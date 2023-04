U Turskoj potrošila 18.000 eura na nove zube, grudi, stražnjicu i trbuh: 'Sada žalim zbog toga'

Foto: PROFIMEDA

Zara Edgar (36) potrošila je tisuće funti kako bi postigla popularni 'Instagram look', ali rezultati su je razočarali. Operirala je trbuh, stražnjicu, grudi i napravila je zube. Rekla je da joj je cilj bio izgledati dobro u bikiniju, ali sada žali zbog svoje odluke. POGLEDAJTE VIDEO: Zara, koja sada živi na zapadnoindijskom otoku Grenada, prošle je godine odletjela u Tursku sa suprugom Igelom Edgarom (39) kako bi napravila zahvate. Igel je također stavljao zubne implantate kako bi poboljšao svoj osmijeh, ali također nije zadovoljan rezultatima. Foto: PROFIMEDA - Pokušavala sam dobiti onaj 'Instagram izgled', gdje je sve savršeno. Ali, sada to ne bih učinila. Samo prihvatite sebe onakvima kakvi jeste. Voljela bih da sam i ja to napravila. Toliko žalim zbog te pogrešne odluke - ispričala je Zara i dodala da joj je suprug govorio da nema potrebe na ide na operaciju. - Da sam ga bar poslušala. Sada osjećam da mi je u trbuhu metal. To me čini tako nesretnom - rekla je Zara. Foto: PROFIMEDA Zara i Igel, građevinski radnici, prodali su svoju kuću u Manchesteru i preselili se na Grenadi u studenom. Klinku u Turskoj pronašli su preko Instagrama i platili ugovor s njima. - To je uključivalo operaciju i boravak u hotelu jedanaest noći - rekli su. Zarina operacija koštala je 6 tisuća funti (6818 eura), a njezin stomatološki zahvat vrijedan 4500 funti (5114 eura). Igel je svoj stomatološki zahvat platio jednako. Par je potrošio još 1136 eura na hranu. Foto: PROFIMEDA Zara se ne žali na povećanje grudi, ali kaže da je trbuh još uvijek boli i da joj stražnjica nije veličine kakvu bi željela. Turska klinika tvrdi da je par platio manje od 16.000 funti, ali ne želi potvrditi ukupan iznos. Također su rekli da nisu uplatili konačan iznos, ali ne žele reći koliko još duguju. Dodali su i kako su djelovali sretno kada su napuštali bolnicu i da su mogli zatražiti pomoć, piše The Sun.