Skupina omanskih speleologa prvi se put spustila na samo dno slavne jemenske vrtače Barhout, čuda prirode koje mještani izbjegavaju jer vjeruju da je ondje zatvor za zloduhe, a i turiste drže podalje od nje zbog priča o tomu da 'usisava i ljude i životinje koji joj se previše približe'.

Zabranjeni 'Pakleni zdenac', crna jama okruglog ulaza promjera 30 metara i duboka najmanje 112 metara nalazi se u pustinji na istoku Jemena.

Omanski speleolozi na dnu su pronašli zmije, leševe životinja i špiljske bisere (kuglaste kalcifikate), no tvrde da ondje nema ničega natprirodnog.

- Ima zmija, ali vas neće dirati ako vi ne dirate njih - kazao je Muhamed al-Kindi, profesor geologije na tehnološkom sveučilištu u Omanu. Al-Kindi je jedan od osmorice iskusnih speleologa koji su se prošli tjedan spustili na dno jame.

- Uzeli smo uzorke vode, stijenja, tla i ostatke mrtvih životinja koje sada trebamo analizirati - rekao je.

Jemenski dužnosnici u lipnju su priznali da nemaju pojma što je na dnu jame, za koju tvrde da je stara 'milijune godina', jer na samome dnu dosada nitko nije bio.

Jemenski speleolozi najdublje su došli na pola puta do dna, odnosno spustili bi se najdublje do 50-60 metara dubine jer je u vrtači malo kisika i nema ventilacije, no potom bi se povukli na površinu 'zbog neobičnog smrada'.

U tom kraju stoljećima kolaju priče da u jami obitavaju zlodusi, a praznovjerni mještani smatraju je vratima pakla. O njoj čak i nevoljko razgovaraju jer i to donosi zlu sreću. No čini se da omanski stručnjaci nisu imali problema sa smradom.

- Dolje su ostaci životinja koje su ondje upale i, naravno da ne miriše, ali nije tako strašno - rekao je al-Kindi.