U ovim zemljama proizvodi se najbolje vino na svijetu: Evo na kojem je mjestu Hrvatska

Najnoviji dobitnici prestižnih nagrada Decanter World Wine Awards (DWWA) objavljeni su 2025. godine, a poredak donosi svjež uvid u najbolja vina iz cijelog svijeta. Svako vino kuša se naslijepo pred panelom vrhunskih stručnjaka, čime se osigurava da su ocjene temeljene isključivo na kvaliteti
Od svakodnevnih favorita do rijetkih dragulja, nagrađena vina odražavaju izvrsnost u svim stilovima i cjenovnim razredima. Za ljubitelje vina, ali i znatiželjne istraživače novih okusa, ovo je vodič koji otkriva koje su etikete vrijedne kupnje.
| Foto: Kumer Sergii
Od svakodnevnih favorita do rijetkih dragulja, nagrađena vina odražavaju izvrsnost u svim stilovima i cjenovnim razredima. Za ljubitelje vina, ali i znatiželjne istraživače novih okusa, ovo je vodič koji otkriva koje su etikete vrijedne kupnje. |
Foto: Kumer Sergii
Od svakodnevnih favorita do rijetkih dragulja, nagrađena vina odražavaju izvrsnost u svim stilovima i cjenovnim razredima. Za ljubitelje vina, ali i znatiželjne istraživače novih okusa, ovo je vodič koji otkriva koje su etikete vrijedne kupnje.
| Foto: Kumer Sergii
15. UJEDINJENO KRALJEVSTO -
Ujedinjeno Kraljevstvo zauzelo je 15. mjesto na globalnoj ljestvici vinske izvrsnosti. Osvojilo je 188 medalja, od kojih je devet bilo u prestižnim kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među istaknutim vinima su The Trouble With Dreams proizvođača Sugrue South Downs, Rosé Brut kuće Digby Fine English i Blanc De Noirs Brut vinarije Hoffmann & Rathbone. Kent, Hampshire i Sussex važni su stupovi britanske vinske industrije.
| Foto: Bashutskyy
14. SLOVENIJA -
Na globalnoj ljestvici vodećih vinskih zemalja Slovenija je zauzela 14. mjesto. Osvojila je impresivnu 211 medalju, uključujući 14 u kategorijama Best in Show i Platinum.
Među najviše ocijenjenim vinima su Capris Orange Rumeni Muškat vinarije Vinakoper, DP Brut kuće Dveri Pax i Single Vineyard Merlot proizvođača De Baguer. Primorska, Podravje i Posavje neka su od najvažnijih vinogradarskih područja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. GRČKA -
Grčka se nalazi na 13. mjestu među najboljim vinskim nacijama svijeta. Osvojila je ukupno 242 medalje, uključujući 20 priznanja u najprestižnijim kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Vin Liastos iz Monemvasia Winery Tsimbidi, Grand Reserve Assyrtiko vinarije Santo Wines i Vinsanto Late Release proizvođača Estate Argyros ubrajaju se među najhvaljenija vina. Santorini, Peloponez i Kreta regije su s nekima od najboljih vina u zemlji.
| Foto: 123RF
12. AMERIKA -
Sjedinjene Američke Države zauzele su 12. mjesto među najboljim svjetskim proizvođačima vina. Osvojile su 294 medalje, uključujući 20 u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Istaknuta vina uključuju Cabernet Franc vinarije Clos du Val, Six Ridges Cabernet Sauvignon proizvođača Kenwood Vineyards i Etoile Brut kuće Chandon. Neka od najboljih vina dolaze iz kalifornijskih dolina Napa i Sonoma, zatim Willamette Valley u Oregonu te Columbia Valley u državi Washington.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. NOVI ZELAND -
Novi Zeland zauzeo je 11. mjesto na svjetskoj ljestvici. Osvojio je 303 medalje, od kojih 26 u prestižnim kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među popularnim vinima su Pinot Noir vinarije Craggy Range, Southern Tor Pinot Noir proizvođača McArthur Ridge i Northburn Pinot Noir kuće Te Kano. Marlborough, Central Otago i Hawke's Bay ključne su vinske regije zaslužne za ovaj uspjeh.
| Foto: Steve Allen
10. ČILE -
Čile je zauzeo 10. mjesto na svjetskoj ljestvici, osvojivši 334 medalje, uključujući 25 u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među najhvaljenijim vinima su Viñedo Escorial Organic Carmenère proizvođača Antiyal, La Causa Cinsault-País-Carignan kuće La Causa Del Itata i Los Inquietos 02 Cabernet Sauvignon vinarije Miguel Torres.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. KANADA -
S ukupno 347 medalja Kanada zauzima deveto mjesto na ljestvici. Jedanaest kanadskih vina osvojilo je Platinum i Gold priznanja.
Među vodećim vinima su Grand Reserve Icewine Vidal vinarije Reif Estate Winery, Icewine Riesling kuće Inniskillin i Chardonnay proizvođača 1 Mill Road. Regije Ontario-Niagara Peninsula, Okanagan Valley i Similkameen Valley u Britanskoj Kolumbiji poznate su po vrhunskim vinima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. HRVATSKA -
Hrvatska je zauzela osmo mjesto među najboljim vinskim zemljama svijeta. Osvojila je ukupno 386 medalja, uključujući 15 u Platinum i Gold kategorijama. To je značajan napredak u odnosu na prošlu godinu kada smo osvojili 366 medalja.
Među popularnim etiketama su San Salvatore Muškat vinarije Benvenuti, Plavac Mali kuće Testament i Dalmatian Ego Pošip proizvođača Galić. Među najvažnijim vinskim regijama istaknule su se Hrvatska Istra, Srednja i Južna Dalmacija te Zagorje-Međimurje.
| Foto: Jason Wells
7. ARGENTINA -
Argentina je zauzela sedmo mjesto na globalnoj vinskoj ljestvici. Osvojila je 428 medalja, od kojih 46 u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među najzapaženijim vinima su Pionero vinarije Bemberg Estate Wines, Single Vineyard Malbec proizvođača Rutini i Tinto Del Pueblo Las Compuertas kuće Durigutti Family Winemakers. Mendoza, Salta i La Rioja najpoznatije su vinske regije zemlje.
| Foto: Canva
6. JUŽNA AFRIKA -
Južna Afrika zauzela je šesto mjesto s ukupno 487 medalja, uključujući 49 u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među najbolje ocijenjenim vinima su Cabernet Sauvignon vinarije Knorhoek, Grand Constance proizvođača Groot Constantia Estate i Batrachella Pinotage kuće Hasher Family. Stellenbosch, Elgin i Paarl ključne su vinske regije.
5. PORTUGAL -
Portugal se nalazi na petom mjestu, s osvojenih 554 medalje, uključujući 52 u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među najpopularnijim vinima su Cortes proizvođača Quinta Do Reguengo, Santos Da Casa Grande Reserva kuće Santos & Seixo Wines i Alvarinho vinarije Soalheiro. Dolina Douro, Dão i Alentejo neke su od najpoznatijih vinskih regija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. AUSTRALIJA -
Australija je zauzela četvrto mjesto među najboljim vinskim zemljama svijeta s 643 osvojene medalje. Osvojila je 80 priznanja u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među istaknutim vinima su The 12th Man Chardonnay vinarije Wirra Wirra, Reserve Cabernet Sauvignon proizvođača Xanadu i Shiraz kuće Barossa Old Vine Company. Margaret River (Zapadna Australija), McLaren Vale (Južna Australija) i Yarra Valley (Victoria) vodeće su vinske regije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. ŠPANJOLSKA -
Španjolska zauzima treće mjesto na globalnoj ljestvici kvalitete vina. Zemlja je osvojila 2.025 nagrada, uključujući 105 medalja u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među istaknutim vinima su Mas de la Rosa Gran Vinya Classificada vinarije Vall Llach, Doroteo proizvođača Pago De Los Capellanes i Del Duque V.O.R.S. kuće González Byass. Ključne regije su Cava, Costers del Segre, Ribera del Duero, Rioja i Sherry.
| Foto: 123RF
2. ITALIJA -
Italija se nalazi na drugom mjestu među zemljama s najboljim vinima. Osvojila je 2.204 medalje, uključujući 138 u kategorijama Best in Show, Platinum i Gold.
Među zapaženim vinima su Del Comune Di Verduno proizvođača Diego Morra, Ben Ryé kuće Donnafugata i Lunare Gewürztraminer vinarije Cantina Terlano. Toskana, Pijemont, Veneto i Trentino-Alto Adige/Südtirol bile su vodeće regije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. FRANCUSKA -
Poznata po vrhunskom vinarstvu, Francuska je zauzela prvo mjesto kao zemlja s najboljim vinima na svijetu. Osvojila je i najveći broj medalja – ukupno 3.220 u svim kategorijama.
Među najpopularnijim vinima su Janin proizvođača Domaine Du Mont Verrier, Bougros kuće Jean-Marc Brocard i Rare Collection Blanc De Blancs Extra Brut proizvođača Barons De Rothschild. Champagne, Burgundija i Bordeaux ubrajaju se među najpoznatije i najcjenjenije vinske regije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija