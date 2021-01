Riža je tijekom pandemije postala sastavni dio gotovo svakog objeda jer se čak i jednostavna jela poput prženih jaja uz dodatak riže mogu pretvoriti u cjeloviti ručak. To znači da možete rastegnuti zalihe ostataka hrane i bez problema ih pretvoriti u sutrašnji objed, piše Lifehacker.

No postoji i negativna strana kad je riječ o riži. Teško ju je podgrijati, osobito u mikrovalnoj pećnici. Do trenutka dok se zagrije središte, umak na vrhu je već previše vruć.

To može biti iritantno, ali je očekivano. Mikrovalna pećnica radi tako što omogućuje vibraciju molekula vode. No molekule vode u namirnicama nisu jednako raspoređene, pa je tako drugačije u hrpi hladne riže ili u umaku te se objed neće ravnomjerno zagrijati.

No ako najprije zagrijete rižu i to makar samo na minutu, a potom dodate umak te nastavite zagrijavati sve zajedno do željene temperature.

Dodatno, budući da bakterija bacillus cereus raste i razmnožava se na sobnoj temperaturi, pametno je podgrijati ostatke riže prije nego što na nju natrpate umak i ostalu hranu ostavljajući mogućnost da sredina ostane nezagrijana.

Isto pravilo vrijedi i kod bilo koje kombinacije škrobnih namirnica i umaka. Najprije podgrijte škrob.