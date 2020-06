U menopauzi je koži potrebna posebna njega - bogatije kreme

Tijekom menopauze žene izgube 30 posto kolagena, tvari koji čuva čvrstoću kože i sprječava nastanak bora. Proizvodnja prirodnih ulja također se usporava pa zbog toga koža postaje tanka i suha

<p>Način na koji ste njegovali kožu do menopauze sada treba malo prilagoditi. Sada joj više odgovaraju masniji losioni koji sadrže shea maslac i glicerin koji stvaraju zaštitni sloj i sprječavaju daljnje isušivanje. Nanosite ih na vlažnu kožu nakon tuširanja kako bi se produžilo njihovo djelovanje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Savjeti kako si olakšati tegobe u menopauzi:</p><h2>Prištići na bradi i čeljusti</h2><p>Hormonalna neravnoteža koja prati menopauzu može uzrokovati prištiće oko ustiju, na čeljusti i bradi. U borbi s neugodnim aknama pomaže nježni tonik za čišćenje na bazi glikolne kiseline. Ta će kiselina očistiti prljavštinu i višak prirodnih ulja bez remećenja hidratacije kože. </p><p>Tonik namijenjen za problematičnu kožu u tinejdžerskim danima najbolje je izbjegavati jer je previše agresivan za kožu u menopauzi. On je može dodatno oštetiti. </p><h2>Crvenilo zbog valova vrućine</h2><p>Nezaobilazan pratitelj menopauze su i valunzi koji se javljaju zbog širenja krvnih žila blizu površine kože. One zbog toga snizuju temperaturu, lice postaje crvenije, a tijelo se pojačano znoji. </p><p>U takvoj situaciji pomaže vitamin C koji osim što ublažava crvenilo, štiti kožu od zagađenja i potiče proizvodnju kolagena. </p><h2>Tamne mrlje na koži</h2><p>U menopauzi razina estrogena opada, što također utječe na kožu. Estrogen regulira proizvodnju pigmenta melanina, a zbog njegove niže razine povećava se mogućnost pojave tamnih mrlja na licu, vratu i rukama. Ta su područja najizloženija sunčevom zračenju zbog čega su i nakupine melanina na tim mjestima najčešće. </p><p>Mrlje mogu ublažiti ili čak i obrisati niacinamid (jedan od oblika vitamina B3) ili vitamin B koji djeluje kao izbjeljivač. On osim toga popravlja i čvrstoću kože. Serum se preporučuje nanijeti ujutro i navečer. Sastojci u serumu su koncentriraniji i brže djeluju od krema, pa će omogućiti brže rezultate. </p>