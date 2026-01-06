Obavijesti

Meghan Markle planira izdati kuharicu s receptima jela koje je pripremala u Netflixovoj emisiji

Piše Stela Kovačević,
Foto: RUBA

Mnogi su kritizirali njena jela koja, kako tvrdi, rado priprema kod kuće - a sada će ih čitateljima predstaviti i u kuharici. U emisiji je pripremala domaće džemove, marmelade, torte i još mnogo raznih jela

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) u završnoj je fazi rada na svojoj kuharici koja će saržavati recepte inspirirane jelima iz njezine Netflixove emisije "S ljubavlju, Meghan".

New fruity clip from. Meghan Markle Netflix show
Foto: Netflix

Mnogi su kritizirali njena jela koja, kako tvrdi, rado priprema kod kuće - a sada će ih čitateljima predstaviti i u kuharici. U emisiji je pripremala domaće džemove, marmelade, torte i još mnogo raznih jela s, većinom kako je isticala, organskim namirnicama. Osim tih recepata, u kuharici bi trebalo biti i njenih savjeta vezanih uz organizaciju i kućna druženja.

POMIRENJE NA VIDIKU Princ Harry mogao bi ponovno dobiti naoružanu zaštitu u UK-u
Princ Harry mogao bi ponovno dobiti naoružanu zaštitu u UK-u
Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, visit Colombia
Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Izlazak knjige je planiran za proljeće, a objavljivanje bi se trebalo poklopiti sa širenjem Meghanina lifestyle brenda As Ever, čija će se ponuda, osim na prehrambene proizvode, navodno proširiti na svijeće i dekoracije za uređenje doma.

Izvor blizak bivšoj glumici tvrdi kako će Markle proširiti i vinsku liniju pa će, uz bijelo, rosé i pjenušavo vino - ona dodati i crno, i to kalifornijski cabernet sauvignon.

BLAGDANSKI DUH Rijetka obiteljska fotka: Harry i Meghan pozirali su s djecom
Rijetka obiteljska fotka: Harry i Meghan pozirali su s djecom
Foto: Instagram

Čini se kako princ Harry i Meghan i dalje nisu u najboljim odnosima s kraljevskom obitelji. Princ navodno navodno "očajnički želi" da kralj Charles u 2026. godini doputuje u Montecito kako bi upoznao i proveo vrijeme sa svojim unucima, Archiejem (6) i Lilibet (4).

Kako tvrde prijatelji vojvode i vojvotkinje od Sussexa, Harry se nada da će se, unatoč dugogodišnjim obiteljskim napetostima, otvoriti prostor za osobni i emotivni susret.

