U Šibeniku i okolici kušali smo sjajni babić, debit, maraštinu...

Babić, debit i maraština zasjali su u svojoj punoći na nedavnom obilasku vinarija Šibenika i okolice. Sorte koje polagano vraćaju "u život", a koje su, zna se to otprije, zaslužile da se oko njih potrudi. Avantura je počela u Srimi, u vinariji Baraka. Glavni kreator je vlasnik Filip Baraka, koji je posebnu pažnju posvetio debitu. On ga njeguje u betonskoj "bačvi" koja ima oblik jajeta i to daje vinu neku posebnu notu. Hvalevrijedni su kod Barake i maraština i pošip, ali najuzbudljiviji je bio Babić iz 2019. godine.

Foto: Nikola Zoko

Put nas je potom odveo do ulaza u Vodice i vinariju Birin. I kod Nikole Birina kušali smo sjajan babić, debit "stariji" mu je rasprodan, a mladi je ipak još "neiskusan". Podsjetili smo se tamo i Eurosonga i Leta 3. Tamo, naime, imaju prošek koji su nazvali "Maraščina". Kušali smo odličan i rose, mješavina lasine i plavine. U istoj kušaonici mogu se probati i neka vina Lea Gracina.

Foto: Nikola Zoko

Iz Vodica smo krenuli do Rasline, a tamo nas je dočekao zagrebački kirurg, rođeni Raslinjan, dr. Miljenko Bura, koji se je nedavno u Klubu Šibenčana pred zagrebačkom publikom predstavio s impresivnom, nikad ranije viđenom vertikalom babića. U tišini svoje raslinske oaze počeo je 2008. proizvoditi vino od babića iz 50 godina starih vinograda.

Foto: Nikola Zoko

- Uz pravilan pristup vinogradu i vinu, poštujuću zakonitosti prirode i temeljnim razumijevanjem sorte, babić može dati ovako velike rezultate - kaže enolog i sommelier Tomo Jakopović.

Foto: Nikola Zoko

Prvi smo dan skončali u Skradinu, u nezaobilaznoj Cantinetti. Tomo Računica bio je u formi kao i obično, njegov skradinski rižot i dalje je vrh.

Drugog dana turu smo nastavili u blizini, nadomak Skradina i rijeke Krke je Plastovo. Kako mu tepaju, "malo mjesto velikih vinara". Vinarije Marka Sladića, Ante Sladića i Alena Bibića odavno su podigle buku svojim vinima od autohtonih šibenskih sorti - debita, maraštine, lasine, plavine i babića.

Foto: Nikola Zoko

Prvo smo svratili do Ante Sladića, a opet su u prvom planu bili debit, maraština, iznenađenje je bila plavina, a s nestrpljenjem se očekuje Tribidrag 2016., koji tek treba izaći na tržište. Dvije kuće do njega je Marko Sladić s bratom Ivanom i ocem Josom, koji zajedno obrađuju vinograde i rade sjajna vina od lokalnih sorti. Odlični su debit i maraština, a kod njih ćemo izdvojiti Deorum, prošek koji se može mjeriti s ponajboljim predikatnim vinima kontinentalne Hrvatske te Austrije i Njemačke.

Put nas je doveo i do Ivice Džape.

- Između tri i četiri milijuna čokota raslo je nekad u Oklaju. Sad ih je oko 200.000 - dočekao nas je Džapo.

Foto: Nikola Zoko

- Njegov je vinski podrum pomalo retro, a atmosfera u kušaonici 'narodska', kako mnogi vole reći. U čaše će vam uliti mlada bijela vina - debit i maraštinu prošlogodišnje berbe iz tanka, a potom Lasinu 2019.", opisali su doživljaj sudionici ove vinske ture.

Veliko iznenađenje u ovoj vinariji je i Merlot 2020., a ima i zanimljive sauvignon i chardonnay. Kušali smo i njegovu maraštinu koju, rekli bismo, toči pomalo sramežljivo, iako za to nema razloga. Sjajna je.

