U most Golden Gate ugrađeno je milijun i 200 tisuća zakovica

Švicarac Auguste Piccard još tijekom života bio je ugledni fizičar, a uz mnoga postignuća, u povijest je zapisan po tome što je uz svog asistenta Charlesa Kipfera prva osoba koja je dostigla stratosferu.

Piccard se 27. svibnja 1931. vinuo na gotovo 16 kilometara od tla. Za to je dizajnirao balon pod tlakom.

U promet pušen Golden Gate

U San Franciscu je 27. svibnja 1937. u promet pušten Golden Gate, jedan od najvećih mostova u svijetu. Jedan je od simbola grada, ali i cijelog SAD-a. Most je nakon gradnje bio najveći viseći most na svijetu, a trenutačno je osmi po dužini u svijetu i drugi u SAD-u nakon mosta Verrazano-Narrows u New Yorku. Ukupna dužina je 2,7 kilometara, a vrhovi tornjeva uzdižu se do 227 metara u visinu.

Udaljenost između tornjeva je 1280 metara, a visina ceste od vode je 67 metara. Građen je od žice koja broji 129.000 kilometara, dovoljno da se planet obavije 5,79 puta. U most je ugrađeno oko milijun i 200 tisuća zakovica, a sve te bezbrojne komponente sigurnim čine promet preko šest traka za motorna vozila, kojih dnevno tuda prolazi oko 118.000, te dvije staze za pješake i bicikliste.

'Tri praščića' stigli na veliko platno

Disneyev crtani film "Tri praščića" u distribuciju je krenuo 27. svibnja 1933. godine, a iduće godine već je osvojio Oscara za najbolji kratki animirani film. Riječ je o jednoj od najpopularnijih priča koja potječe iz 18. stoljeća, ali se vjeruje da je priča mnogo starija.

