Žalosno: I dalje diskriminiramo djecu s dijabetesom u Hrvatskoj

Najpopularnija lutka na svijetu, legendarna Barbie, od svoje je prve verzije iz 1959. godine doživjela brojna različita izdanja, a najnovije je Barbie koja boluje od dijabetesa. Proizvođač, tvrtka Mattel, osmislio je novu Barbiku u partnerstvu s globalnom neprofitnom organizacijom Breakthrough, a sve s ciljem kako bi se podigla svijest i senzibilizirala javnost po pitanju osoba koje boluju od dijabetesa tipa 1.

Upravo zato nova Barbie ima na sebi pomagala koja koriste djeca i odrasli sa šećernom bolesti tipa 1, a to su senzor za mjerenje glukoze na ruci i inzulinsku pumpa. Također, lutka nosi i torbicu za potrepštine i grickalice. Cilj je da ovo izdanje čuvene lutke pomogne djeci s dijabetesom tipa 1 da vide svoj odraz u igrački, ali i da potakne razumijevanje i empatiju među ostalom djecom.

Upravo dijabetes tipa 1 mnogi razviju već u najranijem djetinjstvu i, kako nam kaže Davor Skeledžija, urednik portala nainzulinu.com i veliki borac za prava oboljelih od dijabetesa u Hrvatskoj, djece s ovom bolesti tipa 1 u našoj je državi oko 2000.

- Oduševljeni smo novom lutkom Barbie s dijabetesom koja nosi senzor i inzulinsku pumpu! Ovo je sjajan iskorak prema većoj vidljivosti dijabetesa u javnosti, čime se pridonosi našoj destigmatizaciji i senzibilizaciji društva. Za djecu koja žive s dijabetesom ovakva lutka znači jako puno. Ona im poručuje da nisu jedina, da to nije nešto čega se treba sramiti, već da su upravo zbog toga posebna. Identifikacija s lutkom koja nosi iste uređaje ojačat će im samopouzdanje i pomoći u svakodnevnom nošenju s izazovima koje dijabetes donosi. Ovo nije samo igračka, ovo je snažna poruka prihvaćanja, razumijevanja i potpore - kaže Davor Skeledžija.

Dodaje da su u Hrvatskoj napravljeni pozitivni pomaci u dostupnosti pomagala i svega što treba djeci s dijabetesom, a upravo su oboljeli s medijima dugo vodili određene borbe kako bi se stiglo do tog stadija. Među pozitivne stvari svakako spada nedavno ukidanje nadoplate za inzulinske pumpe za djecu do 18 godina, koja je prije toga iznosila 76 eura na mjesec, a ovom je potezu zdravstvenih vlasti prethodilo i stavljanje na listu lijeka Baqsimi, spreja koji doslovno spašava život do dolaska Hitne pomoći u slučajevima opasne dijabetičke kome. Lijek je već neko vrijeme dostupan svima preko HZZO-a, bez nadoplate. No uz dobre stvari postoje i loše u našoj državi s kojima se svakodnevno suočavaju djeca oboljela od dijabetesa i njihovi roditelji. U prvom redu, imamo premalo pedijatara dijabetologa, i to je generalni problem na državnoj razini.

Ujedno, tu je i dalje, nažalost, diskriminacija, pa Skeledžija navodi primjer djeteta koje je trebalo ići na organizirano ljetovanje s ostalom djecom iz vrtića. Žalosno, ali nije se našla ni jedna odgojiteljica koja bi išla kao pratnja ako ide i dijete s dijabetesom, a nije pomoglo ni što je mama djeteta ponudila da plati u cijelosti smještaj na ljetovanju za sebe, samo kako bi omogućila djetetu druženje na moru s vršnjacima. Na kraju su ovu obitelj u vrtiću doslovno ucijenili i rekli da moraju odustati od ideje da ide i njihovo dijete, inače neće ići nitko. A kao što smo već i prije pisali, diskriminacija je vidljiva i kod upisa u srednju školu, s obzirom na to da djeca s dijabetesom ne mogu dobiti potrebne liječničke potvrde žele li upisati srednju medicinsku (smjer sestra i tehničar) ili veterinarsku.

A što se sustava tiče, veliki problem je sad ostao u socijalnim pravima. Pa kako dijete raste, majke gube pravo na rad s pola radnog vremena, dok djeca gube pravo na inkluzivni dodatak.

Jedna od majki koja ističe problem s inkluzivnim dodatkom je Sandra Mesarić iz okolice Čakovca, o čijem smo sinu Leu Fučecu (14) pisali prije tri godine, kad Baqsimi još nije bio na listi, i mama mu je jedva spasila život nakon što je pao u dijabetičku komu. Leo je danas odlično i redovito odlazi u teretanu, a oduševljena mama uz smijeh kaže da je teretana sa sobom donijela i disciplinu u prehrani kojoj ga je godinama učila, s obzirom na to da je Leo dobio dijagnozu dijabetesa tipa 1 već kao klinac od godinu i pol.

- Sve ono o čemu sam mu pričala i gurala na stol, poput zdravih proteina i povrća, sad traži sam. Nagovaram ga i da s klasičnih injekcija inzulina prijeđe na inzulinsku pumpu koju smatram odličnim rješenjem - priča Sandra, kojoj se jako dopala i Barbie s dijabetesom, jer je ta lutka, kaže ova mama, oduvijek bila simbol ljepote i mode te će sigurno mnogo značiti mnogim djevojčicama s dijabetesom.

Sandra ističe i problem gubitka prava na inkluzivni dodatak jer, kako kaže, bez obzira na to što dijete odrasta dijabetes ne nestaje, on uz svakoga ostaje doživotno. Stoga je velika nepravda uzeti oboljelima dodatak koji im mnogo znači.

Lutka Barbie i takav način senzibiliziranja javnosti dopali su se i mami Ireni Šalec, čiji sin Lucian (16) ima dijabetes tipa 1 i uspješan je nogometaš koji samo niže medalje. Štoviše, i za obrazovanje je odabrao upravo sportski smjer.

- Lucian sad puni 16, uspješno je završio prvi razred Sportske gimnazije. Unatoč svemu, nogomet mu je i dalje prva ljubav, trenira i igra u NK 9 u Zagrebu, a prošle godine je s Dia Euro Junior reprezentacijom osvojio jaki međunarodni turnir Red Card u Poznanu. Ove godine zbog financijske situacije, kao i činjenice da nemaju stalnu potporu udruga ni nogometnog saveza, nisu nažalost išli na turnir niti odigrali planirani prvi međunarodni susret reprezentacije Poljske i Hrvatske mladih sportaša s dijabetesom. Za razliku od Hrvatske u Poljskoj, primjerice, njihova ‘slatka’ reprezentacija mladih sportaša s dijabetesom ima pravi status reprezentacije, kao i podršku poljskog nogometnog saveza - priča nam mama Irena dodajući kako bi možda jedno izdanje Kena u nogometnom dresu, sa senzorom i pumpom, otvorilo oči i čelnim ljudima u hrvatskom sportu da pruže priliku i prepoznaju potencijal, predanost i požrtvovnost mladih sportaša s dijabetesom.

Vezano uz prava, Irena Šalec ističe kako je hvalevrijedan potez HZZO-a da se svoj djeci omogući bolja regulacija i najnovija tehnologija koja mnogima zbog visokih troškova nije do sada bila dostupna. Unatoč tome, ističe, u Hrvatskoj postoji i dalje prostor za poboljšanje, a odnosi se na prava iz područja socijalne skrbi, što podrazumijeva ubrzanje postupka i ujednačavanje prakse korištenja inkluzivnog dodatka na koji bi sva djeca i mladi trebali imati jednako pravo.

Inače, prve informacije kažu da su prve pošiljke Barbie s dijabetesom u Americi doslovno razgrabljene s polica trgovačkog lanca Walmart, ali i na Amazonu. Ovo izdanje planetarno popularne lutke nastalo je prema liku Lile Moss (22), kćeri čuvene bivše manekenke Kate Moss. Lila, također manekenka i model, dijagnozu dijabetesa tipa 1 dobila je u dobi od 12 godina. Nova Barbie inspirirana je upravo njezinim izgledom i Lila je s dizajnerima iz Mattela osmislila kako će izgledati ovo specifično izdanje lutke.