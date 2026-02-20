U maslinik u Molunatu je 1951. pao meteorit Dubrovnik: 'Raspao nam se iznad glava'

Meteorit je doletio iz pravca sjeverozapada, raspao nam se iznad glava i glavna gromada pala je u maslinik. Krhotine su pale petstotinjak metara niže u more. Čula se zaglušujuća grmljavina, mislili smo da padaju granate, ispričao je ribar Tomislav Tonko Cvjetković iz mjesta Molunat pokraj Dubrovnika, prije desetak godina za medije o tome kako je na današnji dan 1951. godine doživio pad meteorita koji je kasnije nazvan - Dubrovnik. Osim njega, o pronalasku meteorita svjedočio je i njegov brat Niko Cvjetković te rođak Đuro Antunović, koji su ga pronašli nakon pada.

