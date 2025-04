U ponedjeljak bi temperature mogle pasti u minus: Evo kako zaštititi mlade biljke u vrtu

Ako ste se za lijepa vremena tijekom ožujka bavili sijanjem i sadnjom voća, povrća i cvijeća direktno na otvorenom, dobro je imati na umu da se temperature zraka još nisu stabilizirale i da je korisno zaštititi biljke.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas uglavnom lijepo vrijeme, a temperature bi za vikend u nekim dijelovima Hrvatske mogle i prijeći 20 stupnjeva, no već u ponedjeljak očekuje nas veliki pad, uz mogućnost mrazeva u nekim područjima. Naime, prosječna temperatura zraka mogla bi pasti ispod nule, oko -1 stupanj, što znači da bi se u ranim jutarnjim i večernjim satima ponegdje mogla spustiti i koji stupanj niže.

Foto: Valitov Rashid

Niske temperature nisu uvijek štetne za biljke, korisne su za raščišćavanje štetnika, no važno ih je zaštititi od velikih minuta

Srećom, ne očekuju se obilnije padaline koje bitno utječu na zamrzavanje tla, pa iako bi uglavnom mogla biti riječ o umjerenom mrazu, do - 4 stupnja, koji mnoge povrtne mladice koje se sade u ovo vrijeme mogu podnijeti, dobro bi bilo zaštititi ono što se može.

Jedna od najjeftinijih metoda zaštite vrta od mraza je zadimljavanje, koje je efektno upravo do - 4 stupnja. Jednostavno, zapalite vatru koja uz dim može podići temperaturu zraka od 0,5 do čak 1,5 stupanj. To može biti vrlo korisno za proljetno cvijeće i mlade plodove. Podjednako jednostavan i jeftin način je pokrivanje mladih biljaka slamom ili kartonom. U istu svrhu može vam poslužiti i treset, odnosno pokošena trava, ostaci grana obrezanih voćaka, lišće koje ste pokupili u dvorištu i slično. Sve to bit će i dodatna hrana za biljke kad se razgradi.

Za pokrivanje možete koristiti i plastičnu foliju, poput one koja je namijenjena zaštiti namještaja kod krečenja stana, ili posebno kupljenu poljoprivrednu foliju. Ipak, pripazite: takva folija ne propušta zrak i ispod nje se lako može stvoriti vlaga, što može dovesti do štete na biljkama. Zato biste tijekom dana foliju svakako trebali otvarati, odnosno otkrivati biljke kako bi se zemlja osušila na suncu. Ako koristite foliju, razmislite o stvaranju mini staklenika, kojim ćete pokriti cijelu gredicu, pa na svakom kraju možete napraviti i nekoliko malih rupica koje omogućavaju cirkulaciju zraka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I biljke na balkonu ili terasi dobro je zaštititi

U poljoprivrednim apotekama možete kupiti i kemijsku zaštitu za biljke od stresa koji uzrokuju hladnoća i mraz, a važno je znati da mehanizam djeluje već nakon 2 do 3 sata od špricanja biljke.

Dakle, dobro ju je pošpricati u rano poslije podne da bi bila primjereno zaštićena u večernjim satima. No, važno je paziti na primjereni omjer sredstva i vode, kako korištenjem prejake kombinacije ne biste naštetili biljci.