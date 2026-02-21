U ove šokantne mitove o orgazmu mnogi i dalje vjeruju - Evo što je zapravo istina

Postoje mnogi mitovi o ljudskom orgazmu, složenom fiziološkom i psihološkom procesu kod muškaraca i žena. Iako iskustvo varira, ovdje razotkrivamo najčešće zablude i donosimo naučno utemeljene činjenice
U nastavku pogledajte česte mitove i istine o orgazmu u koje mogi vjeruju.
Ovo su najčešći mitovi i istine u koje mnogi vjeruju kod ženskog orgazma.
MIT: ORGAZAM TIJEKOM PENETRACIJE JE PRAVILO Mnoge žene ne doživljavaju orgazam samo penetracijom. Najčešće je potrebna izravna ili neizravna stimulacija klitorisa, koji ima velik broj živčanih završetaka. Ideja da je penetracija dovoljna dolazi iz medijskih prikaza i pogrešnih uvjerenja o seksualnosti. Svaka žena ima različite potrebe i obrasce uzbuđenja.
ISTINA: ŽENE MOGU IMATI VIŠESTRUKE ORGAZME Za razliku od većine muškaraca, žene često nemaju izražen refraktorni period. To znači da mogu doživjeti više orgazama zaredom bez duže pauze. Intenzitet i broj orgazama ovise o uzbuđenju, stimulaciji i individualnim faktorima. Sposobnost višestrukog orgazma razlikuje se od žene do žene.
MIT: ŽENAMA JE ORGAZAM MANJE VAŽAN NEGO MUŠKARCIMA Ovo uvjerenje proizlazi iz tradicionalnih stavova o seksualnosti. U stvarnosti, žensko seksualno zadovoljstvo jednako je važno za emocionalnu i fizičku dobrobit. Zanemarivanje tog aspekta može dovesti do frustracije i nezadovoljstva u vezi. Seksualna ravnopravnost uključuje i ravnopravno zadovoljstvo.
ISTINA: ŽENSKI ORGAZAM NIJE NEOPHODAN ZA TRUDNOĆU Žena može zatrudnjeti i bez orgazma. Začeće ovisi o susretu spermija i jajne stanice. Iako kontrakcije tijekom orgazma mogu blago pomoći kretanju spermija, nisu presudne. Reproduktivni proces funkcionira neovisno o orgazmu.
MIT: AKO ŽENA UVIJEK GLUMI ORGAZAM, TO JE NORMALNO PONAŠANJE Neke žene glume orgazam zbog pritiska ili želje da zadovolje partnera. Međutim, to može dovesti do nerazumijevanja i loše komunikacije u vezi. Dugoročno, izostanak iskrenosti otežava seksualno zadovoljstvo. Otvoren razgovor je zdravija opcija.
ISTINA: INTENZITET ŽENSKOG ORGAZMA MOŽE VARIRATI Orgazmi se ne doživljavaju uvijek istim intenzitetom. Neki mogu biti blaži i kraći, dok drugi mogu biti snažni i dugotrajni. Na to utječu emocionalno stanje, razina uzbuđenja i vrsta stimulacije. Varijacije su potpuno prirodne.
MIT: ORGAZAM SE MORA DOGODITI SVAKI PUT Tijelo i uzbuđenje nisu uvijek isti. Umor, stres ili emocionalno stanje mogu utjecati na seksualni doživljaj. Ne doživjeti orgazam ne znači da je odnos bio loš. Seksualnost nije natjecanje niti obveza.
ISTINA: PSIHOLOŠKI FAKTORI IMAJU VELIK UTJECAJ NA ŽENSKI ORGAZAM Opuštenost, sigurnost i emocionalna povezanost često pojačavaju doživljaj. Stres i anksioznost mogu otežati postizanje orgazma. Žensko uzbuđenje snažno je povezano s mentalnim stanjem. Seksualnost je kombinacija tijela i psihe.
Ovo su najčešći mitovi u koje mnogi vjeruju kod muškog orgazma.
MIT: MUŠKI ORGAZAM I EJAKULACIJA SU UVIJEK ISTO Iako se često događaju zajedno, to su dva različita procesa. Orgazam je subjektivni osjećaj zadovoljstva, dok je ejakulacija fiziološko izbacivanje sjemene tekućine. U određenim situacijama muškarac može doživjeti orgazam bez ejakulacije. Također, može doći do ejakulacije uz slabiji osjećaj orgazma.
ISTINA: MUŠKARCI IMAJU REFRAKTORNI PERIOD Nakon orgazma većina muškaraca treba vrijeme oporavka prije nove erekcije ili orgazma. Trajanje tog razdoblja ovisi o dobi, zdravlju i razini uzbuđenja. Kod mlađih muškaraca obično je kraće. To je normalna fiziološka pojava.
MIT: MUŠKARCI UVIJEK ŽELE SEKS I SPREMNI SU ZA ORGAZAM Društveni stereotipi često prikazuju muškarce kao stalno seksualno zainteresirane. U stvarnosti, stres, umor, emocionalni problemi i zdravstveni faktori utječu na libido. Muškarci također mogu doživjeti pad želje. Seksualna spremnost nije konstantna.
ISTINA: INTENZITET MUŠKOG ORGAZMA MOŽE VARIRATI Nisu svi orgazmi jednako snažni. Intenzitet ovisi o trajanju stimulacije, razini uzbuđenja i psihološkim faktorima. Ponekad orgazam može biti kraći i slabiji, a ponekad snažniji i dugotrajniji. Individualne razlike su uobičajene.
MIT: MUŠKARAC MORA UVIJEK TRAJATI DUGO DA BI BIO DOBAR PARTNER Ovaj mit stvara nepotreban pritisak. Trajanje odnosa ne određuje kvalitetu seksualnog iskustva. Komunikacija i uzajamno zadovoljstvo važniji su od vremena. Prevelik fokus na trajanje može izazvati anksioznost.
ISTINA: PSIHOLOŠKI FAKTORI IMAJU VELIK UTJECAJ NA MUŠKI ORGAZAM Mentalno stanje značajno utječe na seksualno iskustvo. Stres, brige ili pritisak mogu smanjiti intenzitet ili odgoditi orgazam. S druge strane, opuštenost i emocionalna povezanost mogu pojačati doživljaj. Seksualnost nije samo fizički proces.
MIT: AKO MUŠKARAC IMA POTEŠKOĆE S EREKCIJOM, TO NE ZNAČI DA NE OSJEĆA PRIVLAČNOST Problemi s erekcijom mogu biti posljedica stresa, umora ili zdravstvenih faktora. Oni nisu uvijek povezani s nedostatkom želje ili privlačnosti. Povremene poteškoće su česte i normalne. Važno je pristupiti situaciji bez osuđivanja.
ISTINA: MUŠKARCI TAKOĐER MOGU IMATI EMOCIONALNU POTREBU ZA SIGURNOST Osjećaj prihvaćenosti i povjerenja može poboljšati seksualno iskustvo. Emocionalna povezanost utječe na kvalitetu uzbuđenja i orgazma. Muškarci nisu isključivo fizička bića kada je seksualnost u pitanju. Psihološka dimenzija igra važnu ulogu.