnoj temperaturi. Promjene u temperaturi kože utječu na sposobnost ulaska u san i održavanja razine spavanja - rekli su u američkom Nacionalnom institutu za zdravlje.

Ukoliko odlučite spavati s čarapama na nogama, svakako neka to budu čiste čarape, ne one koje su vam cijeli dan bile na nogama.

Neki bolje spavaju bez čarapa

Postoji i teorija da je bolje spavati bosih stopala pa je na vama da sami odlučite što je bolje za vas. Neki ljudi ne mogu zaspati ako imaju čarape na nogama jer im je previše vruće - znaju čak izbaciti stopala izvan pokrivača, jer tek tada mogu usnuti kako treba.

Naime, temperatura našeg tijela prirodno opada dok tonemo u san što ubrzava uspavljivanje pa je stoga kvaliteta samog spavanja u hladnijim uvjetima bolja. Stopala sadrže oko 250.000 žlijezdi znojnica koje su zadužene za rashlađivanje tijela. Ako je tijelu previše toplo tijekom spavanja, pale se signali kao da je vrijeme za buđenje - memorija počinje raditi, tijelo postaje aktivnije... To remeti san, budimo se, okrećemo i teško ponovno utonemo u san.

Osim što spuštanje tjelesne temperature pomaže boljem snu, pomoći će i bržem radu metabolizma. A ako metabolizam brže radi, kilogrami se brže otapaju i sporije gomilaju. Idealna temperatura prostora za spavanje je između 16 i 18 stupnjeva Celzijusovih.

Pojašnjenje liječnice iz Zagreba

- Hladne noge pred spavanje nisu ugodan osjećaj i ne doprinose usnivanju. Daleko bismo se bolje i smirenije osjećali da su noge utopljene. Svaki neugodan osjećaj, hladnoća, previše topline, bol, osjećaj zabrinutosti, tjeskobe, neizvjesnosti i drugih neugodnih senzacija odašilje mozgu informacije koje ometaju uspavljivanje i san - objasnila nam je jednom prilikom Branislava Čilić dr. med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

- Mehanizam kako tople noge doprinose snu se može objasniti na način da je osjećaj topline nogu ugodan, da je povećana cirkulacija periferije jer toplina širi krvne žile i smanjuje protok kroz centralni živčani sustav koji tada dobiva informaciju da se može odmoriti, zaspati. Svi ćemo se složiti da su prijašnja vremena nosila sa sobom niže temperature u hladnijim mjesecima i vani, a i u domovima posebno u ruralnim dijelovima gdje se grijala jedna prostorija, a ne i prostorije u kojima se spavalo. Napredak tehnologije, povećanje životnog standarda te centralno grijanje smanjilo je potrebu za dodatnim ugrijavanjima stopala - pojasnila je.

Napominje da zdrava odrasla osoba, koja nema smetnje cirkulacije i druge bolesti koje ometaju cirkulaciju, brzo kompenzira hladnoću svojom termoregulacijom, odnosno balansom između stvaranja i otpuštanja topline tijela iz centra u hipotalamusu, koji dobiva informacije o temperaturi iz svih dijelova tijela.

- Iznimka su osobe koje imaju niži prag za osjećaj hladnoće te bolesnici koji imaju bolesti perifernih krvnih žila pa su im noge hladnije jer su najdistalnije smještene i krv se ohladi grijući tkiva na svom putu do njih. Druga grupa su bolesnici koji imaju oštećenje perifernih živaca, posebno onih za osjet pa stalno imaju osjećaj hladnih nogu iako su one normalne temperature 36 do 37 stupnjeva Celzija i njima utopljavanje neće pomoći - pojasnila nam je dr. Čilić.

