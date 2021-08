Jeste li ikada prekinuli vezu s toksičnim prijateljem? Ako jeste, onda znate da to može biti teže nego prekinuti vezu s romantičnim partnerom. Vrlo je vjerojatno kako znakove toksičnog prijateljstva nećemo odmah primijetiti, a kada ih primijetimo teško ćemo se s tim nositi. Ali, kao i svaku zdravu vezu, i prijateljstvo treba procijeniti i ako nije dobro za vas napustiti ga.

POGLEDAJTE VIDEO:



Ovih pet znakova ukazuju da je prijatelj ljubomoran na vaš život i da imate toksično prijateljstvo:

1. Na vaše dobre vijesti odgovaraju 'hladno'

Ljubomoran prijatelj može u potpunosti ignorirati vaše dobre vijesti ili hi umanjiti kako bi ispalo da vaša dobra vijest nije toliko velika stvar. Vrlo je moguće i da će početi pričati što se njima dobro dogodilo kako bi se vaša vijest izignorirala.

Drugim riječima, oni nisu podrška niti su oduševljeni s vama, što čak može rezultirati i tima da se nekad neće pojaviti na vašim proslavama, a možda i hoće sa sarkastičnim forama kako bi oni bili u centru pozornosti, a ne vi. Njihov nedostatak uzbuđenja prema vama ostavit će vas da se osjećate nevoljeno.

Pravi prijatelj bi se obradovao vašim dobrim vijestima i pokazao istinsku sreću za vas. Naravno, uvijek bi bili tu za vas i podržavali vas. A ako ne mogu prisustvovati događaju namijenjenom vama, našli bi neki način kako da vas obraduju i kako da to zajedno proslavite.

2. Kritični su prema drugima u vašem životu

Ljubomoran prijatelj uvijek će kritizirati druge ljude u vašem živote koje vi volite ili kojima se divite, poput novog romantičnog partnera, prijatelja ili slično. Upravo zbog toga on bi se mogao izolirati od vas kako ne bi morao slušati o vašem prijatelju ili o novoj ljubavi.

Pravi prijatelj vodio bi iskren razgovor s vama ako ga brine netko u vašem životu, a namjera bi bila vrlo različita od kritike. Spuštati i kritizirati druge kako biste udaljili prijatelja od njih je jako sebično i nije odlika pravog prijatelja već ljubomornog i toksičnog.

3. Gledaju na vas kao na konkurenciju

Iako ovo možda nećete primijetiti, odnosno odbijati ćete to primijetiti, vaš ljubomoran prijatelj vrlo često će se natjecati s vama iza leđa, a nekad će to i raditi u vašoj prisutnosti. U konačnici, oni žele ono što vi imate.

Možda ćete primijetiti da ako nešto postignete, da i oni to žele, čak i bolje. Sve samo da vas sustignu i budu bolji od vas. Osim toga, takav prijatelj vrlo često će vas pokušati uvjeriti da nešto nije dobro za vas čisto da od toga odustanete - znači neće vas bodriti u nekim stvarima i tjerat vas da gurate naprijed jer ne žele da uspijete. Mogu vas manipulirati i poticati da postanete nedisciplinirani kako ne biste ostvarili ciljeve.

Primjerice, možda naporno radite kako biste izgubili višak kilograma, a oni vam nose krafne svaki put kad vas vide i slično.

Pravi prijatelj neće se natjecati s vama i neće vam htjeti uništiti ciljeve i ono najbitnije neće vas gledati kao konkurenciju. Umjesto toga biti će sretan kada postignete svoje ciljeve i uvijek će vas bodriti i podržavati.

4. 'Kopiraju' vas

Vrlo brzo ćete shvatiti tko vam je ljubomoran prijatelj jer je to vrlo lako. On će vas početi kopirati u mnogočemu. U početku vam to može laskati, ali kad se počnu oblačiti poput vas, oblikovati kosu poput vas i oponašati svako vaše ponašanje, to može biti jako iritanta stvar.

Oni u većini slučajeva žele vaš život.

Pravi prijatelj diviti će se vašem stilu i samopouzdanju te će ga koristiti kako bi potaknuo vlastiti razvoj, a ne preuzeo vaš osobni stil.

5. Stvaraju ovisnost među vama

Ljubomoran prijatelj je žrtva, a vi ste spasitelj. Oni će uvijek ovisiti o vama i vi ćete im uvijek biti potrebni. No kada su u pitanju vaši problemi, to je već malo teže.

Vi ih želite zaštiti pa ste se možda zbog toga počeli povlačiti iz drugih veza kako biste se usredotočili na pomoć njima - uostalom, oni vas trebaju, a svi ostali su sasvim u redu. Počinjete žrtvovati svoje interese, hobije i osobne ciljeve.

Trebate shvatiti da imate toksično prijateljstvo ako vas je ono promijenilo u mnogočemu, u načinu na koji razmišljate, više niste isti, ne zalažete se za iste stvari i slično. Možda ste i primijetili te znakove ali ih uvijek nekako opravdate jer želite ispasti dobar prijatelj. Zapamtite, uvije birajte sebe i nemojte ignorirati svoje osjećaje i svoje želje jer mislite da je to dobro (jer vam prijatelj tako predstavlja), piše Your Tango.