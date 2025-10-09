U Kini prvi put ikad presadili svinjsku jetru u živog čovjeka

Ovaj pionirski zahvat predstavlja značajan napredak u području ksenotransplantacije, odnosno prijenosa organa sa životinja na ljude, i mogao bi dugoročno pomoći tisućama ljudi koji čekaju na transplantaciju organa, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Kamčatka: Liječnici u operacijskoj sali u vrijeme potresa | Video: 24sata/Reuters

Pacijent, 71-godišnji muškarac, bolovao je od karcinoma jetre i uznapredovalog zatajenja jetre te nije bio kandidat za standardnu transplantaciju niti parcijalno uklanjanje jetre. Znanstvenici su koristili genetski modificiranu svinjsku jetru koja je dizajnirana tako da smanji rizik od imunološkog odbacivanja.

U prvom mjesecu nakon zahvata, transplantirana jetra funkcionirala je učinkovito i nije došlo do odbacivanja, što je ohrabrilo liječnike i znanstvenu zajednicu. Ipak, 38. dan jetra je morala biti uklonjena zbog ozbiljnih komplikacija uzrokovanih reakcijom imunološkog sustava, koja je oštetila stijenke krvnih žila.

Foto: 123RF

Liječnici su pokušali intervenirati lijekovima i procedurama za uklanjanje štetnih čimbenika iz krvi, no pacijent je kasnije pretrpio epizode gastrointestinalnog krvarenja i preminuo je na 171. dan.

Unatoč tragičnom ishodu, ovaj slučaj donosi važna saznanja za budućnost ksenotransplantacije. Pokazuje da genetski modificirani organi mogu privremeno funkcionirati u ljudskom tijelu, otvarajući mogućnosti za razvoj novih terapija i smanjenje lista čekanja za organe.

Znanstvenici ističu da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se spriječile imunološke reakcije i dugoročne komplikacije te kako bi ovakve transplantacije postale sigurna i održiva opcija za pacijente u potrebi.