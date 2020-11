Namirnice koje će učiniti vaš dom čistim: Banana, riža, čaj...

Ako želite smanjiti korištenje opasnih kemikalija u vašem domu, to možete učiniti na vrlo jednostavan način tako da ih zamijenite s prirodnim sredstvima za čišćenje iz smočnice

<p>Iako pretpostavljamo da su kućna sredstva za čišćenje sigurna, većina univerzalnih proizvoda za čišćenje potencijalno je toksična i može naštetiti našem zdravlju. Srećom, lako ih možete zamijeniti sigurnijim, ekološki prihvatljivijim opcijama koje stvarno rade svoj posao.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje doma</p><p>Otkrijte koja to prirodna sredstva za čišćenje možete posuditi iz svoje smočnice.</p><h2>1. Banane</h2><p>Od banana možete napraviti zamku za voćne mušice. Stavite staru bananu i sapun za posuđe unutar staklenke. Zatim razvaljajte list papira u oblik lijevka i zalijepite ga trakom tako da održava strukturu te ga dodajte u otvor staklenke. Slatki miris banane privući će muhe, a lijevak i sapun otežat će im povratak iz staklenke.</p><h2>2. Gazirana voda</h2><p>Ovo popularno piće je izvrsno prirodno sredstvo za čišćenje. Isprskajte ga preko ogledala u kupaonici, a zatim obrišite spužvom. Također ju možete koristiti i za čišćenje nakita, radne površine ili uklanjanje mrlja s odjeće.</p><h2>3. Riža</h2><p>Ako imate boce ili vaze nepravilnog oblika koje je teško očistiti, riža može poslužiti kao savršeno sredstvo za ribanje. Upotrijebite sirovu, nekuhanu rižu i malo sapunice da biste došli do područja koja se teško mogu očistiti. Sve što trebate je staviti ovu smjesu u vazu i vrtjeti je.</p><h2>4. Oguljeni krumpir</h2><p>Kamin ćete najlakše očistiti ako u njemu izgori malo kora krumpira. Neka se kore suše do 48 sati, jer vlažne kore nisu korisne za ovaj način čišćenja. Korice krumpira rasporedite na lim za pečenje kako bi ostale ravne. Dok izgaraju istiskivati će ostatke izgorjelog drveta iz vašeg dimnjaka.</p><h2>5. Limun</h2><p>Mješavina limunovog soka, kore i vode može se koristiti za čišćenje mikrovalne pećnice. Stavite nepokrivenu posudu unutra i postavite je na visoku temperaturu 3 minute. Ostavite vrata neko vrijeme zatvorena kako para ne bi mogla izaći. Na kraju, mikrovalnu pećnicu obrišite čistim ručnikom.</p><h2>6. Grejp</h2><p>Jedan veliki grejp i malo himalajske soli služi kao ekološki prihvatljivi alat zbog kojeg vaša kada može izgledati kao nova. Prerežite grejp na pola i pospite ga solju. Namočite kadu, pospite preostalu sol po dnu i ribajte grejp po kadi.</p><h2>7. Kečap</h2><p>Ukusan umak za krumpiriće može učiniti vaše lonce s bakrenim dnom sjajnima. Nanesite malo kečapa na lonce, ostavite da djeluje neko vrijeme, a zatim obrišite i isperite. Isti postupak se može koristiti i za čišćenje nehrđajućeg čelika.</p><h2>8. Luk</h2><p>Korištenje luka jednostavan je način čišćenja roštilja bez ikakvih kemikalija. Stavite prepolovljeni luk na vilicu za pečenje i trljajte ga o rešetku. Ovo će lako ukloniti prljavštinu i masnoću bez puno napora.</p><h2>9. Čaj</h2><p>Crni čaj može se koristiti za čišćenje i dodavanje sjaja podovima od tvrdog drva. Ulijte malo čaja u kantu s vodom za čišćenje poda i pustite da se ohladi. Taninska kiselina u čaju pomoći će u čišćenju podova od tvrdog drva, ali ga ne biste trebali koristiti za brisanje podova od laminata, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/9-foods-you-can-use-to-keep-your-home-squeaky-clean-799742/" target="_blank">Bright Side</a>.</p>