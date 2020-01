U otvorenom braku: Spavamo s drugima jer nas to uzbuđuje

Mnogi bi, kad je ljubav u pitanju htjeli nemoguće: imati otvorene razne mogućnosti i opcije', izlaziti i zabavljati se, a opet se na kraju vratiti kući nekom koga vole i tko voli njih. Neki su se parovi zato uspjeli dogovoriti ono što je većini i nezamislivo - da budu u braku ili u ljubavnoj vezi, uživaju u svim 'aktivnostima za dvoje' koje pružaju osjećaje sigurnosti i stabilnosti, ali imaju 'otvoren odnos' i slobodno spavaju s drugima.

Takav je odnos po mnogima suprotnosti sa svim onim vrijednostima koje ljubavni par čine parom, pa je većini čudan illi čak neprirodan. No, prema riječima onih koji su u otvorenim vezama, nema u njima ničeg neprirodnog, a kao i u svemu drugome ključ je u dobroj komunikaciji koja onda uklanja sve strahove, sumnje i razloge za ljubomoru.

Službena definicija njihovog odnosa je poliamorija ili višeljublje, a u praksi znači održavanje intimnih odnosa s više od jednog partnera, uz znanje i pristanak svih partnera. Od poligamije se razlikuje što odnos s trećim partnerima ne uključuje brak. Udana žena koja je priznala kako istovremeno odražava ljubavne veze s više muškaraca odjednom od kojih je jedan njezin zakonski muž, tvrdi kako su joj drugi ljubavnici pomogli da osnaži svoj brak. Pišući pod pseudonimom Lisa kako bi zaštitila svoje identitet, 34-godišnja žena otkrila je kako je u ljubavnoj vezi sa svojim mužem polovicu života te da njih dvoje uživaju u "čarima" otvorenog odnosa proteklih par godina, a prije toga su bili isključivo monogamni.

'To nas pali'

Upoznali smo se kao tinejdžeri i prvo smo bili prijatelji. Zajedno smo uselili s 18 godine. Bili smo sretni i zaljubljeni i sve je funkcioniralo. Jednog dana smo ispunjavali neki test o seksu u časopisu, a jedno od pitanja je bilo - što mislite o monogamiji? Oboje smo odabrali odgovor - ona je nerealno očekivanje. Nismo o tome dalje razgovarali sve dok nismo došli u jednu priliku za trojac s njegovom kolegicom, koji smo potaknule ona i ja na zajedničkom druženju.

Prije tog trojca, dala sam mu do znanja kako odobravam njegov seksualni kontakt, no samo ne penetraciju u smislu penis-vagina. On se posve složio, no u trenutku strasti sam ja bila ta koja se predomislila. Jako me uzbudilo promatranje njih dvoje i uživala sam u svakoj minuti, što nisam očekivala. Posve sam promijenila pravila, nisam se osjećala izostavljeno te sam otkrila kako nam monogamija zapravo škodi. Sada su naša jedina pravila iskrenost, siguran seks i ne zapostavljanje našeg zajedničkog vremena. Nakon vjenčanja, nisam mogla izbaciti iz glave pomisao "zar se nikad više ni sa kim neću poljubiti'", a povremeno bi me svladala panika. Prvi poljupci s nekim su najbolji, a ideja monogamnosti je značila da je s time gotovo i to me je rastuživalo.

Kad sam to napokon rekla svom mužu, on je otkrio kako se osjeća isto. Prije pet godina odlučili smo iskušati druge oblike odnosa. Upravo sada, imam četvoricu partnera, a s dvoje od njih se nalazim zajedno sa suprugom. Otprilike, svaki od nas u prosjeku ima oko dva spoja na mjesec s drugim ljudima. Ponekad prođu mjeseci da se ne nalazimo s drugima, a nekad imamo tri spoja u tjedan dana - čvrstog pravila nema. Ja sam tip koji je komunikativan i druželjubiv, mojoj osobnosti odgovara više veza, odrasla sam u velikoj obitelji i mogu iskreno priznati kako sam žena kojoj treba i godi puno pažnje.

Imam puno ljubavi za dati, a poliamorija mi je pomogla sa svime time te da ne zahtijevam od svog muža da mi ispuni sve potrebe. Mobiteli su svakako blagoslov modernog doba, olakšavaju izražavanje osjećaja i s brzim "bok, pusa" možeš javiti nekome da misliš na njega. S većinom svojih partnera imam opušten i seksualan odnos, a on se tek s rijetkima produbljuje. Ne mogu reći kako s tim stvarima nismo imali problema, osobito na početku. No, s vremenom smo naučili imati povjerenja jedn u drugo te si biti podrška, a poliamorija nam je samo ukazala koliko nam je važna naša međusobna veza da bi opstali kao par. Često čujemo pitanja poput "kako možeš svojoj ženi dozvoliti da spava s drugima?".

Mi si ne moramo "dopuštati stvari", nije naš posao da partneru budemo roditelj, da ih nagrađujemo, kažnjavamo ili ispravljamo. Ne moramo biti policajci ili kontrolori, to nije odnos kakav si želimo. On i ja radimo što želimo i što nam odgovara. Najčešće pitanje koje nam postavljaju je - jesmo li ljubomorni? Ljubomora se događa. To je emocija, poput tuge, usamljenosti, uzbuđenja i sreće. Te se emocije javljaju u svakoj vezi, pa i našoj. Kroz te probleme prođemo kao kroz sve druge - uz trud, kompromise i razgovor. Jednom je moj muž imao partnericu koja mi je pusta suprotnost, fizički, intelektualno, pa čak i politički (ja volontiram u društvu za zaštitu životinja, a ona se bavi lovom, ubija životinje i dere im kožu). Prije nego što sam je upoznala, nisam se dobro osjećala, no one sekunde u kojoj smo si pružile ruku, sve mi je bilo jasno.

Vidjela sam njihovu interakciju, ona je probudila u njemu jednu posve drugu stranu. Jedan od mojih partnera je potpuno submisivan, a nalazimo se već nekoliko godina te nam je veza većinom seksualna. Imamo fantastičnu dinamiku, a moja je uloga dominantna. To je za mene jako zabavno, omogućuje mi da budem nešto što inače nisam u toj mjeri. U tim vezama postoje razne sitnice koje i on i ja ne dobivamo kroz brak, ne zato jer si nismo dovoljni, već zato što ti jedan čovjek ne može sve dati. Istražujemo svoje hirove i fetiše, no održavamo i svoju ljubav. Moj suprug nije zakinut, kao niti ja. Ponekad nakon vatrenog poslijepodneva ispunjenog fetišističkim seksom s dečko, stižem kući - a on, čim me vidi, dobiva erekciju. Postoji posebno uzbuđenje u ponovnom "osvajanju svojega", tako da vjerujem kako nam ljubomora samo pali strasti. Nerijetko se vratim sa seksa na seks s mužem, ne zato jer sam nimfomanka, već zato što nas ideja toga uzbuđuje.



S portala The Talko ispitali su što o otvorenim vezama kažu oni koji jedini mogu govoriti 'iz prve ruke', parovi koji su u njima:

Kad počnem vezu s novim tipom i kažem mu da sam 'svingerica', odmah pomisli da sam 'laka'

Ovakvo je priznanje relativno često kod onih koji se identificiraju kao poligamni koji se identificiraju kao polimorfni ili poligamni - a zbog toga što su otvoreni prema ideji o seksu sa više partnera, drugi mogu pomisliti da je riječ o 'lakim curama' (ili tipovima), no suprotno toj percepciji, zainteresirani za poliamoriju često kažu da su se na to odlučili jer 'imaju puno ljubavi za dati i ne misle da je monogamija prirodna'.

Poligamna sam i uvijek se grozim razgovora o tome sa potencijalnim partnerom, opće ne volim usputni seks što obično svi pomisle

Slično kao u prethodnoj ispovijesti, i ovoj djevojci smeta percepcija potencijalnog partnera kad upozna nekog s kim želi vezu. Kakav će pristup seksu poligamna osoba imati je individualno, baš kao kod svih. No premda ona kaže kako usputni seks kod nje nije opcija, mnogi će muškarci pomisliti da s njom imaju šansu upravo za tako nešto, bez obaveza.

Općenito smo monogamno društvo i često ni ne prihvaćamo one koji priznaju da su u otvorenoj vezi ili odbijaju biti vezani za jednu osobu, pa na žalost, ne postoji jednostavan način za razgovor o poligamiji, a da se druga osoba ne uplaši ili ne pomisli kako će to iskoristiti.

Mnogi pomisle da ne volim svoju ženu kad spavam s drugima, ali to uopće nije tako

Parovi koji se odluče za otvorenu vezu sa partnerom uglavnom tog partnera jako vole, a ljudi u uspješnim otvorenim vezama i brakovima često kažu kako im je baš povjerenje koje su izgradili u monogamnoj vezi omogućilo da imaju otvoreni brak. Da se nisu mogli pouzdati dovoljno u to da se vole, ni otvorena veza ne bi bila uspješna.

Oni također razgovaraju o tome kako je njihov glavni partner, onaj s kojim su u vezi, 'početak i kraj svega' - jer iako vole spavati s drugima, rado se vraćaju kući svom 'primarnom' partneru (drugi se partner zato i naziva 'sekundarni').

Spavanje i druženje s drugim ljudima, ili čak imati drugog dugoročnog partnera, koji se ponekad naziva i sekundarnim ili tercijarnim, ne znači da osoba ne voli svog primarnog partnera. To samo znači da može istražiti svoje intimne potrebe i želje i s drugim ljudima.

Jedini razlog zbog kojeg sam u otvorenoj vezi je što znam da moj dečko ne bi htio biti sa mnom da nisam



Ovo je situacija u kojoj se ne želite naći kad se radi o otvorenoj vezi. Nije pošteno da jedna osoba inzistira na otvorenom odnosu kad druga očito nije 'u tome' ili joj je to čak i potpuno neugodno. Ako vam partner inzistira da isprobate nešto što vam se ne sviđa, onda vjerojatno nije za vas! Ako je ovo uvjet da se s nekim bude, radije nemojte s tom osobom bitu u vezi.

Moja se otvorena veza pretvorila u ljubavni trokut.



Ovo je jedan od najvećih strahova ljudi u otvorenim vezama jer sigurno nije lako odlučiti kako se postavite, pogotovo ako vam se sviđa 'nova' osoba u vezi - treba li ostati sa prvim partnerom ili započeti novu vezu. Poligamija i podrazumijeva više partnera, no obično takvi parovi odluče da 'neće upletati emocije'. Ipak, u ljubavi i seksu stvari ne idu uvijek po planu!

