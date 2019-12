Gripa i prehlada ne idu zajedno, jedan virus potisnut će drugi

Gripa i prehlada ne dolaze zajedno. Zaključak je to studije provedene na 44.000 ispitanika u Glasgowu u Škotskoj, koje su znanstvenici pratili između 2005. i 2013. godine, čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak, u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Bilo je jasno da virus gripe i rinovirusi koji uzrokuju prehladu ne mogu djelovati zajedno, odnosno potiskuju jedan drugog - kaže dr. Pablu Murcia, iz Centra za istraživanje virusa na Sveučilištu u Glasgowu.

Kada među populacijom ima puno virusa gripe, nema prehlade i obrnuto, kaže.

To bi moglo objasniti zašto gripa i prehlada imaju vrhunce u različito vrijeme i ponavljaju se iz sezone u sezonu, kaže dr. Sema Nickbakhsh, postdoktorantica na Sveučilištu. Naime, virus prehlade se povlači svaki puta kad je gripa na vrhuncu i to se ponavlja svake godine, kaže.

- Mislim da je stvar u tome da onaj virus koji se prvi javi razvija upalni odgovor, nakon čega se ne možemo zaraziti drugim virusom, odnosno ne može se dogoditi da 'zaradimo' oba virusa - kaže dr. William Schaffner, profesor iz Odjela za zarazne bolesti na Sveučilištu Vanderbilt.

Foto: Dreamstime

Virusi su paraziti koji moraju napasti ljudski organizam da bi se mogli replicirati i zadržati u okolišu. Neki se mogu razmnožavati u bilo kojem dijelu organizma, a neki u specifičnim dijelovima tijela. Na primjer, polio virus zadržava se u crijevima, jer su ona osjetljivija na zarazu. Bronhitis i upala pluća razvijaju se u donjim dišnim putevima, dok su gripa i prehlada virusi gornjih dišnih puteva, dakle nosa i grla, zbog čega se relativno lako šire, prenosi CNN.

No, u nekim situacijama jedan je virus toliko snažan da djeluje kao 'brana' drugome, pojašnjava te dodaje kako tek treba otkriti je li stvar u tome da u potpunosti isključuje drugu infekciju, ili je samo ublažava.

Valja imati na umu i da čovjek koji nema simptome bolesti može biti zarazan, pa se često pitamo gdje smo i od koga dobili prehladu, kad nismo bili u kontaktu s prehlađenima, dodaje.

