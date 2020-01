U Hrvatskoj do sada 5368 oboljelih od gripe, 11 umrlih

Samo u prva četiri tjedna ove godine u HZJZ-u su registrirali 2458 pacijenata s dijagnozom gripe, a najviše oboljelih je u dobnoj skupini djece predškolske dobi.

Broj prijava je, ističu na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

- Ne znam koji je točno razlog jer udio cijepljenih nije toliko bitno veći nego lani da bi to utjecalo na rezultate. Za sad imamo dojave o 11 umrlih, no službene prijave su samo četiri. Riječ o je ljudima s kroničnim bolestima u starijoj životnoj dobi. Broj oboljelih je još u porastu tako da vrhunac vala tek očekujemo. Lani je bio u ovo vrijeme otprilike, no nemoguće je predvidjeti daljnji tijek kretanja - pojasnio je epidemiolog dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Trenutačno prevladava tip A gripe, najviše H1N1 podtip. Preporuke liječnika su izbjegavati mjesta na kojima boravi puno ljudi, redovito prati ruke te općenito brinuti o higijeni. Simptomi gripe uključuju visoku temperaturu, glavobolju i bolove u mišićima.

