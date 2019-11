U teškim razgovorima najbolje je izraziti brigu za partnera

Ponekad u životu moramo voditi razgovore za koje znamo da će biti teški i za nas i za sugovornika. Roditelj mora ukoriti nadobudnog tinejdžera, menadžer priopćiti zaposleniku da ne ispunjava očekivanja, partner izreći drugom partneru da ne zadovoljava njegove potrebe.

Prema psihologinji sa Sveučilišta u Chicagu, Emmi Levine, te je razgovore teško pokrenuti jer onoga koji ih pokreće stavljaju u moralnu dilemu. Svi želimo vjerovati da smo dobri ljudi, a u takvim razgovorima osjećamo potrebu da budemo iskreni prema drugim ljudima, a istodobno i obvezu da budemo ljubazni.

Njen istraživački tim uspio je definirati četiri (neuspjele) komunikacijske strategije:

1. Iskrenost i dobronamjernost znače propust

Sugovornik uopće ne pokreće težak razgovor. Izbjegava neugodnosti koje taj razgovor donosi, ali tako sprečava da se saznaju vrijedne informacije. Primjerice, u jednoj studiji, onkolozi na praksi nisu govorili cijelu sliku pacijentu, koji je lažno vjerovao da se zdravlje poboljšava. Pacijenti su, međutim, rekli da žele čuti istinu od svojih liječnika, bilo da su vijesti dobre ili loše.

2. Dobronamjerne neistine daju lažnu nadu

Strategija u kojoj komunikator govori "dobre" neistine da zaštiti sugovornikove osjećaje. U stvari, ova je strategija ljubazna samo kratkoročno. Izbjegava se neugodno sučeljavanje, a na stol se ne iznose važni podaci. Štoviše, ako se otkrije laž, to će dodatno naštetiti odnosu. Primjerice, ako intimnim partnerima dajemo "lažnu nadu" kada im kažemo da je sve u redu, iako nije. Na stranu sitnice, ali moraju se riješiti veća pitanja, inače će se odnos narušiti.

3. Brutalna iskrenost

Onaj koji pokreće razgovor i definira problem ne uzima u obzir osjećaje druge strane pa ovaj to može shvatiti kao kritiku ili uvredu. Kao rezultat toga, odbija "prihvatiti" poruku i informacije koje bi mu mogle biti važne. Levine i kolege primjećuju da brutalno iskreni komunikatori vjeruju da djeluju u najboljem interesu sugovornika, ali budući da to nisu izrazili na prihvatljiv način, druga strana to ne može znati.

4. Bježanje od neugodne istine

Ono što se govori može biti istinito i pozitivno, ali nevažno. Primjerice, ne toliko uspješan student pita učitelja za povratnu informaciju, a on mu kaže da je njegovo zalaganje dobro, a ne spomene da nije prošao test ili kolegij. Ovo se može smatrati etičkim načinom, međutim sugovornici ne smatraju da je to prihvatljivo.

Dvije osnovne greške

- Prvo, usredotočuju se uglavnom na vlastite osjećaje. Ostaju nesvjesni stvarnih osjećaja svoje "mete" i ne shvaćaju da njihove namjere drugoj strani također nisu (potpuno) jasne. Drugim riječima, komunikatori djeluju egocentrično, ne samo zato što ne uzimaju u obzir tuđu perspektivu, već i pretpostavljaju da drugi stvari vide na isti način.

- Drugo, ljudi se usredotočuju na kratkoročnu, a ne na dugoročnu dobronamjernost sugovornika. Radije će poštedjeti tuđe osjećaje kao i vlastitu nelagodu zbog govorenja loših vijesti. Međutim, cijeli smisao "teškog" razgovora je provesti dugoročnu promjenu koja će biti, najvjerojatnije, dobra za oboje.

Koja strategija onda "pali"?

Istraživači ističu da nema ništa "nemoralno" u kratkotrajnoj šteti jer će ona donijeti dugoročnu korist. Primjerice, liječnici često moraju nanijeti bol pacijentima da bi ih izliječili - a to dovodi do najučinkovitije strategije za vođenje teških razgovora:

Dobroćudna iskrenost

Onaj koji pokreće razgovor treba iskazati iskrenu nadu za poboljšanje ponašanja kod druge strane nakon tog razgovora. Ako vodite razgovor s intimnim partnerom, to bi se moglo pretpostaviti kao želja za izgradnjom jače veze. Dobro je izraziti zabrinutost, a riječi nisu važne toliko koliko toplina emocija kojima su izrečene. U tom slučaju sugovornik može osjetiti stvarnu brigu, pa je spremniji poslušati i prihvatiti kritiku, iako sam trenutak može biti neugodan.

Teški razgovori su nezaobilazni dio života, ali nude i mogućnost - rasta

Ako se nađete u situaciji da izražavate zabrinutost, dajete sugovornicima priliku da se promijene i poboljšaju. Nadalje, uspješno pregovaranje dat će vam oboma osjećaj osobnog postignuća, a u svakom slučaju se ojačava i odnos.

