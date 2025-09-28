Obavijesti

STRES NA MAKSIMUM

U ovim poslovima nema mjesta slabima: 20 profesija koje testiraju granice izdržljivosti

Svi poslovi nose određeni stres, ali neki su jednostavno izuzetno zahtjevni i testiraju granice čovjekove izdržljivosti. Od vatrogasaca do IT stručnjaka, određene profesije stalno pritišću i fizički i mentalno. U nastavku donosimo listu najstresnijih zanimanja u kojima opstaju samo oni najotporniji
Pokazna vježba civilne zaštite
1. ZDRAVSTVENI RADNICI U HITNIM SLUŽBAMA. Rad u hitnoj medicinskoj pomoći zahtijeva brze reakcije i donošenje odluka pod velikim pritiskom. Susreti s traumama i smrću pacijenata povećavaju psihički stres i osjećaj nemoći. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/
