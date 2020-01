Ovo su bračni poljupci smrti: 21 znak da ćete se razvesti...

Iako je posljednja stvar o kojoj parovi žele razmišljati razlaz, tužna je stvarnost da se to događa - vrlo često.

Prema posljednjim podacima Američke udruge psihologa, čak 50 posto brakova u SAD-u na kraju završi razvodom. Kako možete znati hoćete li se vi i vaš partner razvesti? Glavni pokazatelji su ponašanje u spavaćoj sobi, načina na koji se prepirete i koliko često komunicirate. Čak i način na koji vodite svakodnevne razgovore može pokazati koliko će vam veza trajati.

1. Nemate iste vrijednosti

Ljubav može prevladati mnoge stvari, ali jedno je nepremostivo - različite vrijednosti. Trebate se slagati o temeljnim odlukama poput toga gdje živjeti, kada i ako imati djecu te kako štedjeti i trošiti novac, jer u protivnom to neće funkcionirati.

2. Imate nerealna očekivanja

Vaš partner vjerojatno radi najbolje što može, ali kao i svaki čovjek, i on će ponekad pogriješiti. Ako mislite da on treba biti savršen 100 posto vremena, to dovodi do frustracije s obe strane.

3. Odbijate kompromise

Kompromitiranje nije samo odabir u koji ćete restoran ići. U zdravom, predanom odnosu, napraviti kompromis znači prihvatiti jedni druge onakvima kakvi jeste - piše Laura Schlessinger, stručnjakinja za odnose. Odreknite se svoje potrebe da stalno budete u pravu i sve kontrolirate.

4. Ne izražavate slično emocije

Jeste li ikada zatekli kako plačete od bijesa, dok vaš partner nije pustio niti suzu? To je znak da vaš odnos nema veliku budućnost. Trebali biste slično osjećati emocije da bi vaša ljubav preživjela.

5. Partnera vidite kao inferiornog

Prijezir prema partneru jedno je od četiri ponašanja za koja psiholozi kažu da su indikativni pokazatelji razvoda. To zovu i 'poljupcem smrti' za bilo koji odnos.

Foto: Dreamstime

6. Stalno ste ljuti jedni na drugog

Ljudi koje najviše volite ujedno su i oni na koje ćete najvjerovatnije iznijeti svoj bijes, s obzirom na to da s njima komunicirate više nego bilo tko. No, agresija je štetna za pojedince i za odnose. Što više povrijedite ljude koje volite, više riskirate da tu ljubav izgubite.

7. Imate problema s povjerenjem

Povjerenje nije lako graditi, posebno ako ste u prošlosti bili izdani. Ipak, trebali biste imati vjeru u onog s kim namjeravate provesti ostatak svog života. Ako gradite partnerstvo na temelju nepovjerenja, neće biti fizičke i emocionalne bliskosti.

8. Volite alkohol, ali vaš partner ne

Ako volite popiti prije odlaska u krevet, isto bi trebalo biti i s vašim partnerom. Ako to nije tako, veza će propasti.

9. Vaša veza je puna tajni

Tajne nisu zabavne, pogotovo u dugim vezama. Najgori su partneri koji skrivaju tajne od vas pa vas optužuju kada vi njima otkrijete neku svoju.

10. Nikada ne preuzimate krivicu

Svaki se par svađa, ali oni u zdravoj vezi završavaju raspravu tako da obje strane preuzimaju djelomičnu krivicu za ono što se dogodilo. Veza u kojoj jedan od vas odbija prihvatiti bilo kakvu krivicu i predstavlja se kao žrtvu, nema budućnost.

Foto: Dreamstime

11. Nemate empatije

Zdrav i sretan odnos trebao bi se vrtjeti oko toga kako se osjećaju oba partnera. Trebate suosjećanje s partnerom kako biste imali normalnu vezu i sami bili sretniji.

12. U vašoj vezi nema poštovanja

Par se nikada neće osjećati dobro kada u vezi nema poštovanja. Ako još k tome, jedan partner oštro ne poštuje odluke drugog, niti jedan se neće osjećati ugodno i povjeravati svoje osjećaje ili vjerovanja.

13. Ne pokazujete zahvalnost

Kad vaš partner čitav dan kuha ili čisti, ne zaboravite im zahvaliti na tome. U suprotnom, osjećat će se kao da je njihov napor nezapažen ili da smatrate da je vaše vrijeme dragocjenije od njihovog.

14. Uporno ga pokušavate promijeniti

Jedna od najvažnijih stvari u vezi je voljeti svog partnera, bez pokušaja da ga promijenite. Ljudi koji potajno priželjkuju da je njihov partner mršaviji, zapravo voli nerealnu verziju njega ili nje, a ne stvarnu osobu s kojom je u vezi. Ljubav je bezuvjetna. Ako vaša nije, onda to možda i nije ljubav.

15. Ne opraštate ili ne zaboravljate

Možete glumiti da rješavate svađu sa supružnikom samo kako biste ga smirili, ali to će samo pogoršati stvari. Ljutnja je najbrži način uništavanja ljubavi. Ako ne riješite osnovne probleme koji izazivaju vašu ljutnju i bijes, ljubav će nestati.

16. Više ne idete na spojeve

Nakon što se vjenčate, potrebno je raditi na održavanju iskre koja je nekada postojala. Ako ne radite na tome da je održavate živom, riskirate da padnete u rutinu. Od trenutka kada počnete živjeti zajedno, romantični trenuci mogu nestati. Uživajte zajedno u svakodnevnim obavezama - pranju rublja, posuđa, plaćanju računa ili odlasku na posao.

Foto: Dreamstime

17. Ne slušate

Oboje želite da se čuje vaš glas - ali zauzvrat, trebate dati svom partneru isto i slušati što govori. Ako partner misli da ga ignorirate, osjećat će se kao da njegova mišljenja i osjećaji nisu važni.

18. Seksualno se ne poklapate

Ponekad se odnos raspada zbog problema u spavaćoj sobi. To su neispunjene želje u seksu ili gubitak libida.

19. Ili je veza previše intimna

Svi parovi bi trebali iskazivati određenu razinu naklonosti, ali ne previše je bi to moglo postati problem. Parovi su na početku braka pokazuju pretjerano intenzivnu ljubav, vjerovatnije će se razvesti. To zahtijeva više napora pa će nestati brže od onih koji se 'vole' umjereno.

20. Jednostavno niste kompatibilni

Suprotnosti bi u početku mogle privući pažnju, ali na kraju dana, neće funkcionirati u dugotrajnoj vezi. Male stvari poput nereda su zanemarive, ali one poput političkih pogleda, smisla za humor i navika u trošenju mogu biti prijelomne.

21. Netko vara ili je prevario

Naravno, nevjera je jedan od najčešćih razloga zbog kojih se parovi rastaju.

