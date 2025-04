U menzi s Amerikankom koja je oduševljena hranom studenata: Otkrila nam je što najviše voli

Abigail Schreiber (24), studentica i tiktokerica, koja je postala viralna u Hrvatskoj snimajući videe iz studentske menze i tijekom posjeta raznim mjestima u Zagrebu, u intervjuu nam je otkrila što joj se najviše sviđa u Zagrebu. Studira na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. Ima diplomu iz internacionalnog poslovanja, a u SAD-u je radila mnoge studentske poslove, poput rada u cvjećarnici i konobarenja, u kojem je, kako kaže, uživala zbog razgovora s gostima. Počeo joj je nedostajati studentski život, pa se upisala u Erasmus program, koji ju je odveo u Njemačku, a zatim i Hrvatsku, u kojoj želi dogurati do diplome na PMF-u iz urbanih i ruralnih područja.

POGLEDAJ VIDEO: Amerikanka obožava zagrebački studentski život

Pokretanje videa... 01:11 Abigail je iz SAD-a došla u Zagreb na studentsku razmjenu. Oduševile su je studentske menze | Video: 24sata Video

Abigail dolazi iz maloga grada u blizini St. Louisa koji se nalazi u saveznoj državi Missouri, a ima samo 10.000 stanovnika.

- Sviđa mi se studentski život ovdje u Zagrebu i, svaki put kad nekamo izađem, sretnem nekoga koga znam, zbog čega se osjećam kao kod kuće. Nedostaju mi obitelj i prijatelji, ali u planu je da uskoro dođu u posjet - rekla je.

Zagreb: Američka studentica na TikToku vodi kanal u studentskim menzama | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Na pitanje što joj se ne sviđa ovdje nije imala odgovor. Najviše je oduševljena ljudima, hranom, ali i tradicijom pijenja kave u kafićima. Video u kojem nije skrivala oduševljenje zagrebačkim studentskim menzama postao je hit na društvenim mrežama. Osim pristupačnih cijena, odnosno subvencioniranog obroka, iznenadili su je dobri okusi.

Najviše joj se sviđaju menza na Arhitekturi i brza menza u Studentskom centru, a mnoga jela isprobala je i snimila za svoju TikTok platformu, na kojoj je možete pronaći pod imenom Abigail's Travel Escapades.

- Menza nije samo mjesto na kojemu možeš jesti na niskom budžetu, menza je mjesto na kojemu možeš sjesti s prijateljima i podružiti se s njima uz dobar kolač i kavu - dodala je Abigail.

Zagreb: Američka studentica na TikToku vodi kanal u studentskim menzama | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Jela iz menze koja bi izdvojila su juha od rajčice, njoki u umaku, kupus, pileći batak i čokoladna torta, koja je podsjeća na dom. Oduševljena je gostoljubljivošću i pristojnošću ljudi u Hrvatskoj. Rekla nam je da ju je prijatelj, kad je tek bila došla ovamo, odveo u Đakovo kod obitelji i oduševila se kako su je svi dočekali i kakve su delicije sve pripremili.

Najdraže jelo koje je do sada probala u Hrvatskoj, su štrukli. Prvi TikTok video koji je snimila bio je onaj u kojem objašnjava kakvu kavu pije, a trenutno je na platformi prati više od 1800 ljudi. Prije nego što je stigla u Hrvatsku, često je naručivala kavu za van, ali od kada je došla ovamo, voli sjesti negdje i popiti kavu na miru. Ono što još voli snimati jesu second hand dućani, koje želi približiti ljudima kako bi podržali thrifting kulturu. Kaže da u Zagrebu ima vrlo dobre ponude second hand odjeće, a koristi i platformu Vinted.

- Volim na TikToku pratiti recepte i podijeliti ih i s ljudima, a prije sam dijelila i videe svojih outfita - rekla je.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Također voli putovati. Do sada je, između ostalih, posjetila Francusku, Berlin, Maroko i Irsku, a zemlja koja ju je očarala je Bugarska. Od kada je stigla u Hrvatsku, posjetila je mnogo lokalnih atrakcija, a sljedeće u planu su joj Plitvička jezera i planinarenje u Sloveniji. Otkrila nam je i da je u procesu pokretanja bloga o putovanjima, a počela je i učiti hrvatski jezik. Za sada zna reći "dobar dan", "dobra večer", naručiti hranu, a dobro joj idu i brojevi.

Uz to sve, zanimaju je marketing, društvene mreže i izrada web stranica. Na kraju razgovora Abigail je tražila od nas preporuku za neke domaće pjevače, pristupačne restorane i lokalna mjesta koja mora posjetiti. Željela bi sve vidjeti i isprobati tijekom boravka u Hrvatskoj iako, kako kaže, ponekad joj je teško uskladiti slobodno vrijeme s fakultetom i učenjem jer ipak je tu, osim zbog novih iskustava i putovanja, zbog diplome. Trudi se da sve bude na studentskom budžetu, a u procesu je i traženja posla u Zagrebu.

Zagreb: Američka studentica na TikToku vodi kanal u studentskim menzama | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

- Sviđa mi se ovdje obilaziti lokalne trgovine iako mi je na studentskom budžetu to malo teže priuštiti si, ali barem mi je drago što je ovdje to tako dostupno i zbog toga, kad god mogu, rado podržim male poduzetnike - kaže Abigail.

U Hrvatskoj planira ostati do kraja rujna ove godine, a želi u ljetnim mjesecima posjetiti i obalu. Zbog pristupačnosti ljudi, dobre hrane i kulture svakako se nakon toga planira vratiti u Hrvatsku, a ne isključuje ni ideju o preseljenju u Lijepu Našu.