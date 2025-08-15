U hrvatskim lukama ove godine više kruzera, ali manje putnika

U prvih šest mjeseci 2025. godine hrvatske luke zabilježile su 252 putovanja kruzera, što je porast od 3,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Isplovio najveći kruzer na svijetu: Icon of the Seas

Broj dana boravka kruzera u Hrvatskoj također je porastao, i to za 10,7 posto, na ukupno 580 dana. Ipak, unatoč većem broju dolazaka, ukupan broj putnika pao je za 1,8 posto te je iznosio 344.372, u usporedbi s 350.566 putnika u prvoj polovici 2024. godine.

Najposjećenije odredište kruzera bio je Dubrovnik sa 188 posjeta, a slijede ga Split sa 108 i Zadar sa 72 pristajanja.

Infografika: Kruzeri na Jadranu u prvih šest mjeseci 2025. godine | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Među popularnim destinacijama našli su se i Korčula (35) te Rovinj (31).