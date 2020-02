U novom SoHo sushi baru za 100 kuna jedite koliko možete

Zagrebačka gastro scena obogaćena je s novim sushi barom, još uvijek rijetkom pojavom u našem glavnom gradu. SoHo u Dukljaninovoj posjetili smo u petak, na Valentinovo, na dan otvaranja, a vlasnici su nam objasnili da je koncept ovog lokala "take away", iako platu s nekoliko rolica možete pojesti i na licu mjesta.

Sushi se u SoHo-u radi samo od vrhunskih sastojaka, između ostalog i kali tune, jedne od najkvalitetnijih u svijetu, zatim s piletinom, ali u ponudi su i veganske i vegetarijanske opcije, a većina sushija je i bez glutena. Odmah su nas na popisu zaintrigirale California i Philadelphia rolls, ali tu su i Cezar rolice u kojim su zapravo sastojci iz Cezar salate.

Gosti mogu "složiti" svoj sushi od namirnica po izboru, istraživati okuse i isprobavati ih, a na pitanje smiju li ga i zarolati, voditeljica restorana, mlada Elizabeth Zacero nam kaže kako će za to ipak morati pričekati - ogranizirane radionice.

- Znate sushi nije tako jednostavno napraviti, treba tu puno znanja i vještine. Neki ljudi kod kuće se počnu igrati sa sushijem, a završe sa spravljanjem sashimija. Zarazno je, no nikad to ne ispadne kao kad to napravi pravi sushi majstor - kaže. U kuhinji inače rade dva Filipinca, prava sushi majstora, koji će svojim znanjem zasigurno obogatiti raznoliku ponudu.

Cijena po rolici je između 8 i 12 kuna, pa možete birati koliko želite ili pak možete odabrati box (kao platu) s 12, 24 i 48 rolica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U samom lokalu ima mjesta za 15 ljudi, a u fuziji s restroranom Noel koji se nalazi odmah pored, gosti mogu naručiti vino ili koktele po prilagođenoj cijeni. I u Noelu će se moći naručiti njihov sushi.

- Sigurno će biti interesantno kroz staklena vrata iz SoHo-a viriti u kuhinju restorana s Michelinovom zvjezdicom - kaže Elizabeth.

Tko će preživjet "all you can eat"? Cijena - 100 kuna

Možda mnogima najzanimljiviji detalj koji se nudi je - "all you can eat", kada će se petkom i subotom u lokalu nuditi sushi "na kile", i to od 20 - 22 sata. Za tu večer nema rezervacija, već upadate u igru ako vam se - posreći. Iako kod nas ovakav koncept još nije toliko razvikan kao vani, zasigurno postoji publika koja će uz dobru ekipu u svemu tome vidjeti dobru zabavu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Za 100 kuna dobije se plata s 12 komada sushija. Tek kad pojedete jednu platu, stiže druga. I tako dok se ne raspuknete - objašnjava jedan od vlasnika, poduzetnik i ugostitelj Igor Čimbur, koji uz Antuna Vrdoljaka želi popularizirati ovo japansko jelo, a pogotovo ga približiti mladima. Igor je inače i vlasnik Hanamija, sushi bara na Novoj Vesi, odmah pored Baltazara.

Potpuna japanska usluga

Na policama SoHo-a, smještenim u lokalu nekadašnje slastičarnice naše poznate slastičarke Petre Jelenić, nalaze se i japaske grickalice i fini japanski čajevi koji stoje od 30 do 66 kuna. Hladni čajevi, koji moraju odstajati ni više ni manje nego šest sati, piju se hladni, što je izuzetno neobično za okusiti, onako nezaslađene, ali su zapravo vrlo osvježavajući.

Kids sushi

Popularizacija sushija kreće i među najmanjima, pa će u SoHo-u rolice okusiti i mališani - s namirnicama primjerenima njihovom nepcu - s bananom i nutellom. Vlasnici po glavi već vrte i nove ideje, pa od sushija planiraju raditi tacos i burgere.

Invazija sushija

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U nešto drugačijem koncpetu od Dukljaninove, uskoro će se otvoriti SoHo sushi store na Kenedyjevom trgu, preko puta Ekonomskog faksa, te drugi, u Gundulićevoj, u kojem će služiti i ostala jela, osim ovog japanskog specijaliteta.

- Na servisima za dostavu, cijene će biti jeftinije - najavio je Igor Čimbur.

