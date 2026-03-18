'U maminim cipelama ušetao sam u Esplanadu i napravio karijeru'

Emisija je donijela intiman i iskren uvid u život jednog od najpoznatijih kuhara bivše Jugoslavije, čovjeka koji je punih 18 godina educirao generacije gledatelja kroz emisiju Male tajne velikih majstora, program koji je mnogo prije globalnih kulinarskih zvijezda poput Jamieja Olivera, Gordona Ramsaya i Anthonyja Bourdaina popularizirao gastronomiju.

Početak karijere koji zvuči kao filmska scena

Jedan od najupečatljivijih trenutaka emisije bila je njegova priča o dolasku u Zagreb i prvom poslu u hotelu Esplanade. Nakon što je u novinama ugledao oglas, bez puno razmišljanja krenuo je prema Zagrebu. Na sebi je imao bratovu odjeću, a na nogama mamine cipele.

- Sad ću vam nešto reći, ja sam došao u Zagreb, a na nogama sam imao mamine cipele... - prisjetio se Karapandža za HRT, opisujući trenutak koji je označio početak njegove profesionalne karijere.

Talent i upornost

Treća sezona Varoškog amarcorda kroz šest epizoda donosi portrete umjetnika i osoba iz javnog života, koji se kroz prisjećanje na mladost i djetinjstvo otkrivaju gledateljima u intimnijem i osobnijem svjetlu. Karapandža je u ovoj epizodi prvi otvorio vrata svoje prošlosti.

'Male tajne' koje su učile generacije

Poseban naglasak u emisiji stavljen je na njegovu televizijsku karijeru, prije svega na kultnu emisiju Male tajne velikih majstora kuhinje, koja se emitirala još od 1970-ih i ubrzo postala jedan od najgledanijih formata tadašnje televizije.

Riječ je o kratkoj, ali iznimno utjecajnoj emisiji koja se prikazivala prije Dnevnika, a kroz koju je Karapandža gledateljima donosio jednostavne recepte, ali i, što je često naglašavao, osnovnu kulturu kuhanja i serviranja hrane.

Istaknuo je kako su te emisije bile vrlo poučne jer se posebna pažnja posvećivala i načinu serviranja, uz lijepo postavljen stol gledateljima se, kako kaže, prenosila i određena kultura, zbog čega su imale snažnu edukativnu vrijednost.

Više od kuhara

Tijekom svoje bogate karijere Stevo Karapandža nije bio samo televizijsko lice i chef, već i autor ukupno sedam kuharica, kroz koje je dodatno približio gastronomiju široj publici.

U epizodi je naglasio i širu dimenziju kuhanja, ističući da hrana nije samo potreba, već i način razumijevanja svijeta. - Ljudi kroz tanjur, kroz jelo, nauče kulturu jednog naroda - rekao je, objašnjavajući zašto gastronomiju smatra važnim dijelom identiteta. Upravo taj pristup, spoj znanja, tradicije i jednostavnosti, obilježio je cijelu njegovu karijeru.

Ljubavna priča koja traje

Karapandža se dotaknuo i svog privatnog života, posebno odnosa sa suprugom Renatom, s kojom dijeli dugogodišnji brak. Prisjetio se njihovih početaka i otkrio kako je sve krenulo vrlo brzo.

- Mi smo se nakon tri mjeseca vjenčali, to je možda malo brzo, imamo jedan prekrasan brak... - rekao je. Dodao je i kako njihovu povezanost prepoznaju i drugi. - Svi koji nas upoznaju, svi kažu da smo im primjer jedne sretne obitelji - zaključuje. Ova osobna priča dodatno je zaokružila portret čovjeka koji je, osim uspješne karijere, izgradio i stabilan obiteljski život.

Što kuha danas?

U mirovini, Karapandža i dalje uživa u kuhanju, ali danas naglasak stavlja na jednostavnost i uživanje u hrani. Kako je otkrio u emisiji, jede raznovrsno i ne odriče se malih životnih užitaka.

Posebno ističe trenutke koje dijeli sa suprugom, uz koje često ide i čaša vina, naglašavajući koliko mu znači miran obiteljski život.

Da ljubav prema kuhanju nije nestala, pokazao je i tijekom snimanja, za ekipu je pripremio njoke, još jednom potvrdivši da kuhinju ne doživljava samo kao posao, već kao strast koju rado dijeli s drugima.

Emisija je, uz intimne priče, ponudila i širu poruku, o upornosti, talentu i hrabrosti potrebnima da bi se od skromnih početaka stiglo do vrha.