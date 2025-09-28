U ovim poslovima nema mjesta slabima: 20 profesija koje testiraju granice izdržljivosti

Svi poslovi nose određeni stres, ali neki su jednostavno izuzetno zahtjevni i testiraju granice čovjekove izdržljivosti. Od vatrogasaca do IT stručnjaka, određene profesije stalno pritišću i fizički i mentalno. U nastavku donosimo listu najstresnijih zanimanja u kojima opstaju samo oni najotporniji
1. ZDRAVSTVENI RADNICI U HITNIM SLUŽBAMA. Rad u hitnoj medicinskoj pomoći zahtijeva brze reakcije i donošenje odluka pod velikim pritiskom. Susreti s traumama i smrću pacijenata povećavaju psihički stres i osjećaj nemoći.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL/
2. MEDICINSKI RADNICI. Liječnici i medicinske sestre snose ogromnu odgovornost za živote pacijenata. Dugotrajne smjene i emocionalni pritisak u hitnim slučajevima čine ovaj posao mentalno zahtjevnim i iscrpljujućim.
| Foto: 123RF
3. POLICAJCI. Nepredvidive i često opasne situacije, uz svakodnevni rizik po vlastitu sigurnost, čine policijski posao vrlo stresnim. Osim fizičkog pritiska, tu je i emocionalni teret rada na teškim slučajevima.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/
4. VATROGASCI. Svakodnevno se suočavaju s opasnim situacijama, od gašenja požara do spašavanja života. Brze odluke i emocionalno opterećenje čine ovaj posao izuzetno stresnim, a dugotrajna izloženost traumama može dovesti do posttraumatskog stresa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
5. VOJNICI. Izloženost borbenim misijama i fizičkim opasnostima čini vojni život izuzetno zahtjevnim. Traumatska iskustva i izazov prilagodbe na civilni život dodatno opterećuju mentalno zdravlje.
6. MENADŽERI. Odgovornost za odluke koje utječu na cijelu tvrtku, motiviranje zaposlenika i vođenje timova stvara kontinuirani stres i tjeskobu. Visoka očekivanja dodatno povećavaju pritisak.
| Foto: 123RF
7. FINANCIJSKI ANALITIČARI. Rad s velikim količinama podataka i visokim financijskim ulozima zahtijeva preciznost i brze procjene. Svaka pogreška može imati velike posljedice, što uzrokuje stalni pritisak.
| Foto: 123RF
8. NASTAVNICI. Upravljanje razredom, komunikacija s roditeljima i pritisak zbog testova i planova nastave čine nastavnički posao vrlo zahtjevnim. Stres može uzrokovati iscrpljenost i smanjenje profesionalnog zadovoljstva.
| Foto: Antonio Diaz
9. RADNICI U IT SEKTORU. Kratki rokovi, rješavanje hitnih tehničkih problema i stalna potreba za učenjem novih tehnologija čine IT posao izrazito stresnim. Neuspjeh može značiti gubitak klijenata ili reputacije.
| Foto: 123RF
10. VOZAČI KAMIONA. Dugotrajne vožnje, sjedilački način života i nepravilna prehrana povećavaju fizički i mentalni stres. Osim toga, vozači se često suočavaju s pritiskom zbog rokova i opasnosti na cesti.
| Foto: 123RF
11. PILOTI. Odgovornost za sigurnost putnika i posade zahtijeva stalnu koncentraciju i samopouzdanje. Nepredvidive situacije u letu i promjene vremenskih uvjeta dodatno povećavaju pritisak, dok dugi radni sati čine ovaj posao mentalno i fizički zahtjevnim.
| Foto: 123RF
12. GRAĐEVINSKI RADNICI. Rad na gradilištima često uključuje fizičke opasnosti, stroge rokove i nepredvidive situacije. Pritisak da se posao završi na vrijeme, uz mogućnost ozljeda, čini građevinski sektor jednim od najstresnijih.
| Foto: 123RF
13. SLUŽBENICI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA. Ovi radnici često se nalaze pod pritiskom da brzo riješe ekološke probleme i zaštite ljude i životinje. Nepredvidive situacije, otpor zajednice i visoka odgovornost čine ovaj posao izuzetno stresnim.
| Foto: 123RF
14. NOVINARI. Hitni rokovi, stresne situacije poput katastrofa ili sukoba, te potreba za visokokvalitetnim izvještajima čine novinarstvo izrazito izazovnim. Brzo prikupljanje informacija i emocionalno opterećenje testiraju izdržljivost svakog novinara.
| Foto: 123RF
15. SOCIJALNI RADNICI. Suočavanje s teškim životnim situacijama klijenata zahtijeva veliku emocionalnu snagu. Empatija je ključna, ali posao uključuje i donošenje teških odluka, dok rad s ranjivim skupinama dodatno pojačava stres.
| Foto: 123RF
16. OSOBE KOJE RADE S OVISNICIMA . Rad u rehabilitacijskim centrima zahtijeva emocionalnu snagu i otpornost. Suočavanje s teškim situacijama i mogućim neuspjesima u pomaganju ljudima s ovisnostima dodatno opterećuje mentalno zdravlje zaposlenih.
| Foto: Canva
17. VODITELJ MARKETINGA. Upravljanje kampanjama, istraživanje tržišta i razvoj strategija za rast poslovanja zahtijeva stalnu koncentraciju i brze odluke. Pritisak za postizanjem rezultata i uspjeha projekata čini ovaj posao izuzetno izazovnim.
| Foto: DREAMSTIME
18. ZDRAVSTVENI INSPEKTORI. Odgovorni su za sigurnost hrane i zdravlja, što stavlja veliki pritisak na njihov rad. Susreti s ljudima koji su neprijateljski nastrojeni dodatno povećavaju stres, a svaka pogreška može imati ozbiljne posljedice po javno zdravstvo.
| Foto: 123RF
19. RELIGIJSKI VOĐE. Odgovornost prema zajednici i očekivanja vjernika čine ovaj posao vrlo zahtjevnim. Suočavanje s moralnim dilemama i pružanje emocionalne podrške pod stalnim pritiskom može uzrokovati intenzivan stres.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
20. POLJOPRIVREDNICI. Nepredvidivi vremenski uvjeti, promjenjive cijene i fizički zahtjevan rad stalno testiraju izdržljivost poljoprivrednika. Financijski pritisak i rizik od neuspjeha mogu ozbiljno utjecati na njihovo mentalno zdravlje i opstanak.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija