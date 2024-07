U Engleskoj je rođena Louise, prva beba začeta pomoću IVF-a

Prva beba začeta uz pomoć IVF-a, odnosno medicinski potpomognute oplodnje, Louise Brown, rođena je 25. srpnja 1978. godine u Lancashireu u Engleskoj.

Nakon mnogih pokušaja njezine majke Lesley Brown, britanski medicinski istraživač Robert Edwards i britanski ginekolog Patrick Steptoe pokušali su oploditi njezinu jajnu stanicu u Petrijevoj zdjelici prije implantacije embrija starog dva i pol dana.

Tako se rodila Louise, a sve ostalo je povijest. Ta je tehnika postala široko korištena i tijekom sljedeća tri desetljeća uz IVF i druge potpomognute reproduktivne tehnologije (ART) začeto je oko pet milijuna beba diljem svijeta.

Debitirala Dolly Parton

Tad 13-godišnja Dolly Parton, na današnji dan 1959. godine, debitirala je u radijskoj emisiji s country glazbom koja je snimana uživo, kod voditelja Johnnyja Casha. Nastupila je s pjesmom "You Gotta Be My Baby" Georgea Jonesa i publika ju je čak tri puta zvala na bis.

Htio prodavati crtiće, a našli mu porniće?

Nisam htio prodavati pornografiju nego crtiće, ustvrdio je automehaničar iz Zagreba N. E. pred sucem zagrebačkog Općinskog suda V. V., odgovarajući na optužbe vezane uz oglas za prodaju tonskog kino-projektora i filmova. Muljanje nije pomoglo, djelatnici SUP-a svjedočili su o tome da su ga kontaktirali na telefon iz oglasa te da im je ponudio upravo pornografiju, nakon čega su otišli kod njega u stan i pokupili filmove nepoćudnog sadržaja. Ostao je bez 12 filmova i platio 5000 dinara kazne., piše Večernji list na današnji dan 1984. godine.

