U Rijeci ulje, ocat i deterdžent možete dobiti 30 posto jeftinije

Maslinovo i bučino ulje, tri vrste octa, dva eko šampona za kosu i tri eko deterdženta za pranje rublja, posuđa i višenamjenski Čistoća Rijeka prodaje na decilitre u svojoj zgradi na samoposlužnom uređaju.

Treba donijeti vlastitu posudu, ubaciti kovanice ili novčanice u uređaj koji se zove Bert, a podsjeća na poznate mljekomate, te istočiti željenu količinu, najmanje decilitar. Bert se početkom rujna seli u novi prostor koji Čistoća otvara oko 500 metara od svoje zgrade, blizu Hrvatskog narodnog kazališta “Ivana pl. Zajca”. Sad, u Ulici Dolac 14, do “bezambalažnog aparata”, kako ga zovu, može se radnim danom između 7 i 15 sati, a na novoj lokaciji u Ulici Ivana Zajca 20b dostupan će biti dvokratno, od 9 do 13 i od 17 do 20 sati.

- Prostor smo nazvali Riperaj. Nastao je po uzoru na Repair Cafe kakvih ima u Europi i svijetu. Bit će to mala gradska radionica u kojoj će se uz pomoć ili savjete majstora moći besplatno popraviti male kućanske aparate, igračke, namještaj i odjeću. Uloga radionice, kao i samoposlužnog uređaja, je smanjiti količinu otpada - rekli su u Čistoći.

U uređaju koji je sad u predvorju njihove zgrade može se kupiti 10 proizvoda.

- Željeli smo ponuditi što prirodnije proizvode malih proizvođača. Maslinovo ulje je s Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Ogresta iz Istre, bučino s OPG-a Palatinuš iz okolice Bjelovara, a ocat iz Virovitice. Deterdženti su ekološki tvrtke Pero iz Matulja, a šamponi prirodne kozmetike Mala od lavande - pojasnili su.

Dodali su da najbrže prodaju jabučni ocat, pa maslinovo ulje i potom deterdžente. Najslabije se prodaju šamponi, koji su i najskuplji na uređaju. Po njih dolaze oni koji ih i inače kupuju. Uređaj su postavili krajem srpnja, a koriste ga kupci svih generacija. Proizvodi su jeftiniji jer su bez ambalaže. Samo alkoholni ocat ima sličnu cijenu kao u “slobodnoj” prodaji.

Iz riječkog komunalca kažu da uređaja poput njihova, iz kojeg se toče hrana i kozmetički proizvodi, u Hrvatskoj nema. U zagrebačkoj prodavaonici Žabac od siječnja 2018. radi deterdžentomat. Za razliku od riječkog uređaja, u kojem su proizvodi malih proizvođača koji ih rade ekološki, u zagrebačkima su deterdženti velike zagrebačke tvrtke Labud. Litra omekšivača, univerzalnog sredstva za čišćenje te onoga za sanitarije ili za staklo, stoji 5,99 kuna, deterdžent za pranje posuđa je 6,99, a rublja 7,99 kuna. Kod njih se može kupiti i plastična boca. Lani su postavili i pivomat na kojem se, u posebne boce, moglo natočiti pivo Daruvarske pivovare. No premalo su piva prodavali pa su uređaj nakon šest mjeseci uklonili. Deterdžentomat postoji u dvije prodavaonice Žapca.

- Najviše prodajemo deterdžent za pranje rublja. Kupuju i ostale proizvode. Upola su jeftiniji, a nema ambalaže pa štite i okoliš - rekao je Mario Žamboki, vlasnik Žapca.