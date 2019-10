U Varaždinu imaju ‘GPS’ za operacije mozga i kralježnice

Odjel neurokirurgije u Općoj bolnici Varaždin odnedavno je bogatiji za uređaj za neuronavigaciju, koji se koristi za visokosofisticirano precizno navođenje prilikom operacija, prvenstveno iz područja neurokirurgije.

S novim su uređajem neurokirurzi u tjedan dana operirali dva puta.

- Ovakav uređaj je u Hrvatskoj u klinikama prisutan već 15-ak godina te sam i ja tijekom svoje specijalizacije u Klinici za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice radio sa sličnim uređajem. Nabavili smo najnoviju, najnapredniju i najsofisticiraniju verziju tog uređaja. Takav uređaj imali smo na probi prije godinu dana te smo tad deset pacijenata operirali pomoću njega. To je prvi ovakav uređaj u jednoj općoj bolnici. Nabavka ovog uređaja je nužan preduvjet za normalan razvoj neurokirurške djelatnosti i predstavlja u suvremenim operacijskim dvoranama standard. Što se tiče samih operacija glave, uređaj se koristi kod većine operacija, a služi za precizno navođenje. Uređaj u nazivu sadrži riječ navigacija što opisuje njegovu glavnu funkciju. Kao i bilo koji drugi klasični navigacijski uređaj koji koristimo u svakodnevnom životu, koji nas navodi najbržim i najkraćim putem prema cilju, tako i neuronavigacijski uređaj u neurokirurgiji ima sličnu funkciju - objašnjava ravnatelj bolnice i neurokirurg dr. Nenad Kudelić.

U slučaju operacija neuronavigacijski uređaj navodi s milimetarskom preciznošću. Za pacijenta to znači minimalniju invazivnost prilikom operacije i brži oporavak.

- Naime, u slučaju operacija, primjerice, tumora mozga, vrlo često se isti ne nalazi na površini, nego je smješten u dubini, često među vrlo važnim i osjetljivim strukturama. Uređaj omogućuje prijeoperacijsko planiranje te prilikom same operacije izbjegavanje svih važnih centara čije i najmanje oštećenje bi moglo izazvati velike neurološke posljedice - kaže dr. Kudelić.

Uređaj se može koristiti i u području spinalne kirurgije, prvenstveno u zahvatima koji zahtijevaju fiksaciju kralježnice, odnosno postavljanje vijaka u kralješke, gdje je također vrlo važna milimetarska preciznost. U kombinaciji s rendgenskim uređajem, neuronavigacija omogućuje prijeoperacijsko planiranje, a tijekom operacije ciljanje i precizno postavljanje vijaka.

- Prije nabavke ovog uređaja neke operacije nismo ni mogli izvoditi te su takvi pacijenti do sada morali ići na liječenje u jednu od zagrebačkih klinika. Jedan od preduvjeta da bi ovakav uređaj mogao uopće raditi je kvalitetna neuroradiološka dijagnostika. Uređaj radi tako da je neposredno prije same operacije potrebno pacijentu snimiti onaj dio tijela koji će se operirati, CT-om i/ili MR-om. Nabavka magnetske rezonance tijekom ove godine u varaždinskoj bolnici je zapravo stvorila preduvjet za korištenje ovakvog uređaja. Slike kompjutorizirane tomografije ili magnetske rezonance prije same operacije snimimo u uređaj te plan cijelog procesa. Taj uređaj osigurava dodatnu sigurnost pacijentu i operateru, a neki se zahvati danas uopće više ni ne rade bez takve visokosofisticirane tehnologije - kaže dr. Kudelić, koji se i sam prije deset godina vratio sa specijalizacije.

Na neurokirurgiji trenutačno rade tri liječnika specijalista neurokirurgije i specijalizant, te su jedan od najmlađih odjela neurokirurgije u Hrvatskoj iako početak odjela datira i 40-ak godina unazad. Odjel je tad osnovao i vodio kirurg dr. Ante Obrovac, koji je prepoznao važnost obrazovanja neurokirurga za potrebe bolnice i uputio prvog liječnika na specijalizaciju iz neurokirurgije.

- Neurokirurške operacije su često dugačke te zahtijevaju vremena. Nerijetko operacije tumora mozga potraju i cijeli dan. Godišnje izvedemo oko 400 operacija - ističe dr. Kudelić.

U ovoj bolnici zbrinjavaju pacijente iz cijele regije, što je ukupno oko 450.000 stanovnika. Specijalist dr. Ivan Koprek ističe da njih trojica neurokirurga raspolažu s vrhunskom opremom te da su kod svake operacije najmanje dva, a ponekad i tri liječnika koji rade timski i svaki ima svoj zadatak.

- Nastojimo pratiti svjetske trendove i razvoj tehnologije te smo uz bok vodećim klinikama što se tiče opremljenosti i mogućnosti operacija - kaže dr. Koprek.

