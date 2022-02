Nakon dvije godine pauze, zbog korone u Sinju se ovog vikenda održala sedamnaesta po redu Tripicijada u organizaciji Karnevalske udruge grada Sinj i uz veliku podršku gradonačelnika Sinja Mira Bulja.

- Trenutno sam u oporbi, smijenili me, a ključe grada sam morao predati u ruke maškara. I mogu vam reći kako se baš dobro osjećam - u šali će Bulj, dok oni koji ovih dana upravljaju gradom tek nadodaju kako u gradu sve funkcionira, a da je Bulj, trenutno u oporbi, baš kao i u Saboru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dobro raspoloženo društvo, popuštanjem epidemioloških mjera, ipak se odlučilo na povratak starom dobrom običaju organiziranja Tripicijade. Trinaest prijavljenih ekipa prihvatilo se lonca i kuhače jer trebalo se pokazati i dokazati u spravljanju nadaleko poznatih sinjskih tripica.

- Ovo vam je nekad bila sirotinjska hrana, a danas je specijalitet. Tripice ili voliš ili ih ne voliš. Još su se u ona davna doba ručno čistile. Po pola dana su naše matere znale čistiti i garzati juneći drobčić sve dok se ne bi bilio ko foj karte. Onda su ga obarivale, potom se križao na tanke trake i tek tada je bio spreman za spravljanje tripica - govori nam dugogodišnji meštar od karnevala Žarko Romac dok velikom drvenom kuhačom miješa kapulu (crveni luk).

- Najprije na ulju treba zažutiti kapulu da 'malo sventa', zatim dodajemo peršina, bijelog luka, domaće pancete i izrezane trakice tripica. Konšerva, sol, papar ide po guštu, koliko tko voli. Potom se sve dinsta na laganoj vatri sat i tridesetak minuta. Sve zavisi od toga koliko su se tripice prije obarivale. Danas je to sve drugačije, tehnologija je modernija i obareni juneći drobčić dobijemo spreman iz mesnice. Nema više ručnog čišćenja to se danas radi uz pomoć tehnologije - govori nam Jadranka Maleš, rijetka među ženskim dijelom natjecateljica.

Od stola do stola na svakom isti ritual, sjecka se kapula, negdje se već dinstaju tripice, pomalo se nazdravlja. Neki su krenuli koju minutu ranije u pripremi, ali kod svih je postupak isti. Pred kraj se dodaje krumpir, a cijelo se vrijeme zalijeva sa junećim temeljcem, dobivenim od prije skuhanog junećeg mišića sa kosti.

- Dobro je sve malo podliti sa domaćim bijelim vinom i na kraju obavezno staviti dva, tri lovorova lista. Radi mirisa, jer tripice imaju specifičan miris koji, ili voliš ili ne voliš, a miris lovora dodatno pojača ukus - dodaje jedan od iskusnih kuhara amatera, koji je tripice spremao u ekipi klape Sinj. Prvi tenor Stipe Breko, drugi tenor Ivo Breko i bariton Marijo Đidara, uz laganu dalmatinsku pjesmu dovršavaju sinjski specijalitet.

Tu negdje uokolo cijelo vrijeme, od vatre do vatre, vrti se i sinjski, trenutno u dane karnevala smijenjeni gradonačelnik Miro Bulj. I on je u jednoj od kuharskih ekipa, samo mu malo kuhača u ruci. 'Ma on vam zna sve dobro zakuhati, a malo kuhati. A vidite treba i to znati, ali smo mu mi zato ostavili praznu gradsku blagajnu', dodaje dobro raspoložena ekipa za susjednim stolom dok kuša tripice iz lonca prije nego što ih ocijeni i sam žiri.

Svih trinaest ekipa se nada prvom mjestu, jer svi su uložili dosta truda kako bi baš njihove tripice bile najukusnije. I dok se miris gotovih tripica širio uokolo, organizator Tripicijade Udruga Karnevala grada Sinja zadovoljno je odlučivala o pobjedniku. Svi prvi i svi najbolji, a da je to tako za svega nekoliko minuta stigla je i potvrda.

Prazni lonci od stola do stola najbolje su posvjedočili čije su tripice najbolje uz poruku organizatora i natjecatelja kako je 'bolje da nestane sela nego običaja'. U Cetinjskoj krajini, ako je suditi po javnim događajima i u doba korone ima i druženja i narodnih običaja.