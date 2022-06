U dobru i zlu, ali ne i smradu: 'Zadržavala sam vjetrove zbog dečka pa završila u bolnici'

'Za svaki prdac, doktoru kuna manje', znale su govoriti naše bake i bile su u pravu. Zadržavanje vjetrova je sve samo ne dobra ideja. Dokaz tome je i 19-godišnja Cara Clarke, šankerica iz Irske koja je dvije godine zadržavala vjetrove u blizini svog dečka i osjećala nelagodu u trbuhu, ali nije odustajala jer 'ne voli podrigivanje i prdenje'. Čak je uvjerena da joj je slijepo crijevo puklo zbog toga.

Ona na TikToku tvrdi da joj je 'zbog neispuštanja vjetrova puklo slijepo crijevo'. Inače, to se zna dogoditi zbog blokade dijela koji spaja debelo crijevo i slijepo crijevo, ali ne i zbog zadržavanja vjetrova, kako je pojasnio liječnik koji je pogledao njezin video, a čiji komentar i objavu možete pogledati niže u tekstu.

Cara je ispričala da je jaku bol u trbuhu osjetila dok je bila na poslu, a bila je toliko intenzivna da je od muke plakala.

- Suzdržavam se od prdenja, ali nisam mislila da ću zbog toga završiti u bolnici - priznala je u objavi na TikToku pa nastavila.

- Osjetila sam ekstremnu bol u trbuhu dok sam radila u kafiću prošlog utorka. Toliko me boljelo da nisam mogla zadržati suze. Šepala sam i hodala sva pogrbljena - prisjetila se.

Odmah je odjurila liječniku, a ovaj ju je hitno poslao u bolnicu. Tamo su joj dijagnosticirali upalu slijepog crijeva i operirali su je drugi dan. Dobro se oporavlja, a njezin dečko Kyle Duffy (21), kaže, ne može vjerovati da se nije usudila ispuštati vjetrove u njegovoj blizini.

- U bolnici sam počela kriviti dečka jer uvijek zadržavam plinove kad sam s njim. Zajedno smo dvije godine i još uvijek je tako. Kad je saznao za to, rekao mi je: 'Bože, ljudi će misliti da se bojiš svega sa mnom' - dodala je Cara, a prenosi nypost.com.

Njezina objava je prikupila mnoštvo pregleda, a nije promakla ni britanskom kirurgu dr. Karanu Rajanu, doktoru popularnom na TikToku i strastvenom zagovorniku ispuštanja vjetrova. Proanalizirao je njezinu objavu i rekao kako 'zadržavanje vjetrova ne može uzrokovati upalu slijepog crijeva'.

Pojasnio je u videu da 'predugo zadržavanje vjetrova zna dovesti do toga da plinovi iz crijeva uđu u krvotok i oslobode se izdisanjem'.

Imajte na umu da, iako je mnogima neugodno kada se povede razgovor o ispuštanju vjetrova, to je sasvim prirodna pojava i nema čovjeka koji to ne radi. Ljudi prosječno puštaju vjetrove pet do 10 puta na dan, a nerijetko i puno više ako jedu hranu koja potiče stvaranje plinova.

Zadržavanje vjetrova može rezultirati njihovim gomilanjem koje vodi bolnom rastezanju crijeva. Ako se nađete u situaciji da ne možete slobodno ispustiti vjetar, lagano masirajte trbuh kako bi potaknuli kretanje plinova kroz sustav.

