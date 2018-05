U Japanu ima status droge, a u Rusiji od njega prave votku...

Ruski penicilin je povijesni naziv za danas vrlo raširenu namirnicu - veličanstveni češnjak, kaže Robin Cherry, autorica knjige “Garlic, an Edible Biography: The History, Politics, and Mythology behind the World’s Most Pungent Food with over 100 Recipes”.

Češnjak je biljka štovana stoljećima zbog svojih ljekovitih svojstava, ali i aromatičnih za pripremu hrane. Prvi dio knjige tiče se povijesti i zanimljivih činjenica o češnjaku, a u drugom dijelu nalazi se više od 100 recepata. Općepoznata legenda o češnjaku jest da on tjera vampire. O tome je u Norveškoj čak provedeno istraživanje, no nije urodilo plodom jer nisu uspjeli pronaći ni jednog vampira.

- Poveznica između vampira i češnjaka zapravo je logična. Naime, češnjak djeluje kao prirodni repelent, odnosno odbija komarce pa su to ljudi povezali. Istraživanje u Norveškoj, kako nije moglo biti provedeno na vampirima, proveli su na pijavicama, ali se ispostavilo kako pijavice zapravo jako vole češnjak u krvi - kaže autorica.

Foto: Promo

Iako neki povjesničari tvrde da češnjak potječe iz Kine, navodno su za njegovo širenje ipak zaslužni Sumerani.

- Češnjak je bio prepisivan onima koji su patili od depresije pa zbog svojih stimulativnih svojstava nije prikladan u budističkoj vjeri Japana. Zato ga u japanskoj kuhinji ne cijene previše, a nazivaju ga i drogom - pojašnjava Cherry te nastavlja kako se češnjak od davnina spominje kao lijek.

- Španjolski imigranti najvjerojatnije su preživjeli kolonizaciju zapadne hemisfere upravo zahvaljujući češnjaku. Sa sobom su nosili režnjeve češnjaka koji su odbijali komarce, prijenosnike opasnih bolesti. U Rusiji se od češnjaka pravi votka koja se koristi protiv gripe jer češnjak uništava virus gripe i herpesa - kaže autorica. Dodaje da je češnjak vrlo učinkovit i kod uništavanja bakterija. On ulazi u stanice bakterije i razara ih zbog čega bakterija doslovno eksplodira. Zahvaljujući tome, bakterije nemaju priliku razviti otpornost na češnjak.

- U antičkoj Grčkoj češnjak je bio jako cijenjen, no oni koji su ga jeli nisu smjeli ući u hramove. Nazivali su ih ‘odvratnim ružama’. Nevjerni Egipćani su žvakali češnjak kad bi se vraćali kući kako bi sakrili miris ljubavnice. Češnjak je poznat kao ruski penicilin jer su ga dugo koristili u liječenju respiratornih bolesti i pri inhalacijama. Iako je u Drugom svjetskom ratu već postojao penicilin, ruska vojska nastavila je koristiti češnjak - kaže autorica.

U Americi 1917. godine ljudi su oko vrata nosili ogrlicu od češnjaka kako bi se obranili od gripe, a od davnina je buket koji je nosila mlada na vjenčanju sadržavao češnjak kao obranu od zlih duhova.

- U svijetu postoji više od 200 vrsta češnjaka. Zeleni je puno jači nego bijeli jer sadrži više aromatičnih sumpornih spojeva - kaže autorica.