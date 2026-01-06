Mnogi su kritizirali njena jela koja, kako tvrdi, rado priprema kod kuće - a sada će ih čitateljima predstaviti i u kuharici. U emisiji je pripremala domaće džemove, marmelade, torte i još mnogo raznih jela
Meghan Markle planira izdati kuharicu s receptima jela koje je pripremala u Netflixovoj emisiji
Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) u završnoj je fazi rada na svojoj kuharici koja će saržavati recepte inspirirane jelima iz njezine Netflixove emisije "S ljubavlju, Meghan".
Mnogi su kritizirali njena jela koja, kako tvrdi, rado priprema kod kuće - a sada će ih čitateljima predstaviti i u kuharici. U emisiji je pripremala domaće džemove, marmelade, torte i još mnogo raznih jela s, većinom kako je isticala, organskim namirnicama. Osim tih recepata, u kuharici bi trebalo biti i njenih savjeta vezanih uz organizaciju i kućna druženja.
Izlazak knjige je planiran za proljeće, a objavljivanje bi se trebalo poklopiti sa širenjem Meghanina lifestyle brenda As Ever, čija će se ponuda, osim na prehrambene proizvode, navodno proširiti na svijeće i dekoracije za uređenje doma.
Izvor blizak bivšoj glumici tvrdi kako će Markle proširiti i vinsku liniju pa će, uz bijelo, rosé i pjenušavo vino - ona dodati i crno, i to kalifornijski cabernet sauvignon.
Čini se kako princ Harry i Meghan i dalje nisu u najboljim odnosima s kraljevskom obitelji. Princ navodno navodno "očajnički želi" da kralj Charles u 2026. godini doputuje u Montecito kako bi upoznao i proveo vrijeme sa svojim unucima, Archiejem (6) i Lilibet (4).
Kako tvrde prijatelji vojvode i vojvotkinje od Sussexa, Harry se nada da će se, unatoč dugogodišnjim obiteljskim napetostima, otvoriti prostor za osobni i emotivni susret.
