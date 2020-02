U vezi nekada treba znati kada zašutjeti, evo koji su to trenuci

Javila se njegova bivša

Kada se vašem partneru javi njegova bivša i želi s njim na ručak da čuje što ima novo, vjerojatno se nećete osjećati ugodno, možda ćete biti i ljuti, ali bolje je ne reći ništa.

Ako progovorite, na kraju ćete samo vi biti osramoćeni jer bi trebali vjerovati svom partneru. Nikad ne znate, možda mu se bivša javlja da mu ponudi novi posao ili nešto slično.

Propustite priliku za 'brojanje rezultata'

U vezi će postojati trenuci kada će vam partner reći da nešto krivo radite. Umjesto da vi sad njemu nabrojite sve što on krivo radi, radije prešutite jer ako progovorite samo ćete imati dvije nove svađe.

Crne misli bez temelja

Svi koji su u vezama nekad se bore s crnim mislima u kojima vide svog partnera kako ih vara ili jednostavno odlazi bez nekog posebnog razloga. Iako za takve misli nema nikakve podloge u stvarnosti, one nas znaju mučiti s vremena na vrijeme jednostavno zato što nam je stalo do partnera i veze. Takve strahove uvijek je bolje prešutjeti.

Ne petljajte se u partnerova prijateljstva

Ako se vaš partner posvađao s prijateljem i vi mislite da je u krivu ili je nekome nešto odbrusio, a vi mislite da je bio pregrub, možda nije uvijek dobra ideja reći što mislite.

Naime, radi se o njegovim prijateljstvima i ako progovorite moguće je da ćete samo isprovocirati svađu.

Ne 'pikajte u osinje gnijezdo'

Bit će dana kada će vaš partner biti živčan, razdražljiv i preosjetljiv, a vi ćete znati da je razlog nešto što se dogodilo u prošlosti. Ukoliko partner ne želi to priznati, ne morate forsirati situaciju, jednostavno budite pri ruci i brižni, a kada se smiri, moći ćete normalno razgovarati.

Kada znate da je u stresu

Radi se o danima kada je vaš partner pomalo hladan, možda i malo grub prema vama, a sve zato jer je pod velikim stresom. Ako u takvim situacijama o nečemu želite razgovarati, a znate da bi moglo doći do svađe, ako je moguće, bolje pričekajte dok se partner ne smiri prije nego započnete razgovor koji želite.

Greške u karijeri

Partneru sa svojim savjetima za karijeru možete pomoći samo do određene granice i to se obično radi o situacijama u kojima partner zatraži vaš savjet. Nitko ne voli pametovanje, a potrebno je i da bude određeni odmak između posla i ljubavne veze.

Partner mora znati da ste mu podrška u njegovim odlukama u vezi karijere, a ne da ga procjenjujete i osuđujete.

Ne upadajte u riječ usred rasprave

Ako vam vaš partner nabraja što ga sve smeta kod vas i vi imate snažnu potrebu odgovoriti na svaku riječ koju izgovara, pametnije je pričekati da završi pa onda reći što vam je na pameti.

Možda se i predomislite u vezi toga što ćete reći dok partner završi sa svojim izlaganjem, a možda i nećete, ali nema nikakvog smisla započinjati još jednu svađu zbog uskakanja u riječ.

Kada u posjetu dolaze njegovi naporni prijatelji

Vaš partner 'obožava' prijatelja kojeg baš i ne podnosite jer je dosadan, uvijek vam ostavi nered i ne počisti. Ako taj prijatelj dolazi jednom ili dvaput godišnje, možda je bolje da ništa ne govorite, svi će biti sretniji zbog toga.

Kontrolirani poroci

On svaku večer popije nekoliko piva ili puši ili pak troši na dizajnerske cipele koje mu realno ne trebaju... Svi imamo svojih poroka i ukoliko se znamo nositi s njima i oni ne utječu na vaš život ili odnos, bolje ih je prešutjeti, jer na kraju krajeva, svi imamo pravo na neke svoje 'mušice'.

Nes(p)retna promjena izgleda

Loša frizura, malo veći 'šlauf' oko trbuha, naušnica ili 'ružna' majica... Nekad partnera jednostavno treba pustiti da radi sitne greške ili isprobava nove stvari i to često može biti samo odraz nečega što im se događa u životu. Takve stvari uvijek je bolje prešutjeti.

General poslije bitke

Ako je vaš partner već napravio neku grešku, recimo ispričao vam je o svom razgovoru za posao i vi se ne slažete s nečim što je rekao, nema potrebe da sad 'dramite' oko toga jer je situacija već gotova i ne može se promijeniti. Samo ćete potaknuti svađu.

Sitne investicije

U vezama mnogi imaju zajedničke račune i budžete, ali svatko ima pravo i da svoj novac ponekad troši kako želi. Ukoliko ta investicija nije opasana za vaše financije i neće utjecati na vašu vezu, bolje je ništa ne govoriti.

On ne vidi flert

Vi znate da netko flerta s vašim partnerom, bilo da se radi o njegovoj kolegici ili susjedi, a vaš partner nema pojma što se događa.

Mogli bi nešto reći, ali ako vjerujete svom partneru, koji je smisao toga? Ako on to ne vidi, samo ćete vi ispasti paranoični, a onda će i on primijetiti spomenuti flert, a to otvara sasvim nove probleme.

Loš ukus

Uselili ste zajedno i uređujete dom. Ipak, usred uređivanja shvatili ste da su vaš i partnerov ukus prilično različiti. Rasprava je u takvim trenucima poželjna, ali ako je on oko nečega baš strastven, a to neće sasvim narušiti izgled vašeg doma, dopustite mu da, recimo, stavi fliper u jednu od soba, piše Madamenoire.

