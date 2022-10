U korak s vremenom: Zastarjeli potezi u seksu od kojih bi svi trebali pod hitno odustati

Poznata britanska seksualna stručnjakinja Tracey Cox otkriva zastarjele poteze kojih se trebate odreći odmah - od previše predigre do seksa prije spavanja.

Promijenite taktike predigre i položaje u seksu - svi smo krivi što polovično prolazimo kroz iste pokrete kad smo s istim partnerom godinama, ali neke od tih 'zdravih' navika koje automatski usvajamo, kako bismo poboljšali svoj seksualni život, mogle bi činiti upravo suprotno.

Desetljeće novih istraživanja uzbuđenja i orgazma znači da se zna i razumije puno više o seksualnim reakcijama. To također znači da neke od stvari koje su nas učili kao 'esencijalne' za dobar seks više ne vrijede.

Vrijeme je za resetiranje.

Foto: Dreamstime

Evo tri stvari koje svi rade, a s kojima se više ne morate zamarati i bezobrazne zamjene koje će stvarno okrijepiti vaš seksualni život:

20 minuta predigre

- Dopustite mi da razjasnim jednu stvar, predigra nije luksuz, ona je nužnost za žene. Naša tijela trebaju stručnu stimulaciju prije nego što dođe do penetrativnog seksa, kako bismo osigurali da se vagina podmazuje i širi. Započnite bez toga i seks je neugodan. Ali nije svim ženama potrebno punih 20 minuta da se to dogodi i ne uključuju sve seks sesije penetraciju - istaknula je Cox.

Ovo nije štetna premisa - bolje imati previše predigre nego ništa. Ali to ne bi trebalo biti 'uklesano' pravilo. Ako ste se tek upoznali i nalazite se u veličanstvenoj fazi, spremni ste za seks u trenu. Ako imate dvoje male djece i konačno ste našli vremena za neku vrstu seksa, potrošiti 20 minuta na predigru je previše. Zgrabite tri minute koje imate i dobro ih iskoristite.

Neke se žene vrlo lako uzbude i mogu biti spremne u minuti. Što je ljubavnik stručniji, tijelu je potrebno manje vremena da bude spremno za seks.

Foto: Dreamstime

Što je seks u ponudi zanimljiviji, to će ih brže zapaliti pomisao na ono što dolazi.

Ležanje dok partner provodi obaveznih dvadesetak minuta na blijedoj, predvidljivoj predigri - igranje s grudima, malo petljanja prstima, oralni seks - malo je vjerojatno da će uzbuditi žene.

Umjesto toga potrošite manje vremena, ali učinite predigru inventivnijom. Dodajte neke nove tehnike ručnog rada, za početak. Učinite predigru odmah uzbudljivijom dodavanjem novih elemenata. Stavite slušalice prije oralnog davanja i pustite vruću audio pornografiju, gledajte pornografiju zajedno. Koristite vibrator, seks igračke... i doživjet će vrhunac za manje od pet minuta.

Sve što trebate učiniti je dati im jedan seksi poljubac u vrat, po mogućnosti šapućući prljave stvari. Pripremite dame za nešto na brzinu tako što ćete ih uzbuditi prije nego što uopće uđete u sobu. Nemojte slati fotografiju penisa, ali pošaljite seksi tekst s detaljima što ćete im kasnije učiniti. Nemojte seks vrtjeti samo oko dijela koji smatrate najugodnijim - oko snošaja.

'Probijanje kroz Kama Sutru'

Dobro je isprobati nove položaje kako biste unijeli raznolikost. Ali stvarnost je da se većina parova odluči na dvije, maksimalno tri, osnovne stvari koje redovito koriste - s dobrim razlogom. Razni položaji mogu izgledati prilično impresivno, ali imaju vrlo nisku ljestvicu zadovoljstva. Većina parova drži se kombinacije 'on na vrhu', 'ona na vrhu' i 'doggy style'. Muškarci su sa 'doggy' seksualno najzadovoljniji; žene je ocjenjuju najboljom, uglavnom zato što im daje kontrolu nad prodiranjem.

Ako želite raznolikost s pozicijama, preusmjerite energiju. Umjesto toga pronađite nove položaje za oralni seks, a ne snošaj. Kada je u pitanju postizanje vrhunca s partnerom, mnogi orgazme oralnog seksa ocjenjuju boljim i pouzdanijim od orgazama pri snošaju.

Ipak, većina koristi iste staromodne položaje za oralni seks. On sklizne dolje i liježe licem prema dolje između njezinih nogu kad ona dođe na red; ona sklizne dolje i okrene se na bok kad je njegov red.

Foto: Dreamstime

- Prebacite se na inventivnije položaje kojima je lakše pristupiti i ubrizgat ćete daleko veći erotski poticaj svom vođenju ljubavi nego isprobavanje Kama Sutra položaja broj 75 - ističe Cox.

Spustite se na koljena i glumite pokornost umjesto da to činite samo bočno, na krevetu. Ili sjedite na rub kreveta dok on stoji ispred vas. Posebno je seksi ako to radite ispred ogledala kako bi on mogao gledati. On može prebaciti njezine noge preko svojih ramena. Isprobajte i spustite se na 'sve četiri' dok on klizi ispod, okrećući se u suprotnom smjeru i koristi jastuke da se podigne na pravu visinu. Sjajan položaj moći je i onaj gdje stojite raširenih nogu, naslonjeni leđima na zid.

Odlazak u spavaću sobu na seks

Seks u krevetu je ugodan. Ali to vam ne čini nikakvu uslugu. Kao prvo, rjeđe ćete se seksati. Čekanje dok ne budete u krevetu da biste imali seks - nikad to nećeš učiniti.

Odaberite nešto seksi za gledanje, pritisnite pauzu tijekom dobrih dijelova i seksajte se na sofi, u trenutku dok ste vrući i uzbuđeni. Ako se seksate ujutro, samo naprijed. To je jedna navika koju ne želite prekinuti, živčani završeci oživljavaju nakon dobrog sna. Ako se seksate samo u krevetu, vjerojatno se također držite istog formata i rutine.

Napravite ovu jednu jednostavnu promjenu - zabranite seks u krevetu i ostvarite velike prednosti. Umjesto toga, promijenite sobu i promijenit ćete raspoloženje. Seks u krevetu je ugodan seks. Izvrstan za nedjeljno jutro, dosadan izbor ako se oboje osjećate opušteno i požudno i želite isprobati nešto što nikada prije niste radili u subotu navečer.

Foto: Dreamstime

Emocija iza seksa je ta koja najviše odjekuje.

Razmislite o raspoloženju kada planirate sljedeći seks. Ako je zadnji bio ležeran i romantičan, neka sljedeći bude buran brzinski. Ako se nikada niste seksali na kuhinjskom pultu, propuštate nešto - to je savršena visina za njega za oralni seks i stajanje za snošaj. Stepenice dobro funkcioniraju za izjednačavanje razlika u visini ili težini između vas, blagovaonski stol savršen je za naginjanje dok vas partner uzima s leđa. Zgrabite poplun i jastuke i spustite se na pod.

Učinite to na haubi automobila na pustom mjestu, mazite se na stražnjem sjedalu ako vam treba malo više zaklona ili to učinite u svojoj garaži.

Seks bi trebao biti zabavan stoga ne zaboravite isprobati i mjesta koja se možda čine smiješna - kupaonica, walk-in ormar... Boravak u malom prostoru tjera vas da budete razigrani, donosi Daily Mail.

