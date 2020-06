'Gubitak kose se povezuje sa dugotrajnom upotrebom preparata za zaštitu od sunca'

Treba pripaziti i na manjak vitamina D, napominje dr. Manola. Kaže da je, obzirom na stil života, rad u zatvorenom prostoru i smanjeno izlaganje suncu, za očekivati da su vrijednosti tog vitamina na nižim razinama

<p>Jedna od briga potrošača zadnjih godina je povezanost primjene sredstava za zaštitu od sunca sa sniženim vrijednostima vitamina D u krvi što može nastati kao rezultat smanjenog djelovanja UVB zraka na kožu uslijed primjene fotozaštite. Dvije nedavno objavljene studije iznijele su rezultate primjene sredstava za zaštitu od sunca i snižene vrijednosti vitamina D pokazavši da razumna uporaba preparata za zaštitu od sunca neće ugroziti status vitamina D kod zdravih ljudi, rekla nam je <strong>Ivana Manola</strong>, dr.med. specijalist dermatologije i venerologije iz Poliklinike Manola u Zagrebu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako ublažiti opekline od sunca:</p><p>- No, ukoliko se fotoprotekcijsko ponašanje, uključujući korištenje preparata s visokim SPF-om kombinira zajedno sa zaštitnom odjećom i potpunim izbjegavanjem sunca, velika je vjerojatnost da će doći do značajnog ugrožavanja statusa vitamina D u krvi. Obzirom na stil života, rad u zatvorenim prostorima i smanjeno izlaganje suncu, za očekivati je niže vrijednosti D vitamina, pa ih je uputno povremeno kontrolirati - dodala je.</p><p>Kaže kako se nedostatak ovog važnog vitamina lako može nadomjestiti oralnim pripravcima.</p><h2>Nekima kosa ispada zbog preparata za sunčanje</h2><p>Spomenula je još jedan veliki problem današnjice, a to je ispadanje vlasi zbog dugotrajne upotrebe preparata za zaštitu od sunčevih zraka. To se događa češće ženama.</p><p>- Bitno za napomenuti je da se dugotrajna primjena preparata za zaštitu od sunca u posljednje vrijeme sve češće povezuje sa bolesti vlasišta praćenom gubitkom kose u prednjem dijelu poznatu kao frontalna fibrozirajuća alopecija (FFA), a koja se javlja uglavnom kod žena koje dugi niz godina primjenjuju fotoprotektivne preparate na koži lica u blizini linije kose - napomenula je dr. Manola.</p><p>Savjetuje ljudima, koji svakodnevno nanose preparate za zaštitu od sunca, da svakako izbjegavaju stavljati ih uz rub vlasišta i obrva.</p><p>Dermatologinja kaže da neki dodaci prehrani mogu pomoći u boljoj zaštiti od opasnih sunčevih zraka, smanjiti rizik od stvaranja izraslina na koži uzrokovanih suncem te ublažiti nastanak crvenila. </p><p>- Prehrambene namirnice i dodaci prehrani mogu sadržavati jedan ili više aktivnih tvari koje promiču zaštitu kože od sunca pomoću različitih mehanizama i na taj način mogu biti nadopuna klasične fotoprotekcije. Primjerice, oralni unos nikotinamida sprječava foto-imunosupresiju i razvoj aktiničnih keratoza i planocelularnog karcinoma kože. S druge strane, oralni unos karotenoida ili ekstrakta paprati Južne Amerike (Polypodium leucotomos) može smanjiti nastanak crvenila izazvanog UVB zrakama - pojasnila nam je dr. Manola.</p><p>- Sistemska fotozaštita može se postići i lijekovima. Afamelanotid je prvi u klasi sintetičkih analoga hormona koji stimuliraju melanocite. Preporučuje se kod osoba sa nasljednim porfirijama poput eritropoetske protoporfirije i X vezane protoporfirije koje karakterizira iznimna fotoosjetljivost. Afamelanotid oponaša prirodni hormon dovodi do povećanja pigmentacije kože i smanjenja fotoosjetljivosti - dodala je. </p><h2>Utjecaj preparata za zaštitu od sunca na okoliš</h2><p>Osvrnula se i na utjecaj preparata za zaštitu od sunca na okoliš. Kaže da posljednjih godina raste zabrinutost javnosti na učinke UV filtera na morski okoliš, posebice na koraljne grebene.</p><p>- Činjenica je da određeni organski UV filteri mogu štetiti koraljnim grebenima, ali treba uzeti u obzir i osjetljivost koraljnih grebena na porast temperature mora uslijed globalnog zatopljenja, na ostatke deterdženata i druga onečišćenja. Osim koraljnih grebena ekološka zabrinutost je usmjerena i na akumulaciju slabo razgradivih UV filtera koji su pronađeni u ribama i, potencijalno, mogu biti uključeni u hranidbeni lanac. S tim u vezi ulažu se dodatni napori oko proizvodnje ekološki prihvatljivih i manje štetnih UV filtera - zaključila je ova dermatologinja.</p>