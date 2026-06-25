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FESTIVAL KAZALIŠTA SE NASTAVLJA

U Karlovcu počeo KaKaFe: Grad se pretvara u veliku pozornicu, evo što sve stiže!

Piše Goran Ivanović,
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U Karlovcu počeo KaKaFe: Grad se pretvara u veliku pozornicu, evo što sve stiže!
Foto: josip vukovic

U Karlovcu je započeo ovogodišnji Karlovački kazališni festival (KaKaFe) u sklopu Zvjezdano ljeto, koji do 12. srpnja pretvara grad u pozornicu kazališta i glazbe. Festival donosi raznolik kulturni program na više gradskih lokacija

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U Karlovcu je danas svečano započelo ovogodišnje izdanje Karlovački kazališni festival (KaKaFe), koje će do 12. srpnja ponovno pretvoriti grad u živu pozornicu kazališta, glazbe i suvremenih umjetničkih programa.

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Festival se održava u sklopu manifestacije Zvjezdano ljeto te i ove godine donosi raznolik višedisciplinarni program na više gradskih lokacija, potvrđujući status KaKaFe-a kao jednog od najprepoznatljivijih ljetnih kulturnih događanja u Karlovcu.

Ovogodišnje izdanje otvoreno je jazz koncertom Kvarteta MaPa DaHa u Glazbenom paviljonu, nakon čega slijedi predstava „Demokracija“ Zijaha A. Sokolovića i Dražena Šivaka.

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Tijekom gotovo tri festivalska tjedna publika će moći pogledati niz kazališnih i glazbenih programa koji okupljaju hrvatska kazališta, nezavisne produkcije i glazbene umjetnike. Među najavljenim naslovima izdvajaju se ,,Vještice iz Salema“ Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, „Muka po Iveku“, „Petog koraka“, „Tri sestre na Instagramu“, „Matije“ i „Suparnica“.

Foto: josip vukovic

- KaKaFe je tijekom godina prerastao okvire kazališnog festivala i postao važan dio identiteta karlovačkog ljeta. Naš je cilj da Karlovac tijekom ljeta bude mjesto susreta umjetnika i publike, istaknuo je Milivoj Juras, ravnatelj Gradsko kazalište Zorin dom.

Program za sve generacije

Posebna pažnja posvećena je najmlađoj publici kroz naslove „Balonom iznad Kapadokije“, mjuzikl „Pepeljuga“ i „Junake Pavlove ulice“, dok glazbeni program uključuje koncerte Hrvatske flautističke akademije, Mozartove večeri u sklopu Opere u Šancu te nastup Jazz orkestar HRT-a posvećen Dinu Dvorniku.

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Jedna od posebnosti KaKaFe-a ostaje njegova snažna povezanost s gradom. Predstave i koncerti održavaju se na različitim lokacijama – od Zorin doma i Tijesne ulice do Šanca, Muzeja grada Karlovca i Glazbenog paviljona – koji tijekom ljeta postaju otvorene pozornice.

Foto: josip vukovic

KaKaFe tako i ove godine spaja vrhunsku umjetničku produkciju s opuštenom ljetnom atmosferom, dodatno obogaćujući kulturni identitet Karlovca i približavajući kazalište široj publici.

Na otvaranju, posjetitelji su mogli poslušati i nastup Jacquesa Houdeka.

Ulaznice su dostupne na blagajni Gradskog kazališta Zorin dom i putem online prodaje.

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