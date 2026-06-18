U hrvatskim bolnicama postavili su ploče s informacijama za onkološke pacijente

Pacijenti koji se suoče s dijagnozom neke vrste raka često se, uz brojne pretrage, terapije i liječničke preglede, nađu pred mnoštvom pitanja na koja nije uvijek lako pronaći odgovor: Kome se i gdje obratiti za psihološku pomoć? Koja prava mogu ostvariti i gdje podnijeti zahtjev? Gdje pronaći provjerene informacije o bolesti, liječenju i oporavku i slično. Kako bi oboljelima i njihovim obiteljima olakšali snalaženje kroz sve faze onkološkog puta, hrvatski onkolozi, medicinske sestre i udruge pacijenata osmislili su svojevrsni 'Survivorship Kit', odnosno edukativnu oglasnu ploču koja se ovih dana postavlja u onkološkim ustanovama diljem Hrvatske.

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Radi se doslovno o oglasnoj ploči na kojoj se nalazi plakat s nizom korisnih informacija, koje pacijenti mogu pročitati dok čekaju na pregled ili razgovor s liječnikom. Projekt je nastao kroz šestomjesečnu suradnju stručnjaka okupljenih u Hrvatskoj onkološkoj istraživačkoj mreži (CORN) i 16 udruga onkoloških pacijenata, a predstavljen je u povodu Dana preživjelih od raka, koji se obilježava svake prve nedjelje u lipnju, pa je ove godine obilježen 7. lipnja. Riječ je o inicijativi razvijenoj u sklopu međunarodnog projekta 'Unite for Unique', s ciljem da pacijentima omogući jednostavan pristup provjerenim informacijama o liječenju, rehabilitaciji, pravima pacijenata i dostupnim oblicima podrške.

Foto: United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL

Dok čekaju na pretragu ili razgovor s liječnikom, pacijenti će na oglasnoj ploči moći pronaći informacije važne za svoje liječenje

- Oglasna ploča zamišljena je kao svojevrsni "put pacijenta" kroz dijagnozu, liječenje, oporavak i život nakon raka. Na njoj se nalaze informacije o pravima pacijenata, korisni kontakti zdravstvenih ustanova i udruga, podaci o dostupnim pretragama i savjetovalištima te vodiči Europskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO) prevedeni na hrvatski jezik. Putem QR kodova pacijenti i članovi njihovih obitelji mogu brzo pristupiti i dodatnim edukativnim sadržajima, stručnim preporukama i izvorima podrške - kaže koordinatorica projekta, dr. sc. Iva Kirac, specijalistica kirurške onkologije i abdominalne kirurgije u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu i ravnateljica IGET-a, Institut za gastroenterološke tumore, koji kao udruga već godinama pruža podršku oboljelima od te vrste karcinoma. Dodaje kako je posebna vrijednost projekta to da ne donosi samo informacije o samoj bolesti, već pacijenta prati kroz cijeli proces liječenja.

- Na plakatu je prikazan put od preventivnih pregleda i prvog kontakta s liječnikom, preko dijagnostičkih postupaka i rada multidisciplinarnog tima stručnjaka, do različitih oblika liječenja, rehabilitacije i palijativne skrbi. Pacijenti putem QR kodova mogu pronaći informacije o tome gdje obaviti pojedine pretrage, koja prava mogu ostvariti te kome se obratiti za psihološku pomoć i podršku tijekom liječenja - ističe sugovornica.

U pozadini projekta nalazi se CORN, nacionalna mreža koja povezuje bolnice, fakultete, istraživačke institute, zdravstvene ustanove i udruge pacijenata s ciljem unapređenja onkološke skrbi i jačanja suradnje među stručnjacima i organizacijama koje se bave liječenjem i podrškom oboljelima od raka. Oglasne ploče postupno se postavljaju u zdravstvenim ustanovama diljem zemlje kako bi što većem broju pacijenata pouzdane informacije bile dostupne upravo ondje gdje ih najviše trebaju.

Foto: PROMO

- Oglasna ploča nastala je kroz suradnički proces udruga onkoloških pacijenata i Hrvatske onkološke istraživačke mreže, a postavlja se u onkološkim ustanovama diljem Hrvatske. Njezin je cilj osnažiti pacijente i njihove obitelji, olakšati pristup relevantnim sadržajima te pridonijeti boljoj kvaliteti života tijekom liječenja, oporavka i života nakon raka - zaključuje Kirac.

Iako nijedna informativna brošura, internetska stranica ili plakat ne mogu ukloniti težinu dijagnoze, dostupnost provjerenih informacija i jasnih smjernica bez sumnje može znatno olakšati svakodnevicu oboljelih i njihovih obitelji. Upravo zato inicijative poput Survivorship Kita predstavljaju važan korak prema skrbi koja se ne zaustavlja na liječenju bolesti, već uključuje i podršku osobi koja s tom bolešću živi.