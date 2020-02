U ovoj će se godini nositi sve; od mula pa do vojničkih čizama

Bez obzira jeste li na poslu ili noćnom klubu, prava će obuća podići svaki look - no kako odabrati što nositi među toliko modela i kombinacija; od zimskih čizama do udobnih tenisice za svaki dan? Iako većina žena 'nikad nema dovoljno cipela', možda vam ovaj pregled trendova u 2020. pomogne da vidite što se otprilike nudi i što će se ovu godinu nositi, te što se vama sviđa ili ne sviđa.

1. Crno bijele 'kaubojke'

2. Gležnjače s malom petom (kitten heel booties)

Gležnjače s niskim potpeticama postale su novi favorit među modnim trendseterima. Ovo bi mogao biti veliki trend iduće sezone, a mnogi će ih nositi već ovog proljeća.

3. Ukrašene potpetice

Bez obzira jesu li sa zlatom, srebrom ili kristalima, s njima se neće moći pogriješiti. Čak ne moraju biti pre kičaste, dovoljan je 'običan dizajn' s jednim ukrasom ili pak odaberite nešto s detaljem omotanim oko stražnjeg dijela pete.

4. Pravokutni prsti (square too shoes)

Dizajn koji nadopunjava klasičnu obuću i mnogi misle da sjajno izgleda u bilo kojoj kombinaciji, a proširio se sa sandala i na čizme.

5. Mule

S petom minijaturno povišenom i naglašenim prednjim dijelom, ovaj je stil simpatičan dodatak bilo kojoj odjeći

6. 'Combat' čizme

Bez obzira radite li za vojsku ili šetate gradskim ulicama, čvrste ali elegantne čizme spajaju brojne stilove, a vraćaju nas u 90-e.

