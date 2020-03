U Čileu se sve jede vilicom, a u Nepalu ne jedite lijevom rukom

Svi znaju pravila kako se ponašati u restoranima - ne razgovarati punih ustiju i koristiti pribor za jelo. No postoje neki lokalni običaji koji mogu zbuniti čak i najiskusnije putnike.

Bright Side donosi pravila ponašanja za turiste u određenim zemljama.

20. Kad ste u Italiji, ne naručujte juhu ljeti i ne pijte kavu s mlijekom nakon ručka

Nemojte ni pokušavati pronaći juhu na jelovnicima restorana i kafića. Tamo se ona smatra zimskim obrokom, pa ga mnoga mjesta ljeti 'skidaju' s jelovnika.

Ujutro Talijani piju capuccino ili kavu s mlijekom. Ako to naručite nakon ručka, sigurno ćete izgledati čudno. Smatraju da nije baš zdravo piti mlijeko nakon obroka.

19. Ne pokušavajte večerati u Španjolskoj prije 21 h

Čak i u restoranima, ne počinju posluživati ​​stolove do 21 h. Ako jedete na brzinu, Španjolci će biti zbunjeni. Oni obično nigdje ne žure. Također, u Španjolskoj, kad grupno odlaze u kafić, svi dijele račun.

18. U Grčkoj se nemojte ispričavati ako ste nešto zamrljali po stolnjaku

U Grčkoj nema ništa loše u vezi mrlja od vina ili hrane na stolnjaku. Budući da su uvijek vrlo opušteni za stolom, domaćin može čak i namjerno zamrljati krpu samo kako bi vam pokazao da to nije ništa strašno.

I još jedna stvar, ne uzimajte samo jednu porciju.

17. U Turskoj pazite na đonove

Smatra se nepristojnim sjediti dok drugi vide đonove vaših cipela. Njima hodate po zemlji te su veoma prljavi. Također, što više jedete, domaćin će biti sretniji. Nastavit će donositi novu hranu onoliko dugo koliko jedete.

16. U Njemačkoj nemojte plaćati račun ženi

Čak i ako nikad ne idete u kafić ili restoran s nekom lokalnom ženom, svejedno biste to trebali znati - one ne vole kada im se plaća. I nikada ne kritizirajte pivo u Njemačkoj. To je za njih sveto piće.

15. U Francuskoj ne razgovarajte s ljudima u uličnim kafićima

Da, Francuzi su vrlo komunikativni ljudi, ali ponekad samo žele biti sami i uživati ​​u svojoj hrani. Ponekad odlazak u kafić nije samo za jelo, to je ritual.

I ovdje ima puno pravila vezanih uz hranu. Najvažnija stvar je raspored. Doručak je u 7:30, ručak je u 13 sati, a večera je nakon 19 sati. Ako dođete u kafić ranije, nećete dobiti ništa osim kave i kroasana. Uz to, Francuzi ne režu kruh, već ga samo lome.

14. Švedski stol u Švedskoj

Kad uđete u kafić, nemojte očekivati ​​da će vam konobar doći. Naručite i platite na šalteru, jer tamo vole samoposluživanje.

13. Kad ste u Norveškoj, naručujte samo obline doručke

To se posebno odnosi na male norveške gradove. Kad idete u lokalne restorane i kafiće na doručak, trebali biste znati da oni ujutro poslužuju vrlo velike obroke. Ako niste navikli jesti puno hrane ujutro, bolje je naručiti jedan obrok za 2 ili 3 osobe.

12. Ne uzimajte hranu jednom rukom na Tajlandu

Na Tajlandu postoji puno tradicija, baš kao i u bilo kojoj drugoj azijskoj zemlji. I Europljanima nije uvijek lako razumjeti ih. Dakle, nepristojno je uzimati hranu jednom rukom (posebno lijevom). Bolje je to raditi objema rukama. Zapravo, koristite obje ruke u svim slučajevima - to je najsigurnija opcija.

Također, pravilno operite ruke prije obroka. U tradicionalnim kafićima ne nude vilice.

11. Nemojte samo sjediti za stolom u Kini i ne raditi ništa

U Kini i Koreji smatra se nepristojnim tražiti od drugih da vam nešto dodaju. Jelo je vrlo aktivan proces u kojem svi posežu za hranom. I bolje je uvijek hranu ponuditi drugim ljudima i onda uzeti nešto za sebe. Također, nemojte reći 'ne' kada vam netko ponudi nešto ili stavlja nešto na vaš tanjur.

10. U Americi ljudi stvarno vole pričati

Umjetnost razgovora u SAD-u vrlo je dobro razvijena. U samo nekoliko sati u restoranu, dok sjedite za istim stolom, lokalac će vam ispričati sve o svojoj obitelji i poslu, pitat će vas o vašem životu, a onda reći: 'Sretno'. I otići.

Također, ne zaboravite ostaviti napojnicu. I sjetite se poznatih američkih zakona. U Indiani je donedavno bilo ilegalno jesti lubenice u parkovima.

9. Ne dirajte hranu lijevom rukom u Nepalu

Baš kao u Bangladešu, Indoneziji i Maleziji, u Nepalu se mnogi obroci mogu jesti samo desnom rukom. To je razlog zašto su ljevičari vrlo rijetki u Aziji. U školi ih uče koristiti samo desnu.

8. Ne bojte se zakasniti na večeru u Tanzaniji

Ako ste pozvani u kafić ili restoran, nikad ne dođite na vrijeme. Lokalni običaj kaže da ako poštujete osobu, trebate kasniti 15-20 minuta. Bolje je nositi odjeću koja je udobna jer tamo obično jedu sjedeći na podu.

Također, muškarci u tradicionalnim kafićima ne smiju jesti zajedno sa ženama i oni ne mogu ići u kuhinju. Nakon obroka operu ruke u istoj zdjeli.

7. Nemojte tražiti da vam u Kazahstanu daju punu šalicu čaja

Gosti koji su dobrodošli nikada ne dobiju više od pola šalice čaja. Ovako vam domaćin pokazuje gostoprimstvo. Ako vam natoče punu šalicu čaja, to je nagovještaj da trebate otići. Ljudi iz Kazahstana piju čaj oko 6 puta dnevno. Piju ga samo vrućeg.

6. Nikad ne odlažite vilicu u Čileu

U Čileu ljudi nikad ne jedu rukama. Čak se i pomfrit jede vilicom. Isto vrijedi i za pizzu, nuggetse, pileća krilca i svu ostalu hranu koju Europljani obično jedu rukama. I nemojte lizati vilicu ili nož nakon obroka, to je vrlo nepristojno.

A također, Čileanci su stvarno točni. Oni poslužuju večeru točno u 20:00, ne ranije ni kasnije.

5. Nikad ne nazdravljajte u Mađarskoj

Ljudi će vas čudno gledati. Nije da Mađari ne vole glasne zvukove, nego to nije u njihovoj kulturi.

4. Nikada ne ostavljajte čašu punu u tradicionalnom gruzijskom kafiću

Ako ste u Gruziji u restoranu tijekom njihovog nacionalnog praznika, sjetite se, oni piju vino samo za vrijeme zdravica i onda popiju čitavu čašu. Na stolu ne smije biti puna čaša vina. To se smatra nepoštivanjem drugih. Ne brinite, teško se napiti na ovaj način. Vino se poslužuje samo u malim čašama.

3. Kad ste u Meksiku, nikada ne jedite tacose vilicom i nožem

Meksikanci vjeruju da je jesti tacose vilicom i nožem glupo i arogantno, to je kao da jedete hamburger s priborom za jelo.

2. Kad završite s ispijanjem kave, na Bliskom Istoku ne zaboravite protresti šalicu

Inače će vam dodati još kave u šalicu. Oni slijede drevne tradicije i običaje. Piće je simbol međusobnog poštovanja gosta i domaćina. Dakle, možete ga piti non-stop. Kako biste pokazali da vam je dovoljno, samo nekoliko puta protresite šalicu ručnim zglobom. A ako mašete cijelom rukom, to će značiti da želite više kave.

1. Ne ostavljajte zeleni žeton na stolu u Brazilu

Churrascaria je tradicionalni brazilski steakhouse u kojem plaćate ulaz i jedete koliko želite. Konobar vam daje 2 žetona - zeleni i crveni. Zeleni kaže da vam mogu servirati hranu i ako više ne možete jesti, stavite crveni žeton na stol. Tako konobar više neće dolaziti.

