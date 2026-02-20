Obavijesti

U maslinik u Molunatu je 1951. pao meteorit Dubrovnik: 'Raspao nam se iznad glava'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Facebook/HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju čuva se jedan od pet meteorita čiji je pad na hrvatsko tlo dokumentiran i(li) postoje očevici. Analize ga klasificiraju kao L3-6 obični kondrit

Admiral

Meteorit je doletio iz pravca sjeverozapada, raspao nam se iznad glava i glavna gromada pala je u maslinik. Krhotine su pale petstotinjak metara niže u more. Čula se zaglušujuća grmljavina, mislili smo da padaju granate, ispričao je ribar Tomislav Tonko Cvjetković iz mjesta Molunat pokraj Dubrovnika, prije desetak godina za medije o tome kako je na današnji dan 1951. godine doživio pad meteorita koji je kasnije nazvan - Dubrovnik. Osim njega, o pronalasku meteorita svjedočio je i njegov brat Niko Cvjetković te rođak Đuro Antunović, koji su ga pronašli nakon pada.

Komentari 0
