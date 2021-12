Kad je riječ o romantičnim vezama, nakon nekoliko sastanaka moguće je da će vas druga strana početi izbjegavati i od takvog se gubitka relativno lako oporaviti.

No kad je riječ o dugogodišnjim prijateljima koji iznenada odbijaju vaše pozive i imate dojam da vas izbjegavaju, stvari postaju kompliciranije, piše Insider.

Do trenutka dok ne postanemo roditelji, prijateljstva su čvršća i pouzdanija. Možda imamo manje prijatelja nego u djetinjstvu, no ta su prijateljstva iskrenija. Stoga nije čudo da se od gubitka prijatelja teško oporaviti.

Zašto nas prijatelji izbjegavaju?

- Prijateljstva se prekidaju kad jedna strana uvijek stavlja svoje potrebe ispred tuđih. Postoji koncept koji se zove afirmacija identiteta, a svodi se na to da ste spremni prijatelje prihvatiti kakvi jesu i poštovati njihov način života - kaže psihologinja Marisa G. Franco.

Ističe kako to podrazumijeva podršku prijatelju u idejama koje vama osobno nisu bliske, a ako to izostane, vjerojatno je da će se prijateljstvo prekinuti.

- Rijetko izbjegavamo ljude uz koje se dobro osjećamo. Istraživanja pokazuju da nam u svakom odnosu treba pet zdravih emocija na jednu lošu kako bi veza opstala. Ako se taj omjer okrene, stvari idu u lošem smjeru - nastavlja Shasta Nelson, stručnjakinja za prijateljstva i autorica knjige Frientimacy: How to Deepen Friendships for Lifelong Health and Happiness.

U prijateljstvima se trudimo izbjegavati sukobe pod svaku cijenu.

- Ako na konflikt gledamo kao na način da se isprave negativne stvari te da se u budućnosti tretiramo bolje, onda to može biti dobra, a ne destruktivna sila - nadovezala se Franco.

Jedini način da riješimo probleme jest da se njima pozabavimo.

Kada pustiti bivšeg prijatelja, a kada se boriti?

Uz prekid prijateljstva vežu se osjećaji srama.

- Imamo osjećaj da svako prijateljstvo mora trajati vječno, čak i kad nam prijatelj učini nešto krivo. No neće svaki odnos potrajati - ističe Nelson dodajući kako valja naučiti koja prijateljstva treba prekinuti, a kada učiniti nešto da se odnos popravi.

Važno je znati na zdrav način nositi se sa osjećajem tuge i otpustiti je.

- Kada se trudimo potisnuti emocije, često se vrate još snažnije. Osjećaje morate osjećati kako bi prošli - kaže Franco.

- Prijatelji koji su vas usrećili u životu vjerojatno su oni za čije se prijateljstvo vrijedi boriti. Čak i teški razgovori mogu donijeti smisao životu - ističe Smiley Poswolsky.

- Pošaljite prijatelju pismo ili poruku u kojoj kažete da vam nedostaje, da vam znači puno i da biste voljeli sa njim razgovarati. U tom slučaju vi ste učinili sve što ste mogli i to je divno - kaže Poswolsky.

- Ne možete nekoga natjerati da se druži sa vama, no možete ga pitati zašto je prekinuo kontakt i postoji li način da to popravite - kaže Nelson.

Ako prijatelj nije otvoren za razgovor, najbolje što možete učiniti jest učiti iz iskustva i ne ponavljati iste greške.